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    Eski Sony yöneticisi: ''PC portları para basmak gibi''

    Sony, günümüzde PC portlarına ağırlık verirken, konsol bölümünde neredeyse rakipsiz kaldı. Eski Sony başkanı ise, Playstation'ın PC portlarına ve gelecek stratejine değindi.
    Eski Sony yöneticisi: ''PC'ye çıkan oyunlar para basmak gibi'' Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment’ın eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, PlayStation ekosistemine dair önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak yetkili isim, Sacred Symbols+ ile yaptığı podcast'de Sony’nin PC portlarına olan yaklaşımına ve PlayStation'ın geleceğine değindi.

    Sony için kaçınılmaz hale geldi'

    Kaçıranlar için Sony, 2020 yılında birinci parti oyunlarını PC'ye getirmeye başladı ve port edilen ilk oyun Horizon Zero Dawn olmuştu. Şirketin bu yöndeki çabaları, özellikle 2021 yılında satın alınan Nixxes stüdyo ile daha da yoğunlaştı. Günümüzde ise PS5 özel oyunlarının kısa bir sürenin ardından PC için kullanıma sunulduğunu görüyoruz.

    Sony'den yakın tarihte emekli olan Shuhei Yoshida ise, Sacred Symbols+ ile yaptığı podcast'de Sony'nin PC stratejisine değindi. Özellikle şirketin birinci taraf oyunlarını PC’ye taşımak konusunda başta çekinceler yaşadığını belirten Yoshida ise, zamanla bu stratejinin kaçınılmaz hale geldiğini söylüyor:

    "Bir oyunu PC’ye çıkarmak pek çok avantaj sağlıyor. Konsol sahibi olmayan geniş bir kitleye ulaşmak mümkün oluyor, özellikle de konsolların daha az popüler olduğu bölgelerde. Böylece bu kullanıcılar serinin hayranı haline gelebilir ve yeni bir oyun çıktığında PlayStation satın alma eğilimi gösterebilirler."

    ''Neredeyse para basmak gibi''

    Yoshida'ya göre, PC portları sadece yeni oyuncular kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda stüdyoların geliştirme bütçelerine ek gelir sağlıyor: "PC’ye oyun taşımak, yeni bir oyun geliştirmekten çok daha düşük maliyetli. Bu yüzden neredeyse para basmak gibi bir şey. Oyun geliştirme maliyetleri hızla arttığı için ek gelir akışı yaratmak kritik bir hale geldi."

    Yoshida’nın açıklamaları, eski PlayStation yöneticisi Shawn Layden'ın sözlerini destekler nitelikte. Layden, mevcut konsolların artık büyük teknolojik sıçramalar yapmasının zorlaştığını ve donanım farklarının giderek azaldığını savunmuştu. Yoshida da benzer şekilde, PlayStation markasının büyümesinin sadece konsollar üzerinden değil, PC gibi alternatif platformlar üzerinden de gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor.

    Sony'nin 2025 itibarıyla PlayStation Network politikalarında değişiklik yapması ve katı oturum açma gerekliliklerinden geri adım atması da, bu stratejinin bir parçası olabilir.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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