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    Dünyanın ilk bağımsız ekran kartı 25 yaşına girdi

    Oyun dünyasında gerçek grafik gücünün ne anlama geldiğini ilk kez gösteren Nvidia GeForce 256 ekran kartı bundan tam 25 yıl önce piyasaya sürüldü ve grafik dünyasını değiştirdi.
    Nvidia GeForce 256 Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının tarihi oldukça eskilere gitse de modern grafik teknolojilerinin tarihi nispeten daha yeni. Uzun bir süre eklenti tarzında 3dfx Voodoo gibi çözümlerle oyun gücü karşılanmaya çalışılsa da asıl hamle 1999 yılında gelmişti. 

    Nvidia GeForce 256 

    Nvidia tarafından bugünün GPU isimlendirmesi yani grafik işleme birimi olarak bildiğimiz ilk örnek GeForce 256 olarak 1999 yılında piyasaya çıkmıştı. Aradan geçen 25 yılda grafik teknolojileri inanılmaz bir gelişme gösterdi ve bugünkü haline ulaştı. 

    GeForce 256 ekran kartı ilk tam fonksiyonel ve bağımsız grafik birimi olarak dikkat çekiyor. Saniyede 10 milyon poligon işleyen kartın ilk kez donanım dönüşümü ve ışıklandırma özellikleri barındırdığını da belirtelim. 

    Nvidia GeForce 256 efsane oldu Tam Boyutta Gör

    Quake III Arena ve UT (Unreal Tournament) oyunlarındaki yüksek başarısı sayesinde ilk aylarda bir milyondan fazla satmayı başarmıştı. Nvidia yıl dönümü münasebetiyle retro tasarımlı oyuncu kasaları hazırladı ve sosyal medyadaki yarışmalarla takipçilere dağıtılacak. 

    Nvidia GeForce 256
    ‐----- GeForce 256 GeForce RTX 4090
    Mimari Celsius Ada Lovelace
    Süreç TSMC 220nm TSMC 4N
    Transisör 17 milyon  76.3 Billion
    Çekirdek 4 shader 16384 CUDA
    Hız  120 MHz  2520 MHz
    Bellek veri yolu 128-bit  384-bit
    Bellek SDR/DDR GDDR6X
    Kapasite 32 MB 24 GB
    Bant Genişliği 4.8 GB/s  1001 GB/s
    TDP 50W 450W
    Arayüz AGP 4x PCIe x16
    Fiyat 199$ 1599$
    Çıkış Aralık 1999 Ekim 2022
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 6 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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