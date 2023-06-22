Tam Boyutta Gör Akıllı telefon yonga setleri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, S3 Gen 2 ses platformunu tanıttı. Özellikle oyun deneyimi için optimize edilen bu çözüm, gecikmesiz kablosuz ses, LE Audio Auracast ve 24 bit 96 kHz kablosuz ses akışını beraberinde getiriyor. İşte S3 Gen 2 özellikleri.

Qualcomm, S3 Gen 2 ses platformunu tanıttı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi özellikle oyunculara odaklanan S3 Gen 2, oyun içi sohbet dahil olmak üzere 20 ms'den daha düşük bir gecikme süresi için Snapdragon Sound ve LE Audio bir araya getiriyor. Buna ek olarak Qualcomm, platformun televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, konsollar ve çok çeşitli diğer ses ekipmanlarında en yeni LE Audio Auracast yayın özelliklerini destekleyeceğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Müzik deneyimi söz konusu olduğunda S3 Gen 2, Snapdragon Sound ve Qualcomm aptX Adaptive ses teknolojisi kullanılarak 24 bit 96 kHz kablosuz ses akışı sunacak. Böylece Qualcomm, şarkılarda yer alan tüm ayrıntıların tam da sanatçının duyulmasını istediği gibi duyulacağını belirtiyor.

Sesli aramalar içinse 32kHz süper geniş bant desteği sunulduğunu belirtelim. Tüm bunlara ek olarak yeni platform, 3. nesil Qualcomm Hibrit Uyarlanabilir Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği ile vitrine çıkacak. Ayrıca, durumsal farkındalık için gürültü önleme ve ortam sesi arasında yumuşak geçişlere izin veren bir Uyarlanabilir Şeffaflık modu da bulunuyor.

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Qualcomm, yeni duyuru kapsamında S3 Gen 2'nin hangi cihazlara eşlik edeceğinden bahsetmedi. Ancak tüm bu bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Qualcomm, S3 Gen 2 ses platformunu tanıttı: İşte özellikleri