Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı: İşte detaylar

    League of Legends evreninde geçen Arcane, harika ikinci sezonuyla veda etti. Ancak Arcane’in yapımcısı ve ortak yaratıcısı Christian Linke, üç yeni dizinin geleceğini onayladı.
    Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Riot Games’in sevilen oyunu League of Legends evreninde geçen animasyon dizisi Arcane, ikinci sezonuyla Piltover’ın hikâyesini görkemli bir şekilde tamamladı. Ancak bu, League of Legends evrenindeki içeriklerin sonu olmayacak. Arcane’in yapımcısı ve ortak yaratıcısı Christian Linke, Riot’un LoL sinematik evrenini genişletme planlarını açıkladı: Üç yeni dizi yolda!
    Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Linke, yakın zamanda bir Twitch yayınında yaptığı açıklamada, bir sonraki League of Legends dizisinin yaklaşık bir yıldır geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Ayrıca Linke, bu üç yeni dizinin nerede geçeceğini doğrulayarakNoxus, Ionia ve Demacia dizilere kavuşuyor ve bu sinematik evrenin bir sonraki adımları olacak” dedi. Bu dizilerin de yine Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

    Noxus, Ionia ve Demacia onaylandı

    Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı Tam Boyutta Gör
    League of Legends’ın devasa evreninde farklı kültürlere, tarihi olaylara ve karakterlere ev sahipliği yapan bölgeler büyük bir önem taşıyor. Noxus, savaşçı ruhu ve fetih odaklı kültürüyle tanınıyor. Bölge, Arcane izleyicilerinin aşina olduğu Mel ve Ambessa Medarda’nın memleketi. Ayrıca Noxus, gizemli Black Rose (Kara Gül) örgütüne de ev sahipliği yapıyor.
    Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı Tam Boyutta Gör
    Yeni dizilerden birinin, Mel’in annesi Ambessa ile olan mücadelesinin ardından Black Rose ile hesaplaşmasını ele alması muhtemel. Ne de olsa Mel, Arcane'deki yolculuğunda gerçek gücünü ve amacını ancak dizinin son bölümlerinde buldu. LoL'ün de oyuna Noxus odaklı yığınla yeni içerik getireceği göz önüne alındığında, sinematik evrende keşfedilen bir sonraki Bölge'nin burası olma olasılığı çok yüksek.

    Bu arada doğanın ve maneviyatın iç içe geçtiği denizlerle çevrili Ionia, birçok eyaletten oluşan devasa bir takımada. Bölge, Irelia, Shen, Master Yi ve Zed gibi popüler şampiyonların memleketi. Demacia ise katı yasaları ve asil gelenekleriyle biliniyor. Lux, Garen ve Fiora gibi şampiyonların yetiştiği bu bölge, güç ile ahlak arasındaki çatışmaları ele alabilecek bir hikaye potansiyeline sahip. Arcane’de ne Ionia ne de Demacia’ya atıfta bulunulmadı. Dolayısıyla bir sonraki dizinin zaten çeşitli referanslarla gösterilen Noxus’ta geçme olasılığı yüksek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor soğukken stop ediyor evde bakım maaşı araba alınca kesilir mi triger değişimi sonrası sorunlar concerta bıraktıktan sonra nebido kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13 Pro
    Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız