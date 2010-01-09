QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü

Genel Yayın Yönetmeni
QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi yanında iSCSI desteği ile komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.
QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi, 1GB DDR2 belleği ve Torrent İndirme Sunucusu, Güvenlik Sunucusu, Yazıcı Sunucusu, PHP ve MYSQL destekli WEB sunucusu gibi fonksiyonlarıyla komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.
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IOMEGA 35428 StorCenter ix2-200 cihazina bakmasini tavsiye ederim. Fiyat/Performans oldukca mantikli bir urun. Ustelik ustunde disk ile geliyor. Piyasada 500gb sata 2.0 disklerin 120 dolar oldugunu dusunurseniz 2tb lik modelinin 330 usd + kdv gibi bir rakam satilmasi oldukca hesapli gorunuyor. Bir arkadasima aldik arabiriminin kullanissizligi disinda rahatsiz edici bir sey gormedim. Kendim synology dsj211j kullaniyorum haliyle onla kiyasladim.
urunun teknik ozellikleri;
go.iomega.com/...
turkiyede alabileceginiz;
sanalmarketim.com/...
Hayır herhangi bir sıkıntı yok. Dilediğiniz harfi kullanabilirsiniz.