Pro Evolution Soccer 2009 (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Futbol oyunları arasından her zaman ayrı bir yeri olan PES serisi, geçen sene çıkan PES 2008 sürümü ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Gerek oyunda yer alan hatalar, gerekse de çoklu oyunculu modda bulunan lag sorunu PES serısının takipcilerini üzmüştü. Konami geçen seneki hatalarından dersler çıkardığını ve hataların giderilerek kusursuza yakın bir oyunla karşımıza çıkacağını söylemişti.

Bakalım Konami verdiği bu sözü tutabiliyor mu ?

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:Intel Pentium 4 2.0GHz ve üzeri

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro veya daha iyi bir ekran kartı

Boş Alan: 8 GB disk alanı

http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=