Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü

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Xiaomi, Mi QLED TV 4K olarak adlandırılan yeni bir akıllı TV çıkardı. Cihaz isminden de anlaşılabileceği üzere Quantum Dot (kuantum nokta) teknolojisini temel alıyor ve 55 inç boyutunda tek bir versiyonu var.

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Xiaomi Mi QLED TV 4K, 3840 × 2160 piksel (4K) çözünürlükte 55 inç QLED Ultra HD ekrana sahip. Televizyonda kullanılan panel NTSC renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken, DCI-P3 renk gamının yüzde 95'ini gösterebiliyor.

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Teknik özellikleri

Yeni televizyon HLG, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision dahil olmak üzere tüm popüler HDR standartlarını destekliyor. Bunlara ek olarak hızlı görüntülerde bulanıklığı azaltan RealityFlow (MEMC) ve görüntünün doygunluğunu, kontrastını ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen Vivid Picture Engine teknolojileri de var.

Xiaomi Mi QLED TV 4K gücünü Mali-G52 MP2 grafik birimi içeren MediaTek MT9611 işlemcisinden alıyor. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca dört hoparlör ve iki tweeter'dan oluşan 30 watt gücünde ses sistemiyle geliyor.

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Fiyat etiketi

Televizyonda yerleşik Chromecast'in yanı sıra hızlı uyandırma özelliği mevcut. Android TV tabanlı PatchWall 3.0 arayüzü ile çalışan cihazın bağlantı özelliklerini ise çift bantlı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, üç HDMI 2.1, iki USB 2.0 (Type-A), Ethernet (RJ45), optik, AV ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

TV ile birlikte Netflix ve Amazon Prime Video gibi kısayol tuşları içeren ve Google Asistan'a erişimi mümkün kılan önceki Mi TV modelleriyle aynı uzaktan kumanda geliyor. Xiaomi Mi QLED TV 4K, 21 Aralık'tan itibaren 750 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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