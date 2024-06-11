AMD Ryzen 5 9600X çıkmadan test edildi: Peki ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör AMD, Haziran ayının başında Ryzen 9000 işlemcileri duyurmuş ve ailedeki modellere açıklık getirmişti. Son olarak bu modeller arasından Ryzen 5 9600X, lansmandan önce CPU-Z platformunda görüntülendi. Peki Ryzen 9000 serisinin giriş modeli selefine karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Ryzen 5 9600X neler sunuyor?

Hatırlayacak olursak Ryzen 5 9600X, Zen 5 mimarisine ait 6 çekirdek ve 5.4 GHz saat hızıyla piyasaya sürülecek. Bu, halihazırda mevcut olan Ryzen 5 7600X'ten 100 MHz daha yüksek. Ayrıca Ryzen 5 9600X'teki gelişmeler sadece hız artışıyla sınırlı değil. Yeni sürüm aynı zamanda güç tüketiminde de kayda değer bir verimlilik sağlıyor. Ryzen 5 9600X, 7600X'in 105W güç tüketimine kıyasla sadece 65W TDP ile geliyor.

Tam Boyutta Gör CPU-Z'dan alınan bilgilere gelirsek işlemcinin tüm çekirdeklerde 5.7 GHz saat hızına ulaştığını görüyoruz. Platformun tek ve çok iş parçacıklı testlerinden ise sırasıyla 871.4 ve 7096.6 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, Ryzen 5 7600X'in benzer testlerde 727 ve 6.200 puana sahip olduğu hatırlatalım. Hemen aşağıdan kıyaslama sonuçlarına göz atabilirsiniz.

CPU Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek AMD Ryzen 5 9600X 5.7 GHz 871.4 7.096.6 AMD Ryzen 5 9600X 5.4 GHz 842 6.800 AMD Ryzen 7 7600X 5.45 GHz 827 6.800 AMD Ryzen 5 7600X 5.3 GHz 727 6.200

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Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerin Temmuz ayında raflarda yerini alması bekleniyor. Ailenin X3D sürümleri içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu nedenle kıyaslama platformları dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.

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