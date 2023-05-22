Qualcomm, Arm çekirdeklerini bırakıyor: Apple'a rakip olacak

Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere Qualcomm'un Arm çekirdeklerine veda etmeye hazırlandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Snapdragon 8 Gen 3'ün, ARM CPU'ları içeren son akıllı telefon yonga seti olduğu söyleniyor. Kısa süre önce Apple mühendislerinden oluşan Nuvia'yı satın alan yonga devi, Snapdragon 8 Gen 4 ile Apple ''A'' serisi işlemcilere rakip olabilir.

Snapdragon 8 Gen 4 sınıfında rakipsiz olabilir

Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için Cortex-X5 ve diğer ARM CPU tasarımlarını bir kenara bırakarak, Apple A serisi yongalara benzer bir CPU yapılandırması ile karşımıza çıkacak. Buna göre yeni işlemcinin, Qualcomm tarafından tasarlanan iki performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeğinden güç alacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2, bir adet yüksek performans 3.19GHz ARM Cortex-X3 çekirdeği ile tanıtıldı. Sızıntılara göre Snapragon 8 Gen 3 ise, bu tasarımı koruyacak ve bir adet 3.70GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı X-4 çekirdeği, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeğini temel alacak. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 itibariyle özel bir 2+6 tasarımına geçilecek.

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Bu yapılandırma, potansiyel olarak geliştirilmiş çoklu çekirdek performansına işaret ediyor. Öyle ki sektöre yakın kaynaklar, Snapdragon 8 Gen 4'ün M2'den daha hızlı olacağını söylüyor. Amiral gemisi işlemcinin LPDDR6 desteği ve TSMC'nin N3E sürecini temel alacağını düşünürsek, daha yüksek saat hızı ve verimlilikle bu iddiaların gerçek olduğunu görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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