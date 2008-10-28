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Pro Evolution Soccer 2009 (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

11 yıl
199,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Futbol oyunları arasından her zaman ayrı bir yeri olan PES serisi, geçen sene çıkan PES 2008 sürümü ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Gerek oyunda yer alan hatalar, gerekse de çoklu oyunculu modda bulunan lag sorunu PES serısının takipcilerini üzmüştü. Konami geçen seneki hatalarından dersler çıkardığını ve hataların giderilerek kusursuza yakın bir oyunla karşımıza çıkacağını söylemişti.

Bakalım Konami verdiği bu sözü tutabiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Pentium 4 2.0GHz ve üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 8 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Haszen 10 yıl
720p 25.05.2009 Saat: 09:37
Defansın özürlü olduğu bir oyundur pes. Alın rooneyi veya ii bi forveti sağ sol yaparak tüm defansı geçin.
Gerçekçilik yok. Oyuncular durduğu yerden ve uzaktan çektiği şutlar aşırı isabetli ve fişek gibi gidiyor. Gerçek hayatta bu mümkün değil.
Değil 8 puanı 5 puan zor alır benden.
Fifadaki oyuncu fiziği ve estetiğinin bir gram zerresi bile yok peste.
aynen katılıyorum, bir ekleme yapıcam, kalecileri herşeyden daha kötü!
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Haszen 10 yıl
Level dergisi oyuna 9,5 vermiş, hiç hata yokmuş nerdeyse, kalecileri görmediler galiba replaydan bakın kaleci atlayınca hep olduğu yere düşüyor, hiç uzanamıyor, kaleciler baştan aşağı kepazelik, konami bunları okusunda bi düzeltsin artık. yazık valla yazık.
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Firenze 10 yıl
Level dergisi ne yav tırışkadan dergi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Haszen 10 yıl
biraz uğraşarak ve zaman harcayarak fifanın nekadar iyi bir oyun olduğunu göreceksiniz! bazı sıkıntıları yok değil evet ama en iyisi bu kardeşim, birde legendery de deneyin, oyuncuların nasıl savunma yaptıklarını nasıl uzun topla çıktıklarını, kalecilerin kurtarışlarını, yüzüne top çarpan adamın yüzünü tutuşunu, kaymaları, ikili mücadeleleri hava topuna çıkışlarını, dışarı çıkmakta olan topu kayarak alışlarını,evet konroller biraz karışık gibi görünüyor iyi ama zaten futbol similasyonu oynuyoruz arkadaşlar eski atari oyunu değilki yav pesin sensible soccer den tek farkı 3 boyutlu oluşu 5-2 7-3 skormu olur yav.
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Haszen 10 yıl
fifa 'yı 95 yılından beri takip ederim severim bu oyunu, ancak yıllarca grafiğe yattılar hiç bişey yapmadılar taki 2008 versiyonuna kadar, bu süreye kadar pes ile idare ettim gerçekçiydi evet ancak yeni nesille çöktüler, fifanın yaptığı hatayı pes yaptı ve yıllarca aha size oynanış dediler ve onlarda buna sığındılar ve yattılar, tam değişelim dediler ve herşey daha kötüye gitti, oynanış gitti, eğlence gitti, kaleciler zaten kötüydü hep ama artık hiç yoklar orta sahadan çekilen şuta ters yatarmı kaleci yav, bazende yerin dibine bile giriyor her şey iyi giderken son saniyede kalecinin içinden geçen topla hayallerim yıklıdı! değerlendirmem konsollar için geçerlidir fifa 2008 ve 2009 versiyonuyla fark atmıştır arkadaşlar. sonunda yazıyı bitirdim anasını satayım.
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Haszen 10 yıl
fifa kardeşim fifa, pes falan yeni nesilde bitti,konami bu kalecileri 2015 ver siyonunda düzeltecek galiba üstüne gelen topu bacak arasından kaleci hermaçta yermi yav? birileri bunlara allah aşkına söylesin yav rezillik.
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Fata1ty 10 yıl

Orjinalden alıntı: Haszen

fifa kardeşim fifa, pes falan yeni nesilde bitti,konami bu kalecileri 2015 ver siyonunda düzeltecek galiba üstüne gelen topu bacak arasından kaleci hermaçta yermi yav? birileri bunlara allah aşkına söylesin yav rezillik.


Fifa 09 bence b.ktan bir oyun.Oynadım ve yine çöpe atasım geldi.PES 2009 eksikliklerine rağmen en iyi kabul edin artık yada çamur atmayın.FIFA'nın en iyi olması için bi yerlerinizi yırtıyosunuz neden?Para boşa gitmesin diye mi?
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ernknd 10 yıl
pes daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.
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abazak1aks 10 yıl
kesinlikle Fifa 09 pes 09 dan çok daha iyi
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ponderous 10 yıl
Topic "PES incelemesi" olarak açılmış ama kısa sürese "FİFA mı PES mi" geyiğine dönmüş...
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dododurmus 10 yıl
ya benim bilgisayarımın özellikleri şunlar:intel pentium4 cpu 3.00ghz 1gb ram nvidia 6330turbocache 256 mb ekran kartım var bnm yeni çıkan oyunları kaliteli bir şekilde oynayabilmem için neleri değiştirmem gerekli?
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brktsn 10 yıl
Bence bu oyun 1 puanı bile hak etmiyor
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dewr 10 yıl
1 puan değil 1000 puan werilse azdır..fifa rezalet bir oyun..fanatizm mi ewet pes konusunda fanatiğim..eğer bi oyun beni yemek ve tuwalet dışında başından kalkmama izin wermiosa onu tek geçerim..kaç yıldır oynuous arklarla 1kere bile yeter demedik.. bilgisayara karşı oynamak sıkıcıdır ama bi arkınızla oynuosanız pes üstüne oyun yok..
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skull62 10 yıl
By_e yardımın için çok teşekkürler adobe flash player 10 u yükledim artık izleyebiliyorum ...
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dewr 10 yıl
ps3de online yama yapma şansımız warmı?
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