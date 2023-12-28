PS Plus abonelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Ocak 2024 oyunları
Bildiğiniz gibi Aralık ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.
Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olacak.Bu üç oyunun 2 Ocak'tan Salı gününden 1 Şubat Perşembe gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Ocak tarihine kadar Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.