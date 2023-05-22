Qualcomm, Arm çekirdeklerini bırakıyor: Apple'a rakip olacak

Snapdragon 8 Gen 4 sınıfında rakipsiz olabilir
Bildirilenlere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 için Cortex-X5 ve diğer ARM CPU tasarımlarını bir kenara bırakarak, Apple A serisi yongalara benzer bir CPU yapılandırması ile karşımıza çıkacak. Buna göre yeni işlemcinin, Qualcomm tarafından tasarlanan iki performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeğinden güç alacağı belirtiliyor.
Bu yapılandırma, potansiyel olarak geliştirilmiş çoklu çekirdek performansına işaret ediyor. Öyle ki sektöre yakın kaynaklar, Snapdragon 8 Gen 4'ün M2'den daha hızlı olacağını söylüyor. Amiral gemisi işlemcinin LPDDR6 desteği ve TSMC'nin N3E sürecini temel alacağını düşünürsek, daha yüksek saat hızı ve verimlilikle bu iddiaların gerçek olduğunu görebiliriz. Ancak bunun için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.