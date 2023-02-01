Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
- Tasarımda ufak değişiklikler 📲
- Daha parlak Dynamic Amoled 2x OLED ekran 🔆
- Daha hızlı UFS 4.0 depolama ⚡️
- Daha iyi gece çekimleri 🤳
- Daha hızlı şarj, daha büyük batarya 🔋
- Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri 📱
- Samsung Galaxy S23 Plus teknik özellikleri 📱
- Samsung Galaxy S23 fiyat listesi 💲
- Samsung Galaxy S23 çıkış tarihi ne zaman 📅
- Yorumlar
Samsung, 1 Şubat’ta TSİ 21.00’de başlayan Unpacked 2023 etkinliğinde yeni Galaxy S23 serisini tanıttı. Beklediğimiz üzere üç farklı model ile karşımıza çıkan Samsung, etkinlikte Galaxy S23 fiyatı ve özellikleri ile ilgili tüm merak edilenleri resmî olarak duyurmuş oldu. İşte serisinin baz modeli Samsung S23 ve S23+ hakkında tüm detaylar:
Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓
Samsung Galaxy S ailesi içinde en ucuz model olan Galaxy S23, 6.1 inç ekranla geliyor ve 128GB depolama alanı ile başlıyor. Daha büyük ekran ve daha uzun pil süresi isteyen kullanıcılar için de Galaxy S23+ modeli düşünülmüş gibi çünkü iki telefon arasında özellik olarak neredeyse hiçbir fark yok; ekrandaki kullanılan teknolojiden işlemciye kamera sensörüne kadar çoğu donanım aynı bırakılmış. Yani, Samsung Galaxy S23 özellikleri bir anlamda S23 Plus özellikleri. İşlemci demişken, Samsung, bu sene tüm modellerinde Qualcomm’un özelleştirilmiş Snapdragon Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Peki, Samsung S23 ile S23+ arasında fiyat farkına değecek ne farklar var?
Tasarımda ufak değişiklikler 📲
Daha parlak Dynamic Amoled 2x OLED ekran 🔆
Düz Galaxy S22 modeli 6.1 inç, Plus model de 6.6 inç boyutunda ekrana sahip. Kavisli gelen ekran yerine düz bir ekran karşımızda. Maksimum yenileme hızında bir değişiklik yok ancak aralık değişmiş. S22 ve S22 Plus, 10 - 120Hz arasında adaptif yenileme hızına sahipti. S23 ve S23 Plus, 48Hz - 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Cihazların ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Ekran parlaklığı da 1750 nite ulaştı. Geçen sene en pahalı modelde olan bu parlaklık seviyesi 2023’ün tüm modellerinde mevcut.
Daha hızlı UFS 4.0 depolama ⚡️
128GB UFS 3.1, 256GB UFS 4.0 desteklediğinden, serinin en ucuz modeli olan Samsung Galaxy S23 128GB tercih eden kullanıcılar hız farkı yaşayacak. Bilindiği üzere, UFS 4.0 depolama yongaları, 4200MB/s’ye kadar sıralı veri okuma hızları, 2800MB/s’ye kadar sıralı yazma hızları sunuyor. UFS 3.1 depolama ise 2100MB/s’ye varan sıralı okuma hızları, 1200MB/s’ye varan yazma hızları sunuyor.
Galaxy S23 serisindeki yeni işlemci (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), yeni RAM (LPDDR5x) ve yeni depolama (UFS 4.0) kombinasyonu performansta büyük bir artış sağlayacak. Telefon açılış hızı, uygulama ve oyun başlatma, çoklu görev, oyun oynama gibi çeşitli alanlarda bu fark hissedilecektir. Samsung, Qualcomm ile iş birliği yaparak işlemcinin çekirdek saat hızını 3.2GHz’den 3.36GHz’e çıkarmış.
Daha iyi gece çekimleri 🤳
Galaxy S23, selefi gibi aynı arka kamera kurulumu (50MP ana f/1.8, 12MP ultra geniş f/2.2, 10MP telefoto 3x optik yakınlaştırma) ile geliyor. Tabii ki yeni Qualcomm çipi sayesinde çekim sonrası işlemede iyileştirme söz konusu ancak S22 ile çekilen bir fotoğrafla S23 ile çekilmiş bir fotoğraf arasında çok da büyük farklar olmayacak. S22 kamerası zaten kötü değildi ancak neden geliştirme ultra modele özel olmuş anlamak güç. Ön kamerada megapiksel artışı söz konusu; S22, 10MP ön kameraya sahipken, S23, 12MP selfie kamera kullanıyor.
Daha hızlı şarj, daha büyük batarya 🔋
Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri 📱
- Ekran: 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 128GB/256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
- Batarya: 3900 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
- Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
- Boyut ve ağırlık: 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Renk: Siyah, Bej, Yeşil, Açık Pembe
Samsung Galaxy S23 Plus teknik özellikleri 📱
- Ekran: 6.6 inç, FHD+, 393ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
- Batarya: 4700 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
- Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
- Boyut ve ağırlık: 157.8 x 76.2 x 7.6mm, 195g
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1
- Renk: Siyah, Bej, Yeşil, Açık Pembe
Samsung Galaxy S23 fiyatı ne kadar? olacak çok merak ediliyordu. Samsung S23 fiyatları resmî olarak belli oldu. Depolama kapasitesine göre Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus fiyatı şöyle:
|Model
|128GB
|256GB
|Samsung Galaxy S23
|799 dolar
|899 dolar
|Samsung Galaxy S23 Plus
|-
|999 dolar
Samsung Galaxy S23 çıkış tarihi ne zaman 📅
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?