Pro Evolution Soccer 2009 (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Futbol oyunları arasından her zaman ayrı bir yeri olan PES serisi, geçen sene çıkan PES 2008 sürümü ile büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Gerek oyunda yer alan hatalar, gerekse de çoklu oyunculu modda bulunan lag sorunu PES serısının takipcilerini üzmüştü. Konami geçen seneki hatalarından dersler çıkardığını ve hataların giderilerek kusursuza yakın bir oyunla karşımıza çıkacağını söylemişti.
Bakalım Konami verdiği bu sözü tutabiliyor mu ?
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Pentium 4 2.0GHz ve üzeri
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 8 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
Defansın özürlü olduğu bir oyundur pes. Alın rooneyi veya ii bi forveti sağ sol yaparak tüm defansı geçin.
Gerçekçilik yok. Oyuncular durduğu yerden ve uzaktan çektiği şutlar aşırı isabetli ve fişek gibi gidiyor. Gerçek hayatta bu mümkün değil.
Değil 8 puanı 5 puan zor alır benden.
Fifadaki oyuncu fiziği ve estetiğinin bir gram zerresi bile yok peste.
aynen katılıyorum, bir ekleme yapıcam, kalecileri herşeyden daha kötü!
Fifa 09 bence b.ktan bir oyun.Oynadım ve yine çöpe atasım geldi.PES 2009 eksikliklerine rağmen en iyi kabul edin artık yada çamur atmayın.FIFA'nın en iyi olması için bi yerlerinizi yırtıyosunuz neden?Para boşa gitmesin diye mi?