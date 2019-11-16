Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor

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Microsoft tarafından açıklanana göre akıllı asistan Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları, Ocak ayında uygulama mağazalarından kaldırılacak. Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya sayfalarında güncellenen destek sayfaları, uygulamanın en azından buralarda artık kullanımda olmayacağını belirtiyor. Dökümanlarda ayrıca Cortana’nın Microsoft 365 uygulamaları arasına entegre edileceği ve bunun bir parçası olarak 31 Ocak 2020’de uygulamanın mağazadan kaldırılacağı belirtiliyor.

Microsoft’un Cortana uygulaması, firmanın Surface kulaklıkları gibi donanım ürünlerinde ayarları tamamlama ve yazılım güncelleme gibi fonksiyonları da yerine getiriyor. Uygulamanın kaldırılmasının ardından bu cihazlar nasıl desteklenecek firmadan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İlk olarak 2015 yılının Aralık ayında kullanıcılara sunulan Cortana, şimdiye kadar köklü düzenlemelere maruz kalsa da hem mobil hem diğer alanlarda rakipleriyle mücadele edemedi. Microsoft CEO’su Satya Nadella, bu yılın başlarında yaptığı açıklamalarla Cortana’yı artık bir Google Asistan ve Alexa rakibi olarak görmediklerini de belirtmişti.