Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak

Tam Boyutta Gör

ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm, son dönemde birçok yeni ürün duyurdu. Şirket ilk olarak amiral gemisi Snapdragon 888 platformunu sahneye çıkarırken, hemen arkasından orta sınıf Snapdragon 678 işlemcisini tanıttı. Şimdi sıra ucuz kablosuz kulaklıklar için geliştirilen yeni yonga setinde.

İlginizi Çekebilir

Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü"

Qualcomm QCC305x, orta fiyat segmentindeki kablosuz kulaklıklar için tasarlanmış olsa da pahalı modellere özgü özellikler içeriyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi desteği ve sesli asistan uyumluluğu ilk göze çarpanlar.

Tam Boyutta Gör

Orta sınıfa premium özellikler getirecek

Dört çekirdekli yonga seti düşük güç tüketimi ile karakterize edilen Bluetooth LE Audio standardını destekliyor. Ayrıca daha iyi ses kalitesi ve daha düşük gecikme gibi avantajlar sağladığını da belirtelim. Çağrı kalitesini iyileştirmek için yankı engelleme ve gürültü bastırma gibi işlevler de sunuyor.

Qualcomm QCC305x serisinin maksimum 175 dolar bandındaki kablosuz kulaklıklarda kullanılması bekleniyor. Yeni yonga setleri orta segmentteki modellere üst sınıf kulaklıklarda görmeye alışık olduğumuz "premium özellikleri" getirecek.

https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/12/16/qualcomm-announces-new-qcc305x-soc-series-helping-bring-premium-true

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.