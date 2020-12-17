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    Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak

    Qualcomm uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklar için tasarladığı yeni yonga setini duyurdu. Qualcomm QCC305x serisi orta sınıf kablosuz kulaklıklara premium özellikler getirecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
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    Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak
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    ABD merkezli teknoloji devi Qualcomm, son dönemde birçok yeni ürün duyurdu. Şirket ilk olarak amiral gemisi Snapdragon 888 platformunu sahneye çıkarırken, hemen arkasından orta sınıf Snapdragon 678 işlemcisini tanıttı. Şimdi sıra ucuz kablosuz kulaklıklar için geliştirilen yeni yonga setinde.

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    Qualcomm QCC305x, orta fiyat segmentindeki kablosuz kulaklıklar için tasarlanmış olsa da pahalı modellere özgü özellikler içeriyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi desteği ve sesli asistan uyumluluğu ilk göze çarpanlar.

    Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak
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    Orta sınıfa premium özellikler getirecek

    Dört çekirdekli yonga seti düşük güç tüketimi ile karakterize edilen Bluetooth LE Audio standardını destekliyor. Ayrıca daha iyi ses kalitesi ve daha düşük gecikme gibi avantajlar sağladığını da belirtelim. Çağrı kalitesini iyileştirmek için yankı engelleme ve gürültü bastırma gibi işlevler de sunuyor.

    Qualcomm QCC305x serisinin maksimum 175 dolar bandındaki kablosuz kulaklıklarda kullanılması bekleniyor. Yeni yonga setleri orta segmentteki modellere üst sınıf kulaklıklarda görmeye alışık olduğumuz "premium özellikleri" getirecek.



    https://www.qualcomm.com/news/releases/2020/12/16/qualcomm-announces-new-qcc305x-soc-series-helping-bring-premium-true Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ussuz (mehmet ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Orta seviye deyince 250 TL civari kulaklıklardan bahsediyor sandım. Adamlar 1000 TL lik kulakliklara orta seviye demiş:d
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