Portland Group, Nvidia CUDA destekli Fortran derleyicisi hazırlıyor

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Yarıiletken dünyasının saygın isimlerinden STMicrolektronics firmasının bir iştiraki olan Portland Group, Nvidia ile iş birliğine giderek PGI Fortran derleyecisinin CUDA destekli yeni versiyonunu geliştirdi. Hazırlık çalışmaları devam eden ve önümüzdeki Kasım ayında kullanıma sunulacak PGI Fortran yeni üretim sürümünün bir parçası olarak gelecek CUDA destekli derleyici ile yeni nesil Nvidia GPU'larının yüksek işlem gücünden Fortran uygulamalarıyla bir araya getirilerek yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde (HPC) kullanılacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi CUDA destekli yeni derleyicinin Kasım ayında kullanıma sunulması bekleniyor.