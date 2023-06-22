Qualcomm, S3 Gen 2 ses platformunu tanıttı: İşte özellikleri

Qualcomm, S3 Gen 2 ses platformunu tanıttı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi özellikle oyunculara odaklanan S3 Gen 2, oyun içi sohbet dahil olmak üzere 20 ms'den daha düşük bir gecikme süresi için Snapdragon Sound ve LE Audio bir araya getiriyor. Buna ek olarak Qualcomm, platformun televizyonlar, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, PC'ler, konsollar ve çok çeşitli diğer ses ekipmanlarında en yeni LE Audio Auracast yayın özelliklerini destekleyeceğini duyurdu.
Sesli aramalar içinse 32kHz süper geniş bant desteği sunulduğunu belirtelim. Tüm bunlara ek olarak yeni platform, 3. nesil Qualcomm Hibrit Uyarlanabilir Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği ile vitrine çıkacak. Ayrıca, durumsal farkındalık için gürültü önleme ve ortam sesi arasında yumuşak geçişlere izin veren bir Uyarlanabilir Şeffaflık modu da bulunuyor.
Qualcomm, yeni duyuru kapsamında S3 Gen 2'nin hangi cihazlara eşlik edeceğinden bahsetmedi. Ancak tüm bu bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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