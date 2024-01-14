200 milyon dolar bütçeli Napolyon filmi, Apple TV+'da ücretsiz yayınlanacak

Filmde Napolyon Bonapart rolünde Joaquin Phoenix, eşi Josephine rolünde Vanessa Kirby’i görüyoruz. Napoleon, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu alıyor. Napolyon’un zekasına, kariyerindeki altı destansı savaşa odaklanan filmde, aynı zamanda Napolyon’un Josephine ve Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonapart'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş vizyoneri olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor.
Napolyon filmi, ileri bir tarihte Apple TV+ platformunda ücretsiz olarak yayınlanacak. Ancak, Apple, filmin platforma ne zaman geleceğini resmî olarak açıklamadı ancak Şubat ya da Mart ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Şimdiden izlemek isteyenler için, iTunes Store, Amazon Prime gibi birkaç platformda kiralama ve satın alma seçeneğiyle yayında.
Bu arada başrol oyuncusu Lily Gladstone'a Altın Küre kazandırarak büyük beğeni toplayan, önümüzdeki aylarda büyük bir Oscar törenine de hazırlanan Killers of the Flower Moon, önümüzdeki Cuma günü Apple TV+’ta yayınlanacak. Brad Pitt ve George Clooney’nin başrolde olduğu yeni gerilim filmi Wolfs da Apple orijinal filmleri arasında yerini alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.