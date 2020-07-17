Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor

    Araştırmacılar kara borsa forumlarında satılan popüler Twitter hesaplarının bir şekilde çalındığını belirtiyor. Bununla birlikte panele erişilmiş gibi görünen olayda kafalar karışık.
    2 sa.
    386
    12
    2
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde pek çok popüler Twitter hesabının ele geçirilmesi ve sonrasında Bitcoin dolandırıcılığı için kullanılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Panele erişim sağlandığı anlaşılan saldırıda FBI dahil pek çok kurum soruşturma açtı. Saldırının kökleri ise oldukça derin.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak

    Önceden ele geçirilmiş

    Güvenlik araştırmacıları saldırı yaşanmadan kısa bir süre önce OGUsers kara borsa forumunda Twitter hesabının email adresinin değiştirilmesinin 250$, bu hesaplara doğrudan erişimin ise hesap başına 2000$-3000$ şeklinde satıldığını fark etmiş. Aslında bu iddia saldırının olduğu gün de dile getirilmişti.

    Ayrıca Bkz. "LEGO yakında NES seti piyasaya sürecek"

    Araştırmacılar popüler hesapların dolandırıcılığa karışmasından kısa süre önce @6 gibi bazı OG ya da alemin delikanlısı şeklinde tabir edebileceğimiz hesaplara sızdıklarını tespit etmiş. Saldırganlar hesapların iki aşamalı doğrulama sistemlerini de bir şekilde aşmayı başarmış. Sonrasında ele geçirilen hesaplar için Bitcoin adresleri belirlenmiş ve bizim de gördüğümüz dolandırıcılık işlemleri başlamış.

    Araştırmacılar saldırı ekibinden bir kişinin kimliğine ulaştıklarını düşünüyor. Daha önce SIM değiştirme yoluyla Jack Dorsey’in Twitter hesabını ele geçiren 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin bu işin içinde olduğu tahmin ediliyor. Twitter henüz konuyla ilgili net bilgiler vermedi ve araştırmalar devam ediyor ancak çalışanlara yönelik bir sosyal mühendislik saldırısı olduğunun da altını çiziyor.



    https://www.engadget.com/twitter-hack-tied-to-ogusers-012117609.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa. (düzenlendi)
    Sazanları avlamışlar başka nedenir enayilere doyum olmaz.

    Edit:İmla hatası
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    crazywinner3 50 dk. joven
    Ne alakası var kardeşim, adamlar admin panelini ele geçirmiş. Elon musk, bill gates enayi mi sence
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. AMD Ryzen 7 4750G Geekbench’te Ryzen 7 3700X’e yakın 51 dk. Realme C3 ve C3i Vodafone'da satışa çıktı 1 sa. Apple, iPhone için yeni bir kablosuz şarj istasyonu üzerinde çalışıyor 1 sa. Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor 2 sa. Microsoft, görüşmelerde daha fazla kişinin görünmesini sağlayacak yeni bir Skype sürümü yayınladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor Sonraki Huawei yasakları Japon firmaları da etkiliyor 3 sa. Realme 125W UltraDart hızlı şarj duyuruldu 4 sa. Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı 4 sa. Microsoft, Xbox One X ve Xbox One S All-Digital Edition konsollarının üretimine son veriyor 5 sa. Cat S62 Pro yeni bir termal kamera ile geliyor 6 sa. Lenovo Legion Pro resmi görselleri ile karşımızda 6 sa. Apple ve Google yeni emojilerini tanıttı 7 sa. Facebook Messenger mobilde ekran paylaşma özelliği kazandı 7 sa. Nissan Magnite, markanın en kompakt SUV modeli olmaya geldi 8 sa. Microsoft Flight Simulator tam 10 DVD ile geliyor 8 sa. Twitter’ın hacklenmesini FBI soruşturacak 9 sa. Yapay zekalı dil öğrenme uygulaması: Donut Language 9 sa. Samsung S20 Lite modelinin özellikleri sızdırıldı 11 sa. Tam bir görsel şölen! Ghost of Tsushima - Video İnceleme 20 sa. Netflix'in en çok izlenen 10 filmi açıklandı: İlk sırada Extraction var 21 sa. Güneş'in bugüne kadarki en yakın fotoğrafı çekildi: İşte müthiş görsel 21 sa. Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor 22 sa. Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri 22 sa. xMEMS dünyanın ilk MEMS hoparlörünü duyurdu 23 sa. ABD hükümeti, Huawei çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız