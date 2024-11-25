Arcane sonrası 3 yeni League of Legends dizisi onaylandı: İşte detaylar

Teknoloji Editörü
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Riot Games’in sevilen oyunu League of Legends evreninde geçen animasyon dizisi Arcane, ikinci sezonuyla Piltover’ın hikâyesini görkemli bir şekilde tamamladı. Ancak bu, League of Legends evrenindeki içeriklerin sonu olmayacak. Arcane’in yapımcısı ve ortak yaratıcısı Christian Linke, Riot’un LoL sinematik evrenini genişletme planlarını açıkladı: Üç yeni dizi yolda!
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Linke, yakın zamanda bir Twitch yayınında yaptığı açıklamada, bir sonraki League of Legends dizisinin yaklaşık
bir yıldır geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı. Ayrıca Linke, bu üç yeni dizinin nerede geçeceğini doğrulayarak “ dedi. Bu dizilerin de yine Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Noxus, Ionia ve Demacia dizilere kavuşuyor ve bu sinematik evrenin bir sonraki adımları olacak” Noxus, Ionia ve Demacia onaylandı
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League of Legends’ın devasa evreninde farklı kültürlere, tarihi olaylara ve karakterlere ev sahipliği yapan bölgeler büyük bir önem taşıyor.
Noxus, savaşçı ruhu ve fetih odaklı kültürüyle tanınıyor. Bölge, Arcane izleyicilerinin aşina olduğu Mel ve Ambessa Medarda’nın memleketi. Ayrıca Noxus, gizemli Black Rose (Kara Gül) örgütüne de ev sahipliği yapıyor.
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Yeni dizilerden birinin, Mel’in annesi Ambessa ile olan mücadelesinin ardından Black Rose ile hesaplaşmasını ele alması muhtemel. Ne de olsa Mel, Arcane'deki yolculuğunda gerçek gücünü ve amacını ancak dizinin son bölümlerinde buldu. LoL'ün de oyuna Noxus odaklı yığınla yeni içerik getireceği göz önüne alındığında, sinematik evrende keşfedilen bir sonraki Bölge'nin burası olma olasılığı çok yüksek.
Bu arada doğanın ve maneviyatın iç içe geçtiği denizlerle çevrili Ionia, birçok eyaletten oluşan devasa bir takımada. Bölge, Irelia, Shen, Master Yi ve Zed gibi popüler şampiyonların memleketi. Demacia ise katı yasaları ve asil gelenekleriyle biliniyor. Lux, Garen ve Fiora gibi şampiyonların yetiştiği bu bölge, güç ile ahlak arasındaki çatışmaları ele alabilecek bir hikaye potansiyeline sahip. Arcane’de ne Ionia ne de Demacia’ya atıfta bulunulmadı. Dolayısıyla bir sonraki dizinin zaten çeşitli referanslarla gösterilen Noxus’ta geçme olasılığı yüksek.
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.