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    Qualcomm, Arm çekirdeklerini bırakıyor: Apple'a rakip olacak

    Akıllı telefon işlemcileri söz konusu olduğunda pazarın önde gelen isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 ile Apple'a A serisi işlemcilere rakip olabilir. İşte detaylar
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    Qualcomm, Arm çekirdeklerini bırakıyor: Apple'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere Qualcomm'un Arm çekirdeklerine veda etmeye hazırlandığından sizlere bahsetmiştik. Şimdi Snapdragon 8 Gen 3'ün, ARM CPU'ları içeren son akıllı telefon yonga seti olduğu söyleniyor. Kısa süre önce Apple mühendislerinden oluşan Nuvia'yı satın alan yonga devi, Snapdragon 8 Gen 4 ile Apple ''A'' serisi işlemcilere rakip olabilir.

    Snapdragon 8 Gen 4 sınıfında rakipsiz olabilir

    Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için Cortex-X5 ve diğer ARM CPU tasarımlarını bir kenara bırakarak, Apple A serisi yongalara benzer bir CPU yapılandırması ile karşımıza çıkacak. Buna göre yeni işlemcinin, Qualcomm tarafından tasarlanan iki performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeğinden güç alacağı belirtiliyor. 

    Qualcomm, Arm çekirdeklerini bırakıyor: Apple'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Qualcomm'un mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2, bir adet yüksek performans 3.19GHz ARM Cortex-X3 çekirdeği ile tanıtıldı. Sızıntılara göre Snapragon 8 Gen 3 ise, bu tasarımı koruyacak ve bir adet 3.70GHz saat hızında çalışan yüksek performanslı X-4 çekirdeği, dört performans çekirdeği ve üç verimlilik çekirdeğini temel alacak. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 itibariyle özel bir 2+6 tasarımına geçilecek.

    Bu yapılandırma, potansiyel olarak geliştirilmiş çoklu çekirdek performansına işaret ediyor. Öyle ki sektöre yakın kaynaklar, Snapdragon 8 Gen 4'ün M2'den daha hızlı olacağını söylüyor. Amiral gemisi işlemcinin LPDDR6 desteği ve TSMC'nin N3E sürecini temel alacağını düşünürsek, daha yüksek saat hızı ve verimlilikle bu iddiaların gerçek olduğunu görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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