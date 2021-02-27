Radeon grafikli Exynos işlemciler bilgisayarlara geliyor

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Kendi tasarımı Exynos yonga setlerinin son dönemde performans tarafında aldığı eleştiriler Samsung’u yeniden yapılanmaya itmişti. AMD ile ortaklığa giden teknoloji devi ortaya heyecan verici bir proje çıkardı.

Exynos işlemcili dizüstü

Samsung’un bu yılın sonlarında doğru Radeon grafikli Exynos yonga setini sahneye çıkarması bekleniyor zira firma açıklamalarında bir sonraki neslin AMD grafikleri ile geleceğini belirtmişti.

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Henüz Samsung’un Exynos yonga setinde hangi mimarilere yer vereceği bilinmiyor ancak AMD’nin bir süre önce sızdırılan Ryzen C7 mobil prototip yongasında Cortex-A1, Cortex-A78 çekirdekleri ve RDNA2 grafik birimi yer alıyordu. Bu yonganın Apple A14 yongasını GFXBench testlerinde geride bıraktığı gündeme gelmişti.

Samsung’un yeni Exynos yonga setini dizüstü bilgisayarlarında da kullanmak istediği biliniyor. Kaynaklar Qualcomm Snapdragon 8cx yonga setinden güç alan mevcut Galaxy Book S dizüstü modelinin Exynos yongası ile yenileneceğini belirtiyor. Böylece ekranından yonga setine ve belleğine kadar tamamen Samsung üretimi bir dizüstü ortaya çıkacak.

Dönem itibariyle Exynos yonga setinin yeni nesil ARM mimarilerini kullanacağını söyleyebiliriz. Yapılacak bazı optimizasyonlarla Apple M1 ile başabaş gidecek bir tasarım sürpriz olmaz. Böylece yeni nesil Galaxy Book S en az ARM işlemcili MacBook modelleri kadar iddialı olacaktır.

https://www.techpowerup.com/278973/samsung-is-preparing-exynos-soc-with-radeon-gpu-for-next-generation-pcs

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