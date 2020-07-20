QNAP ilk 2.5Gbps ağ anahtarını piyasaya sürüyor

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Kablosuz bağlantı tarafında son yıllarda hız ve performans artışı konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi. Bununla birlikte kablolu tarafta ilerlemeler biraz daha yavaş. Uzun yıllardır kullanılan 1Gbps hız standardı 2.5Gbps standardına terfi etmeye başladı.

QNAP QSW-1105-5T özellikleri ve fiyatı

Aslında daha yüksek hızlar için bir süredir çalışmalar devam ediyor. Aquantia gibi firmalar 10Gbps hızlarına kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte sunucu tarafı ağırlıklı olduğu için son kullanıcı tarafında hareketlilik çok az. Hali hazırda yaygın olarak kullanılan en yüksek hız 1Gbps.

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2016 yılında 2.5GBASE-T ve 5GBASE-T standartları belirlenmişti ancak halen son kullanıcıya ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Asus hem 10G hem de 1G portlarını bir arada barındıran ağ anahtarı hazırladı ancak port başına 70$ gibi yüksek bir maliyete sahip.

QNAP ise son kullanıcıya daha kolay ulaşacak ilk 2.5GBASE-T ağ anahtarını hazırladı. QSW-1105-5T modeli 5 adet 2.5GbE portu sunuyor ve 100$ fiyat etiketine sahip. Böylece port başına 20$ maliyet çıkıyor.

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2.5GBASE-T teknolojisi Cat5e kablolar üzerinden 100 metreye kadar 2.5Gbps hız sunabiliyor. 5GBASE-T ise Cat6 kablolarda aynı mesafede 5Gbps hızlara kadar ulaşabiliyor.

QSW-1105-5T biraz daha maliyete oynadığı için kırpılmalar da var. Örneğin yönetilemiyor yani profil ayarlarını yaptıktan sonra tekrar değiştirmek mümkün değil. Sabit bir şekilde kullanmak gerekiyor. Tekrar ayarlamak için en baştan kurmak gerekiyor. Diğer taraftan 12W enerjiye ihtiyaç duyuyor ve bunu adaptör üzerinden alıyor. 3.4 x 18 x 14.5 cm boyutlara sahip olan kasa pasif olarak soğutuluyor.

Bugün bazı ağ kartlarında ve anakartlarda 2.5Gbps hızları destekleniyor ancak ağ anahtarı tarafında yaygınlaşmadığı için sınırlı kalıyor. Özellikle Realtek ve Intel’in düşük maliyetli BASE-T yongaları ile daha fazla ağ anahtarının piyasaya çıkması bekleniyor.

https://www.anandtech.com/show/15916/at-last-a-25gbps-consumer-network-switch-qnap-releases-qsw11055t-5port-switch

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