Dünyanın ilk bağımsız ekran kartı 25 yaşına girdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının tarihi oldukça eskilere gitse de modern grafik teknolojilerinin tarihi nispeten daha yeni. Uzun bir süre eklenti tarzında 3dfx Voodoo gibi çözümlerle oyun gücü karşılanmaya çalışılsa da asıl hamle 1999 yılında gelmişti.

Nvidia GeForce 256

Nvidia tarafından bugünün GPU isimlendirmesi yani grafik işleme birimi olarak bildiğimiz ilk örnek GeForce 256 olarak 1999 yılında piyasaya çıkmıştı. Aradan geçen 25 yılda grafik teknolojileri inanılmaz bir gelişme gösterdi ve bugünkü haline ulaştı.

Nvidia RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 fiyatları ortaya çıktı 11 sa. önce eklendi

GeForce 256 ekran kartı ilk tam fonksiyonel ve bağımsız grafik birimi olarak dikkat çekiyor. Saniyede 10 milyon poligon işleyen kartın ilk kez donanım dönüşümü ve ışıklandırma özellikleri barındırdığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Quake III Arena ve UT (Unreal Tournament) oyunlarındaki yüksek başarısı sayesinde ilk aylarda bir milyondan fazla satmayı başarmıştı. Nvidia yıl dönümü münasebetiyle retro tasarımlı oyuncu kasaları hazırladı ve sosyal medyadaki yarışmalarla takipçilere dağıtılacak.

Nvidia GeForce 256 ‐----- GeForce 256 GeForce RTX 4090 Mimari Celsius Ada Lovelace Süreç TSMC 220nm TSMC 4N Transisör 17 milyon 76.3 Billion Çekirdek 4 shader 16384 CUDA Hız 120 MHz 2520 MHz Bellek veri yolu 128-bit 384-bit Bellek SDR/DDR GDDR6X Kapasite 32 MB 24 GB Bant Genişliği 4.8 GB/s 1001 GB/s TDP 50W 450W Arayüz AGP 4x PCIe x16 Fiyat 199$ 1599$ Çıkış Aralık 1999 Ekim 2022

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 256 efsane oldu