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    Muharip uçak KAAN’ın yol haritası netleşti: Uçuş Nisan 2026’da

    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yapmış olduğu açıklamalarda beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN’ın yeni prototipin 2026 yılının Nisan ayında uçacağını duyurdu.

    Muharip uçak KAAN’ın yol haritası netleşti: Uçuş Nisan 2026’da Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hâlihazırda üretim hattında bulunan üç prototipten ikisinin 2026 Nisan ayından itibaren uçmaya başlayacağını duyurdu.

    Demiroğlu, prototiplerden birinin statik testlerde kullanılacağını, diğer ikisinin ise uçuş testlerine katılacağını belirtti. KAAN'ın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti.

    3 prototip üretimde

    Demiroğlu, “Nisan ayında ilk uçan prototip 1’i ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şuan 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var. 1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız." dedi.

    Demiroğlu, KAAN’ın teslimatı hakkında da tarihleri yeniden teyit etti: “Kendi hava kuvvetlerimize 2028'den itibaren ara motorla verme sözü verdik. 2032-2033'te de yerli motorla verme sözü verdik. Bu katlanarak şimdi bir başka dost ülkeye de veriyoruz. Bu bizim sorumluluğumuzu çok büyük bir yere taşıdı ama farkındayız, mutluyuz.”

    Bilindiği üzere TUSAŞ, IDEF 2025 kapsamında Endonezya ile 48 adet KAAN için satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre teslimatlar 120 ay içinde gerçekleşecek. 48 adet KAAN uçağının teslimatları ise halihazırda geliştirilme aşamasında olan yerli motor ile gerçekleştirilecek.

    Faz 1 başlamak üzere

    Demiroğlu, KAAN’ın üretim sürecinde Faz 1’in başlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı: “Biz Faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim. Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar mesafe katettiğini, KAAN'ın ne kadar önemli bir platform olduğunu gösteriyor. Yapan 4 tane ülke var, yapmaya çalışan konsorsiyumlar var. Şimdi bizimle başlayan, 2018'de yine Paris Airshow'da açıklanan bir konsorsiyumun ilk uçuşunu 2035-2040 civarında yapacağı konuşuluyor. Bu bizim hızımızı, inancımızı, kabiliyetlerimizi gösteriyor.”

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    M
    mp ilan web tasarım 58 dakika önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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