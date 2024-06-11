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    AMD Ryzen 5 9600X çıkmadan test edildi: Peki ne kadar hızlı?

    Yakın tarihte tanıtılan AMD Ryzen 5 9600X, çıkışından önce CPU-Z platformunda test edildi. Peki Ryzen 9000 serisinin giriş modeli ne kadar hızlı? İşte sonuçlar...
    AMD Ryzen 5 9600X çıkmadan test edildi: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    AMD, Haziran ayının başında Ryzen 9000 işlemcileri duyurmuş ve ailedeki modellere açıklık getirmişti. Son olarak bu modeller arasından Ryzen 5 9600X, lansmandan önce CPU-Z platformunda görüntülendi. Peki Ryzen 9000 serisinin giriş modeli selefine karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Ryzen 5 9600X neler sunuyor?

    Hatırlayacak olursak Ryzen 5 9600X, Zen 5 mimarisine ait 6 çekirdek ve 5.4 GHz saat hızıyla piyasaya sürülecek. Bu, halihazırda mevcut olan Ryzen 5 7600X'ten 100 MHz daha yüksek. Ayrıca Ryzen 5 9600X'teki gelişmeler sadece hız artışıyla sınırlı değil. Yeni sürüm aynı zamanda güç tüketiminde de kayda değer bir verimlilik sağlıyor. Ryzen 5 9600X, 7600X'in 105W güç tüketimine kıyasla sadece 65W TDP ile geliyor.

    AMD Ryzen 5 9600X çıkmadan test edildi: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    CPU-Z'dan alınan bilgilere gelirsek işlemcinin tüm çekirdeklerde 5.7 GHz saat hızına ulaştığını görüyoruz. Platformun tek ve çok iş parçacıklı testlerinden ise sırasıyla 871.4 ve 7096.6 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, Ryzen 5 7600X'in benzer testlerde 727 ve 6.200 puana sahip olduğu hatırlatalım. Hemen aşağıdan kıyaslama sonuçlarına göz atabilirsiniz.
    CPU Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek
    AMD Ryzen 5 9600X 5.7 GHz  871.4 7.096.6
    AMD Ryzen 5 9600X 5.4 GHz  842 6.800
    AMD Ryzen 7 7600X 5.45 GHz  827 6.800
    AMD Ryzen 5 7600X 5.3 GHz 727 6.200

    Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcilerin Temmuz ayında raflarda yerini alması bekleniyor. Ailenin X3D sürümleri içinse bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu nedenle kıyaslama platformları dahil olmak üzere önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    merkezi sistem uydu bazı kanallar çekmiyor ultra contact mı premium contact mı rossman kurutma topu kullananlar fiat egea start stop devre dışı bırakma overcooked 2 türkçe yama

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