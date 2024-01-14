200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, Apple TV+'da ücretsiz yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Ridley Scott'ın Napolyon yorumu Napoleon, 9 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Amerika’da ve Kanada'da 61.3 milyon dolar, diğer bölgelerde 152.8 milyon dolar olmak üzere dünya genelinde 214.1 milyon dolar hasılat elde etti. Film, sinemada gişe başarısının ardından dijital platformlarda yerini aldı.

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Filmde Napolyon Bonapart rolünde Joaquin Phoenix, eşi Josephine rolünde Vanessa Kirby’i görüyoruz. Napoleon, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu alıyor. Napolyon’un zekasına, kariyerindeki altı destansı savaşa odaklanan filmde, aynı zamanda Napolyon’un Josephine ve Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonapart'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş vizyoneri olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor.

Napolyon filmi, ileri bir tarihte Apple TV+ platformunda ücretsiz olarak yayınlanacak. Ancak, Apple, filmin platforma ne zaman geleceğini resmî olarak açıklamadı ancak Şubat ya da Mart ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Şimdiden izlemek isteyenler için, iTunes Store, Amazon Prime gibi birkaç platformda kiralama ve satın alma seçeneğiyle yayında.

Bu arada başrol oyuncusu Lily Gladstone'a Altın Küre kazandırarak büyük beğeni toplayan, önümüzdeki aylarda büyük bir Oscar törenine de hazırlanan Killers of the Flower Moon, önümüzdeki Cuma günü Apple TV+’ta yayınlanacak. Brad Pitt ve George Clooney’nin başrolde olduğu yeni gerilim filmi Wolfs da Apple orijinal filmleri arasında yerini alacak.

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