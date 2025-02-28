PS5 kullanıcılarına müjde: Forza Horizon 5 çıkış tarihi açıklandı

Forza Horizon 5 PS5'e ne zaman geliyor?
Microsoft Xbox’un en popüler yarış oyunu Forza Horizon 5, 29 Nisan'da Playstation 5'e geliyor. Ancak Premium Edition sahipleri 25 Nisan'dan itibaren oyuna erişilebilir olacak. Bunun yanında, tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak Horizon Realms güncellemesi 25 Nisan’da yayınlanacak. Bu güncelleme ise, yeni oyun içi başarımlar ve ödüller içeriyor.
Teknik ayrıntılara gelirsek, Standart PlayStation 5 kullanıcıları, 60 FPS performans modu ve 30 FPS kalite modu olmak üzere iki farklı seçenekle oyunu oynayabilecek. Ancak iki seçenek için hedeflenen çözünürlük değerleri henüz açıklanmadı. Son olarak oyunun PlayStation 5 versiyonu, çapraz platform desteğine sahip olacak, yani Xbox ve PC oyuncuları ile aynı sunucularda yarışmak mümkün olacak.
Kaçıranlar için Microsoft'un en popüler yapımlarından biri olan Forza Horizon 5, yeniden oluşturulmuş devasa bir Meksika haritasında geçiyor. Dolayısıyla oyunda ormanlardan antik harabelere ve çöllere kadar geniş bir kullanım alanı mevcut. Bu haritada ise özgürce dolaşabiliyor ve dilediğiniz etkinliklerde yarışabiliyorsunuz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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