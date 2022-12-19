Pro Display XDR monitör modeli Apple M yongası ile güncellenebilir

Pro Display XDR yonga desteğine kavuşabilir
Pro Display XDR ekranı yaklaşık 3 yıl önce tanıtılmıştı ve Studio Display gibi bir yönetim yongası taşımıyordu. Bu bakımdan kontrol fonksiyonları da ana kaynağın donanımına yükleniyordu. Şimdi işler değişiyor.
Analiz uzmanları Pro Display XDR ekranının Apple M serisi bir yonga ile güncelleneceğini ifade ediyor. 32 inçlik ekranın 7K çözünürlük sunacağı da belirtiliyor. Böylece monitör dünyasının en güçlü ürünü Pro Display XDR ekranı olacak.
Normalde Samsung M gibi ürünler belirli bir donanım üzerinde işletim sistemi çalıştırıyor ancak Apple ses sistemini kontrol etme, web kamerayı yönetme gibi fonksiyonlar için tercih ediyor. Yani tam performansını kullanmıyor. Bu stratejiyi Apple TV ve iMac gibi ürünlerin önünü kesmek istemediği için yaptığı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...