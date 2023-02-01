Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, 1 Şubat’ta TSİ 21.00’de başlayan Unpacked 2023 etkinliğinde yeni Galaxy S23 serisini tanıttı. Beklediğimiz üzere üç farklı model ile karşımıza çıkan Samsung, etkinlikte Galaxy S23 fiyatı ve özellikleri ile ilgili tüm merak edilenleri resmî olarak duyurmuş oldu. İşte serisinin baz modeli Samsung S23 ve S23+ hakkında tüm detaylar:

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus özellikleri ile neler sunuyor ❓

Samsung Galaxy S ailesi içinde en ucuz model olan Galaxy S23, 6.1 inç ekranla geliyor ve 128GB depolama alanı ile başlıyor. Daha büyük ekran ve daha uzun pil süresi isteyen kullanıcılar için de Galaxy S23+ modeli düşünülmüş gibi çünkü iki telefon arasında özellik olarak neredeyse hiçbir fark yok; ekrandaki kullanılan teknolojiden işlemciye kamera sensörüne kadar çoğu donanım aynı bırakılmış. Yani, Samsung Galaxy S23 özellikleri bir anlamda S23 Plus özellikleri. İşlemci demişken, Samsung, bu sene tüm modellerinde Qualcomm’un özelleştirilmiş Snapdragon Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Peki, Samsung S23 ile S23+ arasında fiyat farkına değecek ne farklar var?

Tasarımda ufak değişiklikler 📲 Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S23 ve S23+, tasarım yönünden geçen yılki modellerle kıyaslandığında biraz farklılık içeriyor. Yine üstte ortada delik çentikli bir ekrana bakıyoruz ancak cihazın arkasını çevirdiğimizde farklılıklar ortaya çıkıyor. Galaxy S22 ve S22+’ın üçlü kamera merceği çevresi paslanmaz çelik ile koruma altındaydı. S23’te geçen yılki S22 Ultra gibi lenslerin çevresinde bir koruyucu yok. Boyut ve ağırlık açısından, yeni modeller çok benzer boyutta olmasına karşın biraz daha hafifler. Tüm modellerin IP68 sertifikasına ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olduğunu da söyleyelim.

Daha parlak Dynamic Amoled 2x OLED ekran 🔆 Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni telefonları çözünürlük açısından bir geliştirme sunmuyor ancak iyileştirmeler söz konusu. İki modelde de 120Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic Amoled 2x OLED ekrana bakıyoruz. Düz Galaxy S22 modeli 6.1 inç, Plus model de 6.6 inç boyutunda ekrana sahip. Kavisli gelen ekran yerine düz bir ekran karşımızda. Maksimum yenileme hızında bir değişiklik yok ancak aralık değişmiş. S22 ve S22 Plus, 10 - 120Hz arasında adaptif yenileme hızına sahipti. S23 ve S23 Plus, 48Hz - 120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızını destekliyor. Cihazların ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Ekran parlaklığı da 1750 nite ulaştı. Geçen sene en pahalı modelde olan bu parlaklık seviyesi 2023’ün tüm modellerinde mevcut.

Daha hızlı UFS 4.0 depolama ⚡️ Tam Boyutta Gör Galaxy S23 ve S23 Plus baz model 8GB RAM ile geliyor ancak düz S23 modeli 128GB depolama ile başlarken S23 plus modeli 256GB’dan başlıyor. 128GB UFS 3.1, 256GB UFS 4.0 desteklediğinden, serinin en ucuz modeli olan Samsung Galaxy S23 128GB tercih eden kullanıcılar hız farkı yaşayacak. Bilindiği üzere, UFS 4.0 depolama yongaları, 4200MB/s’ye kadar sıralı veri okuma hızları, 2800MB/s’ye kadar sıralı yazma hızları sunuyor. UFS 3.1 depolama ise 2100MB/s’ye varan sıralı okuma hızları, 1200MB/s’ye varan yazma hızları sunuyor. Galaxy S23 serisindeki yeni işlemci (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), yeni RAM (LPDDR5x) ve yeni depolama (UFS 4.0) kombinasyonu performansta büyük bir artış sağlayacak. Telefon açılış hızı, uygulama ve oyun başlatma, çoklu görev, oyun oynama gibi çeşitli alanlarda bu fark hissedilecektir. Samsung, Qualcomm ile iş birliği yaparak işlemcinin çekirdek saat hızını 3.2GHz’den 3.36GHz’e çıkarmış.

Daha iyi gece çekimleri 🤳 Tam Boyutta Gör Galaxy S23 ve S23+ modelleri için konuşacak olursak, geçen yıla kıyasla kamera sensörü çözünürlüklerinde hiç bir değişiklik olmadı. Ancak Samsung, ön kamera özellikle gece çekimlerinde çok daha başarılı sonuçlar vereceğini söylüyor. Galaxy S23, selefi gibi aynı arka kamera kurulumu (50MP ana f/1.8, 12MP ultra geniş f/2.2, 10MP telefoto 3x optik yakınlaştırma) ile geliyor. Tabii ki yeni Qualcomm çipi sayesinde çekim sonrası işlemede iyileştirme söz konusu ancak S22 ile çekilen bir fotoğrafla S23 ile çekilmiş bir fotoğraf arasında çok da büyük farklar olmayacak. S22 kamerası zaten kötü değildi ancak neden geliştirme ultra modele özel olmuş anlamak güç. Ön kamerada megapiksel artışı söz konusu; S22, 10MP ön kameraya sahipken, S23, 12MP selfie kamera kullanıyor.