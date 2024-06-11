AMD Ryzen 5 9600X çıkmadan test edildi: Peki ne kadar hızlı?

Ryzen 5 9600X neler sunuyor?
Hatırlayacak olursak Ryzen 5 9600X, Zen 5 mimarisine ait 6 çekirdek ve 5.4 GHz saat hızıyla piyasaya sürülecek. Bu, halihazırda mevcut olan Ryzen 5 7600X'ten 100 MHz daha yüksek. Ayrıca Ryzen 5 9600X'teki gelişmeler sadece hız artışıyla sınırlı değil. Yeni sürüm aynı zamanda güç tüketiminde de kayda değer bir verimlilik sağlıyor. Ryzen 5 9600X, 7600X'in 105W güç tüketimine kıyasla sadece 65W TDP ile geliyor.
|CPU
|Tek Çekirdek
|Çoklu Çekirdek
|AMD Ryzen 5 9600X 5.7 GHz
|871.4
|7.096.6
|AMD Ryzen 5 9600X 5.4 GHz
|842
|6.800
|AMD Ryzen 7 7600X 5.45 GHz
|827
|6.800
|AMD Ryzen 5 7600X 5.3 GHz
|727
|6.200
Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerin Temmuz ayında raflarda yerini alması bekleniyor. Ailenin X3D sürümleri içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu nedenle kıyaslama platformları dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.