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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu

    Proje yönetimlerinde ihtiyaç olan uygulamalar arasında yer alan fakat yüksek fiyatıyla girilmesi zor bulunan Basecamp, öğrenci ve bireysel çalışanlara hitap eden ücretsiz paketini kullanıma sundu.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu
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    Şimdiye kadar sadece ücretli paketler sunan proje yönetim uygulaması Basecamp, kişisel projeler ve küçük ekiplerin işini kolaylaştıracak. Uygulama içerisinde sunulan özellikler arasında mesajlaşma, pano, grup yapılacak listesi ve fazlası bir arada sunuluyor. Normalde aylık 99 dolardan başlayan paketler, kendi başına proje yapmak isteyen kullanıcılar için tabii ki çok yüksek bir bariyer oluşturuyordu.

    Uygulamanın sayfasında yeni paketin freelance çalışanlar, öğrenciler, aileler ve kişisel projeler için ideal olduğu belirtiliyor. Üç projeye kadar destek veren, her projede 20’ye kadar takım arkadaşı eklenebilen ve 1 GB’a kadar veri depolanabilen giriş paketi, Trello, Asana ya da Slack gibi rakipleriyle mücadele etmeyi hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor"

    Basecamp’ın ücretsiz sürümü çoğu uygulamanın aksine kayıt sırasında kredi kartı talep etmediğinden herkesin hesap açıp kullanması mümkün. 



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