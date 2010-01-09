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QNAP TS239 Pro: iSCSI destekli NAS çözümü

9 yıl
72,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi yanında iSCSI desteği ile komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.

QNAP TS239 Pro, 1.6GHz hızda çalışan ATOM işlemcisi, 1GB DDR2 belleği ve Torrent İndirme Sunucusu, Güvenlik Sunucusu, Yazıcı Sunucusu, PHP ve MYSQL destekli WEB sunucusu gibi fonksiyonlarıyla komple bir depolama ve yedekleme çözümü sunuyor.


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sahibitanıdık 7 yıl
profesyonel nas cihazlarını kasalarla karıstırmayın arkadaslar.
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dem10com 7 yıl
NAS cozumu arayanlar icin,

IOMEGA 35428 StorCenter ix2-200 cihazina bakmasini tavsiye ederim. Fiyat/Performans oldukca mantikli bir urun. Ustelik ustunde disk ile geliyor. Piyasada 500gb sata 2.0 disklerin 120 dolar oldugunu dusunurseniz 2tb lik modelinin 330 usd + kdv gibi bir rakam satilmasi oldukca hesapli gorunuyor. Bir arkadasima aldik arabiriminin kullanissizligi disinda rahatsiz edici bir sey gormedim. Kendim synology dsj211j kullaniyorum haliyle onla kiyasladim.
urunun teknik ozellikleri;

go.iomega.com/...

turkiyede alabileceginiz;

sanalmarketim.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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xnor2001 7 yıl
QNAP 439Pro 2+ ürününü satın alacaktım, 2400 küsur liraya kdv dahil satıyorlar ancak öğrendim ki alet diksiz bu fiyataymış. Saçma sapan bir fiyat...
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DH Misafiri 9 yıl
Türkçeyi desteklememesi üzücü. acaba dosya isimlerinde türkçe harflerde sorun varmı?
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Speed-Step 9 yıl
DH Misafiri

Türkçeyi desteklememesi üzücü. acaba dosya isimlerinde türkçe harflerde sorun varmı?


Hayır herhangi bir sıkıntı yok. Dilediğiniz harfi kullanabilirsiniz.
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talh4wk 9 yıl
bilgi için teşekkürler
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Public_Enemy 9 yıl
çok daha ucuza, freeNAS ve benzeri free yazılımlar yükleyerek, aynı işlevi görecek, aynı boyutlarda bir atom pc toplamak mümkün, bu cihazları atom öncesi devirlerdeki fiyatları ile satmaya kalkmalarını anlayamıyorum.
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Batuist 9 yıl
Harika bir inceleme teşekkürler.. devamını bekleriz..
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BLackX 9 yıl
Bu cihazın Türkiye distribütörü Tesan'dır. Fiyatını da oradan sordum zaten. Enerji tüketimi konusunda qnap.com/... bu link'i inceleyince download için ne kadar tasarruflu olduğunu anlayacaksınız. Bu arada Tesan ile hiçbir ilgim yoktur reklamını yapmış gibi oldum resmen :)
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korayus 9 yıl
Bu ürünün Türkiye dağıtıcısı kim? Ayrıca nerelerde satılıyor?
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BuĞrA 9 yıl
haber için teşekkürler bir çok konuda yardımcı oldu
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MrPerFormance 9 yıl
Bu cihaz yerine düşük güç tüketimine sahip bir makine toplayıp dosya sunucusu yapmak daha mantıklı gibi.
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Serlilo 9 yıl
TS239 ile ilgili merak ettiğim bir çok şeyi öğrendim inceleme için teşekkürler
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Kumandan 9 yıl
fiyatı hakkında birşey söylemediniz mesut bey ?
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Momo-Oz 9 yıl
benim modemde aynı şeyleri yapıyo , takıyosun arkasına flash belleği sunucu olarak kullanıyosun bunun gibi
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