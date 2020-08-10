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    Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı

    10 Ağustos tarihli Türkiye günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. İşte COVID-19'un Türkiye'deki seyrini gösteren tabloya göre 10 Ağustos'a ait vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları:
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,2b
    1
    56
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Vaka sayısında son bir ayın en yüksek rakamı
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 10 Ağustos Pazartesi gününe ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre bugünkü vaka sayısı 1,193, vefat sayısı 14 ve iyileşen hasta sayısı da 1,211

    İlginizi Çekebilir Avatar Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos)

    Bakan Fahrettin Koca bugünkü tabloyla ilgili, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. " dedi.

    Ayrıca Bkz. "Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı"

    Dünyada son durum

    Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 Ağustos verilerine göre, küresel çapta onaylanan COVID-19 vaka sayısı 19,718,030 iken, COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 728,013. Yine DSÖ tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 253,409 kişi daha COVID-19'a yakalanırken, ne yazık ki 5,719 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ata122 (Ata Marangoz) 1 hf. en beğenilen DH Specialist
    Kurtarılabilecekken kurtarmamakla, önlenemez sebeplerle ölmek arasında dağlar kadar fark var yalnız. Bir tansiyon hastası durduk yere ölmez kolay kolay ama Covid kaparsa ölür, bunu önleyebilirsin.Bunlar sayı değil can, vicdansız insan.
    Kurtarılabilecekken kurtarmamakla, önlenemez sebeplerle ölmek arasında dağlar kadar fark var yalnız. Bir tansiyon hastası durduk yere ölmez kolay kolay ama Covi...
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    Stand Alone (The Power of Faith) 1 hf.
    Kız arkadaşımın ağabeyi ve eşi doktor. Eşi dahiliyede olduğu için Mart ayından beri corona hastaları ile ilgileniyordu. Şimdi eşini de corona hastalarının olduğu bölüme almışlar. Doktor kalmadığından ve durumun çok daha vahimleştiğini söyledi geçen gün kız. Yani hiçbir şey bitmediği gibi daha da derinleşen bir duruma doğru ilerliyoruz. Zaten açıklanan vaka sayısına inanan kalmadı, doktor bile inanmıyor artık o verilere. Siz o tabloyu 8-9 ile çarpın derim gerçek sonucu görmek için. İzolasyonu sağlayın. Maske takın ve gerekmedikçe sokağa çıkmayın. Eylül sonrasına karantina geri gelecek.
    Kız arkadaşımın ağabeyi ve eşi doktor. Eşi dahiliyede olduğu için Mart ayından beri corona hastaları ile ilgileniyordu. Şimdi eşini de corona hastalarının olduğ...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    YOURMOVE 1 hf.
    Virüsün artmasına sebebiyet veren bizi yönetenlerdir. Sen her yeri açarsan (ülkede para olmadığı için) kusura bakma ama seni kimse iplemez ve her yer dolar taşar.



    Böyle devam..
    Virüsün artmasına sebebiyet veren bizi yönetenlerdir. Sen her yeri açarsan (ülkede para olmadığı için) kusura bakma ama seni kimse iplemez ve her yer dolar taşa...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    İAmSterdam06 1 hf.
    Ben bu rakamlara inanmıyorum.
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    hakanhan68 1 hf.
    insanoğlu yaşammı ? - paramı ?. parayı seçti.Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı.Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gelinin koronavirüs testi pozitif çıkan annesi evde karantinada kalmak yerine düğüne katılınca davetlilere de koronavirüs bulaştırdı. Gelinin annesi Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez diyerek bu durumu davetlilerden gizlediği ortaya çıktı. —İHA

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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf.
    O değilde kimse antikor test sonuçlarına gereken önemi vermedi. Binde 2.4 çıktı. Yani sadece hasta olanlarda antikor var. Asemptomatik vs biraz hikaye. En fazla kuru öksürük ve evde istirahate asemptomatik diyorlar. İşin özü hasta olan kendini belli ediyor ve dikkatli olunmazsa başkasına bulaştırıyor. Özellikle temas yoluyla.
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    erdines (&#915;&#945;&#955;&#945;&#964;&#940;&#963;&#945;&# ) 1 hf.
    Bu kafayla 2.dalga uzak değil
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    vonderplanitz 1 hf. erdines
    2. dalga Corona mimarları tarafından planlanmış birşey, sen plajda sokakta maskesiz yürüyen insanlar tarafından gelecek birşey sanıyorsun Bu kafayla bazı şeyler uzak değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Halilowich (H Y) 1 hf.
    Konya'da önüne çıkan herkes hasta olmuş hala kısıtlayıcı önlem alınmıyor.
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    Erwin (Aykut ) 1 hf.
    Bu sayılara hala inanan var mı yav?
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    mitokondrioglukadayi 1 hf.
    Bu koronayi kucumseyen tipler, spinal cord`unuzda enfeksiyon oldugunda ve felc kaldiginizda da, 0.01 olduruculuk falan diyebilecek misiniz, merak ediyorum...Sokaga cikma yasagi falan olmaz, ekonomi bitik, rahat olun... Siz cikin nereye giderseniz gidin, 8 milyarlik nufusta sadece 20 milyon kisiye bulasti ve 740 bin olum var...Siz keyfinize bakin.
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    lazer__ 1 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    bytradm (adem ademy) 1 hf.
    ikinci dalga hiç normal gelmii.
    en baştan nasıl gelebileceğini bildiler? vs
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Asıl sayılar ne acaba
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    vonderplanitz 1 hf. GwynBleidd48
    @Stand Alone a göre bu sayıları 8-9 ile çarpın.



    Stand Alone

    3 sa. önce (12480 mesaj)

    Kız arkadaşımın ağabeyi ve eşi doktor. Eşi dahiliyede olduğu için Mart ayından beri corona hastaları ile ilgileniyordu. Şimdi eşini de corona hastalarının olduğu bölüme almışlar. Doktor kalmadığından ve durumun çok daha vahimleştiğini söyledi geçen gün kız. Yani hiçbir şey bitmediği gibi daha da derinleşen bir duruma doğru ilerliyoruz. Zaten açıklanan vaka sayısına inanan kalmadı, doktor bile inanmıyor artık o verilere. Siz o tabloyu 8-9 ile çarpın derim gerçek sonucu görmek için. İzolasyonu sağlayın. Maske takın ve gerekmedikçe sokağa çıkmayın. Eylül sonrasına karantina geri gelecek.




    Ben de derim ki 20-30 ile çarpın. Yok mu arttıran ::::::: ) ::::)
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