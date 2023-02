Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S ailesi içinde en ucuz model olan Galaxy S23, 6.1 inç ekranla geliyor ve 128GB depolama alanı ile başlıyor. Daha büyük ekran ve daha uzun pil süresi isteyen kullanıcılar için de Galaxy S23+ modeli düşünülmüş gibi çünkü iki telefon arasında özellik olarak neredeyse hiçbir fark yok; ekrandaki kullanılan teknolojiden işlemciye kamera sensörüne kadar çoğu donanım aynı bırakılmış. Yani, Samsung Galaxy S23 özellikleri bir anlamda S23 Plus özellikleri. İşlemci demişken, Samsung, bu sene tüm modellerinde Qualcomm’un özelleştirilmiş Snapdragon Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Peki, Samsung S23 ile S23+ arasında fiyat farkına değecek ne farklar var?

Daha parlak Dynamic Amoled 2x OLED ekran 🔆

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni telefonları çözünürlük açısından bir geliştirme sunmuyor ancak iyileştirmeler söz konusu. İki modelde de 120Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic Amoled 2x OLED ekrana bakıyoruz.

Düz Galaxy S22 modeli 6.1 inç, Plus model de 6.6 inç boyutunda ekrana sahip. Kavisli gelen ekran yerine düz bir ekran karşımızda. Maksimum yenileme hızında bir değişiklik yok ancak aralık değişmiş. S22 ve S22 Plus, 10 - 120Hz arasında adaptif yenileme hızına sahipti. S23 ve S23 Plus, 48Hz - 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Cihazların ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Ekran parlaklığı da 1750 nite ulaştı. Geçen sene en pahalı modelde olan bu parlaklık seviyesi 2023’ün tüm modellerinde mevcut.