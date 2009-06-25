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Portland Group, Nvidia CUDA destekli Fortran derleyicisi hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Portland Group, Nvidia CUDA destekli Fortran derleyicisi hazırlıyor
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Yarıiletken dünyasının saygın isimlerinden STMicrolektronics firmasının bir iştiraki olan Portland Group, Nvidia ile iş birliğine giderek PGI Fortran derleyecisinin CUDA destekli yeni versiyonunu geliştirdi. Hazırlık çalışmaları devam eden ve önümüzdeki Kasım ayında kullanıma sunulacak PGI Fortran yeni üretim sürümünün bir parçası olarak gelecek CUDA destekli derleyici ile yeni nesil Nvidia GPU'larının yüksek işlem gücünden Fortran uygulamalarıyla bir araya getirilerek yüksek performanslı bilgi-işlem çözümlerinde (HPC) kullanılacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi CUDA destekli yeni derleyicinin Kasım ayında kullanıma sunulması bekleniyor.


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X Files 10 yıl
Biraz teknik birşeyler yazayım falan diyordum ama gerek yok. Neye lazım böyle şeyler...
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AndryTR 10 yıl
Çok güzel bir gelişme. İşlemciye göre nasıl bir başarım farklı olacak görmek isterim. Her ne kadar nVidia kullanmıyor olsam da...
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