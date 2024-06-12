Devrimsel PPU sayesinde herhangi bir işlemcinin performansı 100 kat artabilir

Flow Computing’e göre yeni PPU, CPU performansında on yıllardır süren durgunluğu kırmak için tasarlanıyor. Firmaya göre CPU’ların son yıllardaki durgunluğu bilgi işlemdeki en zayıf halka haline gelmeleriyle sonuçlanıyor. Bununla birlikte firma, PPU’larının mevcut CPU mimarileriyle geniş ölçüde uyumlu olduğunu söylüyor. Hatta Flow, mobil, PC ve veri merkezi işlemcilerini hedefleyen optimize edilmiş PPU lisansları hazırlamış durumda.
Ayakları sallanmayan radikal bir yaklaşım
The Verge tarafından yayınlanan dokümanlara baktığımızda Flow’un aslında diğer uçuk iddialar gibi olmadığını, bir sihir yapmadığını ve özellikle iş parçacıklı CPU tabanlı kodu hedefleyerek inandırıcı olduğunu görüyoruz. Şirket, CPU kodunun iş parçacıklarını senkronize etme, belleğe eşzamanlı olarak erişme ve bağlam değiştirme sorunlarına odaklanıyor.
Firma, kaynak kodunu Flow derleyicisi üzerinden çalıştıran bir geliştiricinin Posix/Linux pthreads kullanan programlarda 2 kat artışı vadediyor. Yazılımda yapılacak hafif değişikliklerle 10 kat, yeniden derleme ile de dediğimiz gibi 100 kat kazançtan bahsediliyor. Ancak, PPU vektör/matris işlemlerini yerel olarak anladığı için yeniden derlenecek kodun daha basit olacağının altı çiziliyor.
Firma esasında her işlemcinin performansını artırmayı da hedeflemiyor. Bunun yerine performansa duyarlı iş parçacıklı iş yüklerine adanmış işlemciler merkeze alınıyor. Yani, oyunlar, video kod dönüştürücüler ve ağ yazılımları firmanın hedeflediği şeyler arasında yer alıyor.
Zamana ihtiyaç var
Tüm bunlar kulağa cesur gibi geliyorsa öyle oldukları içindir. Dolayısıyla şimdilik bunları bir iddia olarak değerlendirmekte fayda var. Şirketin önündeki en büyük zorluk ilk RISC-V tasarımını tamamlamak olacak. Şirket, yılın ikinci yarısında daha fazla teknik ayrıntı sunacağını söylüyor. Umarız firmanın elinde daha somut materyaller olur.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/startup-claims-it-can-boost-any-processors-performance-by-100x-flow-computing-introduces-its-cpu-20-paradigm https://www.theverge.com/2024/6/11/24176304/flow-computing-startup-parallel-processing-accelerator Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.