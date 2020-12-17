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    Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, kuantum nokta teknolojisini temel alan yeni bir akıllı TV çıkardı. 55 inç QLED panelle donatılan yeni Mi TV'nin tüm teknik detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    10,6b
    1
    17
    Televizyonlar
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    10

    Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü
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    Xiaomi, Mi QLED TV 4K olarak adlandırılan yeni bir akıllı TV çıkardı. Cihaz isminden de anlaşılabileceği üzere Quantum Dot (kuantum nokta) teknolojisini temel alıyor ve 55 inç boyutunda tek bir versiyonu var.

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    Xiaomi Mi QLED TV 4K, 3840 × 2160 piksel (4K) çözünürlükte 55 inç QLED Ultra HD ekrana sahip. Televizyonda kullanılan panel NTSC renk gamının yüzde 100'ünü kapsarken, DCI-P3 renk gamının yüzde 95'ini gösterebiliyor.

    Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü
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    Teknik özellikleri

    Yeni televizyon HLG, HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision dahil olmak üzere tüm popüler HDR standartlarını destekliyor. Bunlara ek olarak hızlı görüntülerde bulanıklığı azaltan RealityFlow (MEMC) ve görüntünün doygunluğunu, kontrastını ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilen Vivid Picture Engine teknolojileri de var.

    Xiaomi Mi QLED TV 4K gücünü Mali-G52 MP2 grafik birimi içeren MediaTek MT9611 işlemcisinden alıyor. Cihazda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilmiş. Ayrıca dört hoparlör ve iki tweeter'dan oluşan 30 watt gücünde ses sistemiyle geliyor.

    Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü
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    Fiyat etiketi

    Televizyonda yerleşik Chromecast'in yanı sıra hızlı uyandırma özelliği mevcut. Android TV tabanlı PatchWall 3.0 arayüzü ile çalışan cihazın bağlantı özelliklerini ise çift bantlı Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, üç HDMI 2.1, iki USB 2.0 (Type-A), Ethernet (RJ45), optik, AV ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz.

    TV ile birlikte Netflix ve Amazon Prime Video gibi kısayol tuşları içeren ve Google Asistan'a erişimi mümkün kılan önceki Mi TV modelleriyle aynı uzaktan kumanda geliyor. Xiaomi Mi QLED TV 4K, 21 Aralık'tan itibaren 750 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Matt_Murdock
    Sebep? Google, Xiaomi hissedarı, hatırladığım kadarıyla Qualcomm da aynı şekilde. Yani zaten bir ayağı Amerika'da olan bir Çin merkezli firma. Çinli değil merkezi Çin'de. Ayrıca Huawei gibi altyapı sağlamıyor ülkelere. Cihaz üreticisi Xiaomi sadece. Huawei ile bir tutulamaz.
    Sebep? Google, Xiaomi hissedarı, hatırladığım kadarıyla Qualcomm da aynı şekilde. Yani zaten bir ayağı Amerika'da olan bir Çin merkezli firma. Çinli değil merke...
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    Yanıtla +17
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    waybecan54 (bilal mutluoğlu) 4 gün ( Mesaj Silindi ) kurtulus35
    iosla mı gelsin
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ooozer 4 gün ( Mesaj Silindi ) MAICO
    Vall bu fiyata oled verirlerse tabiki o dünyanın en iyi tv si olur 😄 dünyanın en iyi tv si alabildiğin tv dir 😄👍
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    YOURMOVE 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Daha doğru dürüst 4k video bile yok. Yayıncı kuruluş bile maliyetten dolayı 4k maç vermiyor. 4k tv alıp ne yapacağız acaba.

    Fiyatı adamlar için belki bedava.
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    redbul_540 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Qled ne oluyor ? Oled mi değil mi ?? Değilse almazdım sahaen sıradan bir Philips alırdım.
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    eridim (murat denli) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Paneli hangi firma üretiyor?
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    L.J (Vahit Ç.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) eridim
    Monitörü samsung panelliydi. Bu da Samsung'dur %90. Qled zaten Samsung'un led tv isimlendirmesi.

    Ayrıca 750 usd'ye bunu alacağıma Ambilight'lı bi Philips alırım şahsen.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bize Redmi TV lazım, o fiyat olarak daha uygun olur.
    Yanıtla +4
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Qled dediğin sadece isim çakallığı. Oled tv’nin en ucuz versiyonu bile 11 bin tl civarında. O yüzden kaliteli tv keyfi bu dönemde çok pahalı bir zevke dçnüşüyor.
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    brk6152 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke türkiyede olsa
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    kurtulus35 (kurtuluş topal) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çöp bir işletim sistemiyle gelmesi kötü olmuş.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ooozer 4 gün ( Mesaj Silindi )
    100-120 hz faln olsa dünyanın en iyi tv si olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MAICO (Murat ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) ooozer
    Oled varken nasıl dünyanın en iyi tv’si olabilir ki?
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    erdiierdii (Erdi ÖZGÖR) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi kaliteli marka hocam. Alınır.
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    Matt_Murdock (Murat Alper) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi ABDnin senide bir elden geçirmesi lazım artık Huawei gibi
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Matt_Murdock
    Sebep? Google, Xiaomi hissedarı, hatırladığım kadarıyla Qualcomm da aynı şekilde. Yani zaten bir ayağı Amerika'da olan bir Çin merkezli firma. Çinli değil merkezi Çin'de. Ayrıca Huawei gibi altyapı sağlamıyor ülkelere. Cihaz üreticisi Xiaomi sadece. Huawei ile bir tutulamaz.
    Yanıtla +17
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    10638 kez okundu.
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