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    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    2023'ün beklenen telefonlarından Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tanıtıldı. Tasarımından çıkış tarihine Samsung S23 fiyatı ve özellikleri haberimizde.     
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    Samsung, 1 Şubat’ta TSİ 21.00’de başlayan Unpacked 2023 etkinliğinde yeni Galaxy S23 serisini tanıttı. Beklediğimiz üzere üç farklı model ile karşımıza çıkan Samsung, etkinlikte Galaxy S23 fiyatı ve özellikleri ile ilgili tüm merak edilenleri resmî olarak duyurmuş oldu. İşte serisinin baz modeli Samsung S23 ve S23+ hakkında tüm detaylar:

    Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓

    Samsung Galaxy S ailesi içinde en ucuz model olan Galaxy S23, 6.1 inç ekranla geliyor ve 128GB depolama alanı ile başlıyor. Daha büyük ekran ve daha uzun pil süresi isteyen kullanıcılar için de Galaxy S23+ modeli düşünülmüş gibi çünkü iki telefon arasında özellik olarak neredeyse hiçbir fark yok; ekrandaki kullanılan teknolojiden işlemciye kamera sensörüne kadar çoğu donanım aynı bırakılmış. Yani, Samsung Galaxy S23 özellikleri bir anlamda S23 Plus özellikleri. İşlemci demişken, Samsung, bu sene tüm modellerinde Qualcomm’un özelleştirilmiş Snapdragon Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Peki, Samsung S23 ile S23+ arasında fiyat farkına değecek ne farklar var?

    Tasarımda ufak değişiklikler 📲

    samsung galaxy s23 tasarım Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 ve S23+, tasarım yönünden geçen yılki modellerle kıyaslandığında biraz farklılık içeriyor. Yine üstte ortada delik çentikli bir ekrana bakıyoruz ancak cihazın arkasını çevirdiğimizde farklılıklar ortaya çıkıyor. Galaxy S22 ve S22+’ın üçlü kamera merceği çevresi paslanmaz çelik ile koruma altındaydı. S23’te geçen yılki S22 Ultra gibi lenslerin çevresinde bir koruyucu yok. Boyut ve ağırlık açısından, yeni modeller çok benzer boyutta olmasına karşın biraz daha hafifler. Tüm modellerin IP68 sertifikasına ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olduğunu da söyleyelim.

    Daha parlak Dynamic Amoled 2x OLED ekran 🔆

    samsung galaxy s23 ekranı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni telefonları çözünürlük açısından bir geliştirme sunmuyor ancak iyileştirmeler söz konusu. İki modelde de 120Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic Amoled 2x OLED ekrana bakıyoruz.

    Düz Galaxy S22 modeli 6.1 inç, Plus model de 6.6 inç boyutunda ekrana sahip. Kavisli gelen ekran yerine düz bir ekran karşımızda. Maksimum yenileme hızında bir değişiklik yok ancak aralık değişmiş. S22 ve S22 Plus, 10 - 120Hz arasında adaptif yenileme hızına sahipti. S23 ve S23 Plus, 48Hz - 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Cihazların ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Ekran parlaklığı da 1750 nite ulaştı. Geçen sene en pahalı modelde olan bu parlaklık seviyesi 2023’ün tüm modellerinde mevcut.

    Daha hızlı UFS 4.0 depolama ⚡️

    samsung galaxy s23 kaç gb ram Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 ve S23 Plus baz model 8GB RAM ile geliyor ancak düz S23 modeli 128GB depolama ile başlarken S23 plus modeli 256GB’dan başlıyor.

    128GB UFS 3.1, 256GB UFS 4.0 desteklediğinden, serinin en ucuz modeli olan Samsung Galaxy S23 128GB tercih eden kullanıcılar hız farkı yaşayacak. Bilindiği üzere, UFS 4.0 depolama yongaları, 4200MB/s’ye kadar sıralı veri okuma hızları, 2800MB/s’ye kadar sıralı yazma hızları sunuyor. UFS 3.1 depolama ise 2100MB/s’ye varan sıralı okuma hızları, 1200MB/s’ye varan yazma hızları sunuyor.

