Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 10 Ağustos Pazartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1,193, vefat sayısı 14 ve iyileşen hasta sayısı da 1,211 .

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Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. " dedi.

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Dünyada son durum

Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 19,718,030 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 728,013. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 253,409 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5,719 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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