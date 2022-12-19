Pro Display XDR monitör modeli Apple M yongası ile güncellenebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın Studio Display monitöründe iPhone 11 donanımı kullanması sektörde epey ses getirmişti. Pek çok kontrol fonksiyonunu kendi içerisinde gerçekleştirebilen Studio Display firmanın diğer modellerine de ilham olacak.

Pro Display XDR yonga desteğine kavuşabilir

Pro Display XDR ekranı yaklaşık 3 yıl önce tanıtılmıştı ve Studio Display gibi bir yönetim yongası taşımıyordu. Bu bakımdan kontrol fonksiyonları da ana kaynağın donanımına yükleniyordu. Şimdi işler değişiyor.

Mac Pro için Apple Pro Display XDR ekranı duyuruldu 4 yıl önce eklendi

Analiz uzmanları Pro Display XDR ekranının Apple M serisi bir yonga ile güncelleneceğini ifade ediyor. 32 inçlik ekranın 7K çözünürlük sunacağı da belirtiliyor. Böylece monitör dünyasının en güçlü ürünü Pro Display XDR ekranı olacak.

Normalde Samsung M gibi ürünler belirli bir donanım üzerinde işletim sistemi çalıştırıyor ancak Apple ses sistemini kontrol etme, web kamerayı yönetme gibi fonksiyonlar için tercih ediyor. Yani tam performansını kullanmıyor. Bu stratejiyi Apple TV ve iMac gibi ürünlerin önünü kesmek istemediği için yaptığı tahmin ediliyor.

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Pro Display XDR monitöre Apple M takviyesi