    Galaxy S23 serisindeki yeni işlemci (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), yeni RAM (LPDDR5x) ve yeni depolama (UFS 4.0) kombinasyonu performansta büyük bir artış sağlayacak. Telefon açılış hızı, uygulama ve oyun başlatma, çoklu görev, oyun oynama gibi çeşitli alanlarda bu fark hissedilecektir. Samsung, Qualcomm ile iş birliği yaparak işlemcinin çekirdek saat hızını 3.2GHz’den 3.36GHz’e çıkarmış.

    Daha iyi gece çekimleri 🤳

    samsung galaxy s23 kamera özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 ve S23+ modelleri için konuşacak olursak, geçen yıla kıyasla kamera sensörü çözünürlüklerinde hiç bir değişiklik olmadı. Ancak Samsung, ön kamera özellikle gece çekimlerinde çok daha başarılı sonuçlar vereceğini söylüyor.

    Galaxy S23, selefi gibi aynı arka kamera kurulumu (50MP ana f/1.8, 12MP ultra geniş f/2.2, 10MP telefoto 3x optik yakınlaştırma) ile geliyor. Tabii ki yeni Qualcomm çipi sayesinde çekim sonrası işlemede iyileştirme söz konusu ancak S22 ile çekilen bir fotoğrafla S23 ile çekilmiş bir fotoğraf arasında çok da büyük farklar olmayacak. S22 kamerası zaten kötü değildi ancak neden geliştirme ultra modele özel olmuş anlamak güç. Ön kamerada megapiksel artışı söz konusu; S22, 10MP ön kameraya sahipken, S23, 12MP selfie kamera kullanıyor.

    Daha hızlı şarj, daha büyük batarya 🔋

    samsung galaxy s23 batarya kaç mah Tam Boyutta Gör
    S23 ile S23 Plus, aynı hızda hızlı şarj oluyor ancak S23+ tahmin edeceğiniz üzere daha yüksek kapasiteli bataryadan güç alıyor. Galaxy S23, 3900 mAh batarya; Galaxy S23+ 4700 mAh batarya ile geliyor. Her iki telefonun da bataryası, USB-C üzerinden 45W süper hızlı şarj 2.0’ı destekliyor. Kablosuz 15W hızlı şarj desteğinin yanında ters kablosuz şarj desteği yeni modellerde de mevcut.

    Samsung Galaxy S23 teknik özellikleri 📱

    • Ekran: 6.1 inç, FHD+, 425ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
    • İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
    • Batarya: 3900 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
    • Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
    • Boyut ve ağırlık: 146.3 x 70.9 x 7.6mm, 168g
    • Yazılım: Android 13, One UI 5.1
    • Renk: Siyah, Bej, Yeşil, Açık Pembe

    Samsung Galaxy S23 Plus teknik özellikleri 📱

    • Ekran: 6.6 inç, FHD+, 393ppi, Dynamic Amoled 2x OLED, Gorilla Glass Victus 2
    • İşlemci:Qualcomm 8550 (Snapdragon 8 Gen 2)
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
    • Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
    • Batarya: 4700 mAh (45W kablolu, 10W kablosuz, 4.5W ters kablosuz)
    • Bağlantılar: Bluetooth 5.3, 802.11ax
    • Boyut ve ağırlık: 157.8 x 76.2 x 7.6mm, 195g
    • Yazılım: Android 13, One UI 5.1
    • Renk: Siyah, Bej, Yeşil, Açık Pembe

    Samsung Galaxy S23 fiyatı ne kadar? olacak çok merak ediliyordu. Samsung S23 fiyatları resmî olarak belli oldu. Depolama kapasitesine göre Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus fiyatı şöyle:

    Samsung Galaxy S23 fiyat listesi 💲
    Model 128GB 256GB
    Samsung Galaxy S23 799 dolar 899 dolar
    Samsung Galaxy S23 Plus - 999 dolar

    Samsung Galaxy S23 çıkış tarihi ne zaman 📅

    samsung galaxy s23 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Yeni Samsung Galaxy S serisini bekleyenlerin merak ettiği detaylardan birisi de “Samsung Galaxy S23 ne zaman çıkacak?” sorusu. Samsung, yeni cihazlarını satışa sunmada Apple’dan daha hızlı. 1 Şubat’ta resmî olarak tanıtılan telefonlar çok geçmeden kullanıcılarla buluşacak. Galaxy S23 telefonlar, 17 Şubat’ta satışa çıkacak. Her sene olduğu gibi, Samsung Galaxy S23 ön sipariş özel hediyeler veriyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 saat önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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