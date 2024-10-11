Dünyanın ilk bağımsız ekran kartı 25 yaşına girdi

Nvidia GeForce 256
Nvidia tarafından bugünün GPU isimlendirmesi yani grafik işleme birimi olarak bildiğimiz ilk örnek GeForce 256 olarak 1999 yılında piyasaya çıkmıştı. Aradan geçen 25 yılda grafik teknolojileri inanılmaz bir gelişme gösterdi ve bugünkü haline ulaştı.
GeForce 256 ekran kartı ilk tam fonksiyonel ve bağımsız grafik birimi olarak dikkat çekiyor. Saniyede 10 milyon poligon işleyen kartın ilk kez donanım dönüşümü ve ışıklandırma özellikleri barındırdığını da belirtelim.
Quake III Arena ve UT (Unreal Tournament) oyunlarındaki yüksek başarısı sayesinde ilk aylarda bir milyondan fazla satmayı başarmıştı. Nvidia yıl dönümü münasebetiyle retro tasarımlı oyuncu kasaları hazırladı ve sosyal medyadaki yarışmalarla takipçilere dağıtılacak.
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|GeForce 256
|GeForce RTX 4090
|Mimari
|Celsius
|Ada Lovelace
|Süreç
|TSMC 220nm
|TSMC 4N
|Transisör
|17 milyon
|76.3 Billion
|Çekirdek
|4 shader
|16384 CUDA
|Hız
|120 MHz
|2520 MHz
|Bellek veri yolu
|128-bit
|384-bit
|Bellek
|SDR/DDR
|GDDR6X
|Kapasite
|32 MB
|24 GB
|Bant Genişliği
|4.8 GB/s
|1001 GB/s
|TDP
|50W
|450W
|Arayüz
|AGP 4x
|PCIe x16
|Fiyat
|199$
|1599$
|Çıkış
|Aralık 1999
|Ekim 2022
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...