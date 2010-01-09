QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü

QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi yanında iSCSI desteği ile komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.

QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi, 1GB DDR2 belleği ve Torrent İndirme Sunucusu, Güvenlik Sunucusu, Yazıcı Sunucusu, PHP ve MYSQL destekli WEB sunucusu gibi fonksiyonlarıyla komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.