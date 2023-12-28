PS Plus abonelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Ocak 2024 oyunları

Bildiğiniz gibi Aralık ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.

Ocak ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise A Plague Tale: Requiem, Evil West ve Nobody Saves the World olacak.Bu üç oyunun 2 Ocak'tan Salı gününden 1 Şubat Perşembe gününe kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 2 Ocak tarihine kadar Lego 2K Drive, Powerwash Simulator ve Sable'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Ocak 2024 oyunları belli oldu: 3.200 TL değerinde!