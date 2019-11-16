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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor

    Microsoft'un Cortana sesli asistanı, rakipleriyle mücadele edemediği sürecin içerisinden çıkarak sadece iş uygulamalarına bir yardımcı hâline gelecek. Buna bağlı olarak uygulama mağazalardan kalkıyor.
    6 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor
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    Microsoft tarafından açıklanana göre akıllı asistan Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları, Ocak ayında uygulama mağazalarından kaldırılacak. Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya sayfalarında güncellenen destek sayfaları, uygulamanın en azından buralarda artık kullanımda olmayacağını belirtiyor. Dökümanlarda ayrıca Cortana’nın Microsoft 365 uygulamaları arasına entegre edileceği ve bunun bir parçası olarak 31 Ocak 2020’de uygulamanın mağazadan kaldırılacağı belirtiliyor. 

    Microsoft’un Cortana uygulaması, firmanın Surface kulaklıkları gibi donanım ürünlerinde ayarları tamamlama ve yazılım güncelleme gibi fonksiyonları da yerine getiriyor. Uygulamanın kaldırılmasının ardından bu cihazlar nasıl desteklenecek firmadan herhangi bir açıklama yapılmadı. 

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü"

    İlk olarak 2015 yılının Aralık ayında kullanıcılara sunulan Cortana, şimdiye kadar köklü düzenlemelere maruz kalsa da hem mobil hem diğer alanlarda rakipleriyle mücadele edemedi. Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu yılın başlarında yaptığı açıklamalarla Cortana’yı artık bir Google Asistan ve Alexa rakibi olarak görmediklerini de belirtmişti.



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    grupima 6 gün en beğenilen smart1978
    Tabii ki, Türkçe gelseydi uygulama en çok kullanılan sesli asistan olacaktı. Siri'yi, Google Asistan'ı falan pazardan silip süpürecekti. Mobil mağazaların en çok indirilen uygulaması olacaktı. İşte gelin görün ki, Türkçe gelmemesi en büyük engel oldu.
    Tabii ki, Türkçe gelseydi uygulama en çok kullanılan sesli asistan olacaktı. Siri'yi, Google Asistan'ı falan pazardan silip süpürecekti. Mobil mağazaların en ço...
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    Yanıtla +14
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    .PanxeR. 5 gün
    Microsoft hep böyle yapıyor bir benzerini de google yapıyor. Abi bir servisi adam akıllı potansiyelini gösterecek kadar geliştirmeyeceksen hiç geliştirme yada geliştirme sürecindeysede kapatma. Orkut çok başarılı bir projeydi hatta bazı ülkelerde facebooktan fazla kullanılan facebook'ta yokken gif paylaşımına izin veren gruplama teknolojisini içeren bir sistemdi, önce sistemi kaldırıp google plus yaptılar sonrada google plus'u kaldırdılar. Aynısı google talk ve hangouts ve allo vs uygulamalar içinde geçerli 10 defa iptal edip başka projeyi baştan başlatılıyorlar. 1 tane yap sürekli geliştir niye sürekli iptal edip edip tekrar başlatıyorsun.
    Microsoft hep böyle yapıyor bir benzerini de google yapıyor. Abi bir servisi adam akıllı potansiyelini gösterecek kadar geliştirmeyeceksen hiç geliştirme yada g...
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    DH Misafiri 4 gün
    Microsoft=apple firma politikaları aynı...

    Sadece apple pazarlamadan kazanıyor, microsoft lisanslardan kazanıyor.

    Müşteri=para olarak görüyorlar. Umarım ikisinin de battığını dünya gözüyle görürüm.
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    alemburda34 5 gün
    Kendi üretmediğin bir işletim sisteminde nasıl tam yetki alıp herşeyi yönetebilirsin ki aynı şey samsung bixby içinde geçerli.
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    .PanxeR. 5 gün
    Microsoft hep böyle yapıyor bir benzerini de google yapıyor. Abi bir servisi adam akıllı potansiyelini gösterecek kadar geliştirmeyeceksen hiç geliştirme yada geliştirme sürecindeysede kapatma. Orkut çok başarılı bir projeydi hatta bazı ülkelerde facebooktan fazla kullanılan facebook'ta yokken gif paylaşımına izin veren gruplama teknolojisini içeren bir sistemdi, önce sistemi kaldırıp google plus yaptılar sonrada google plus'u kaldırdılar. Aynısı google talk ve hangouts ve allo vs uygulamalar içinde geçerli 10 defa iptal edip başka projeyi baştan başlatılıyorlar. 1 tane yap sürekli geliştir niye sürekli iptal edip edip tekrar başlatıyorsun.
    Yanıtla +4
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    gun 5 gün
    Klasik Microsoft hantallığı sonucu kaçan bir fırsat daha.
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    Guest-8CBACB402 6 gün
    Microsoft mobilde ne yaptıysa tutmadı.
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    smart1978 6 gün
    Turkce gelmemesi de en buyuk engel.
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    grupima 6 gün smart1978
    Tabii ki, Türkçe gelseydi uygulama en çok kullanılan sesli asistan olacaktı. Siri'yi, Google Asistan'ı falan pazardan silip süpürecekti. Mobil mağazaların en çok indirilen uygulaması olacaktı. İşte gelin görün ki, Türkçe gelmemesi en büyük engel oldu.
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    SergeantMajorT 6 gün
    Böyle bir uygulamanın olduğunu bile bilmiyordum
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