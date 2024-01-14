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    200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, Apple TV+'da ücretsiz yayınlanacak

    Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ridley Scott'ın üstlendiği tarihi drama filmi Napolyon, Apple'ın dijital platformunda ücretsiz olarak yayınlanacak.              
    Napolyon filmi Apple TV+ ücretsiz izle Tam Boyutta Gör
    Ridley Scott'ın Napolyon yorumu Napoleon, 9 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Amerika’da ve Kanada'da 61.3 milyon dolar, diğer bölgelerde 152.8 milyon dolar olmak üzere dünya genelinde 214.1 milyon dolar hasılat elde etti. Film, sinemada gişe başarısının ardından dijital platformlarda yerini aldı.

    Filmde Napolyon Bonapart rolünde Joaquin Phoenix, eşi Josephine rolünde Vanessa Kirby’i görüyoruz. Napoleon, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu alıyor. Napolyon’un zekasına, kariyerindeki altı destansı savaşa odaklanan filmde, aynı zamanda Napolyon’un Josephine ve Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonapart'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş vizyoneri olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor.

    Napolyon filmi, ileri bir tarihte Apple TV+ platformunda ücretsiz olarak yayınlanacak. Ancak, Apple, filmin platforma ne zaman geleceğini resmî olarak açıklamadı ancak Şubat ya da Mart ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Şimdiden izlemek isteyenler için, iTunes Store, Amazon Prime gibi birkaç platformda kiralama ve satın alma seçeneğiyle yayında.

    Bu arada başrol oyuncusu Lily Gladstone'a Altın Küre kazandırarak büyük beğeni toplayan, önümüzdeki aylarda büyük bir Oscar törenine de hazırlanan Killers of the Flower Moon, önümüzdeki Cuma günü Apple TV+’ta yayınlanacak. Brad Pitt ve George Clooney’nin başrolde olduğu yeni gerilim filmi Wolfs da Apple orijinal filmleri arasında yerini alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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