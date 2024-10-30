Pulsar Z5 saç kurutma makinesi can güvenliği gerekçesiyle toplatılıyor

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Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizde üretimi yapılan ve pek çok platformda satışı yapılan Pulsar Z5 saç kurutma makinesi ile ilgili toplatma ilanı yayınladı. Ürünün can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

Pulsar Z5 sahipleri dikkat

Yayınlanan ilanda saç kurutma makinesinin nasıl bir arıza veya risk oluşturduğu açıklanmadı ancak acil bir şekilde piyasadan toplatılacağı ve imha edileceği belirtilerek ellerinde bulunanlara çağrı yapıldı.

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Bakanlık ilanında şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir.”

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