Pulsar Z5 saç kurutma makinesi can güvenliği gerekçesiyle toplatılıyor

Pulsar Z5 sahipleri dikkat
Yayınlanan ilanda saç kurutma makinesinin nasıl bir arıza veya risk oluşturduğu açıklanmadı ancak acil bir şekilde piyasadan toplatılacağı ve imha edileceği belirtilerek ellerinde bulunanlara çağrı yapıldı.
Bakanlık ilanında şu ifadeler kullanıldı:
“Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.
PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D