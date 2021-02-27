Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radeon grafikli Exynos işlemciler bilgisayarlara geliyor

    AMD’nin RDNA 2 grafik mimarisi ile katkı sağladığı yeni nesil Exynos işlemciler firmanın dizüstü bilgisayarlarında da yer alacak. Yeni Galaxy Book S ilk olabilir.
    27 Şubat 2021, 11:00 (18 sa.)
    2,7b
    4
    10
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Radeon grafikli Exynos işlemciler bilgisayarlara geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Kendi tasarımı Exynos yonga setlerinin son dönemde performans tarafında aldığı eleştiriler Samsung’u yeniden yapılanmaya itmişti. AMD ile ortaklığa giden teknoloji devi ortaya heyecan verici bir proje çıkardı.

    Exynos işlemcili dizüstü

    Samsung’un bu yılın sonlarında doğru Radeon grafikli Exynos yonga setini sahneye çıkarması bekleniyor zira firma açıklamalarında bir sonraki neslin AMD grafikleri ile geleceğini belirtmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy Tab S8 Enterprise Edition şirketin destek sayfasında ortaya çıktı

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek"

    Henüz Samsung’un Exynos yonga setinde hangi mimarilere yer vereceği bilinmiyor ancak AMD’nin bir süre önce sızdırılan Ryzen C7 mobil prototip yongasında Cortex-A1, Cortex-A78 çekirdekleri ve RDNA2 grafik birimi yer alıyordu. Bu yonganın Apple A14 yongasını GFXBench testlerinde geride bıraktığı gündeme gelmişti.

    Samsung’un yeni Exynos yonga setini dizüstü bilgisayarlarında da kullanmak istediği biliniyor. Kaynaklar Qualcomm Snapdragon 8cx yonga setinden güç alan mevcut Galaxy Book S dizüstü modelinin Exynos yongası ile yenileneceğini belirtiyor. Böylece ekranından yonga setine ve belleğine kadar tamamen Samsung üretimi bir dizüstü ortaya çıkacak.

    Dönem itibariyle Exynos yonga setinin yeni nesil ARM mimarilerini kullanacağını söyleyebiliriz. Yapılacak bazı optimizasyonlarla Apple M1 ile başabaş gidecek bir tasarım sürpriz olmaz. Böylece yeni nesil Galaxy Book S en az ARM işlemcili MacBook modelleri kadar iddialı olacaktır.



    https://www.techpowerup.com/278973/samsung-is-preparing-exynos-soc-with-radeon-gpu-for-next-generation-pcs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Otonom elektrikli scooter

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M1 neleri yapamamış?

    Benim gördüğüm bazı Cad uygulamaları ile oyunlar haricinde bir sorun yok. Ki çalışan uygulamaların %90 ı Rosetta 2 üzerinden çalışırken durum bu.
    M1 neleri yapamamış? Benim gördüğüm bazı Cad uygulamaları ile oyunlar haricinde bir sorun yok. Ki çalışan uygulamaların %90 ı Rosetta 2 üzerinden çalış...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgi veya tahmin sahibi olan arkadaşlara sormak isterim ,
    işletim sistemi ne olur sizce amd-exynos platformunun ??
    windows tarafından ilerler mi ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G Gökay16 (Gökay Genç) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD hibrit işlemci geliştiriyor. Sonradan programlama ile fonksiyonları değiştirilebilen işlemciler. Erdi Özüağ 2 hafta önce videosunu yapmıştı. Apple güzel bir hamle yaptı ve işlemci piyasını ateşe attı. Ucuza güçlü işlemciler alalımda rekabetin tadına varalım. Daha 2-3 önce intel 4 çekirdekli 7700K ile 375$ den hepimizi öpmeye devam ediyordu.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sendemail (umit erdem) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    konudaki en aklı basında yorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spazioso (Engin Durak) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple gibi aceleci hareket edecekler belli ki. Daha tizen yazılımını akıllı saatlerine bile optimize edemeyen, amiral gemisi cihazlarındaki Exynos işlemcileriyle bile Snapdragon orta segmentiyle ancak kıyaslanabilen Samsung bu kez bilgisayar tarafına el atmış :) "denedik, olmadı" demek için Samsung'dan bir girişimcilik(!) daha.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    M1 neleri yapamamış?

    Benim gördüğüm bazı Cad uygulamaları ile oyunlar haricinde bir sorun yok. Ki çalışan uygulamaların %90 ı Rosetta 2 üzerinden çalışırken durum bu.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    W WalkerCyborgCK 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple markasının M1 ile neler yapamadıklarını gördük şimdi sırada Exynos işlemcili Samsung modelleri mi var. Bu firmaları gerçekten anlamak mümkün değil. Gerçekten bu bilgisayarları satın alıp aylarca şu programı açar mı diye bekleyenler oluyor dimi? Ya da evde biblo olarak mı kullanıyorlar sırf markası için. Walla bilemedim. :D
    Özellikle Apple, Samsung gibi markalar prestij cihazları ince hafif modeller üretiyorlar bu sebeptendir ki bence 11.Nesil Intel işlemci kullansalar daha güvenilir durur. En azından şu program açılır mı bu program da yavaş kalır mı demeyiz. Kanıtlanmış performans.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Qualcomm ve Apple AMD ve Intel i tokatlayacak yakında.



    Qualcomm hem güçlü hem de enerji verimli hem batarya sıkıntısı hem de ısınmayan işlemci üretiyor.



    Qualcomm işlemcilerini AMD ve Intel büyüklüğüne ölçekler ise tokatlar bunlari
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lterlemez 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Jon_Kar
    Tam olarak katıldığımı söyleyemem; çünkü, bu işin sonu x86-ARM melezi işlemciler ile son bulacak. ARM'ın ve x86'nın kuvvetli olduğu noktalar var ama birbirine üstünlük kurmaları zor.
    Ancak, gidişat melez işlemcilere doğru hareket edecek. Hatta, komplo teorisi de kurayım size:

    Şu an x86 ailesi, AMD'nin de Hyper Threading teknolojisini kendisine uygulaması ile son noktasına ulaştı (şu an ki teknolojik/teorik yapısı gereği -yani hem fiziksel hem de sanal çekirdek barındırıyor x86 aileleri). Benim ön görüm şu yönde, x86-ARM melezinde, x86 çekirdekleri asıl işleri kontrol ederken, threadingleri ARM çekirdeklerine devredecekler. Peki bunun avantajı ne, en büyük avantajı şu bir fiziki çekirdek iki sanal çekirdek ile yetinirken, ARM ile 2'den fazla (sanal çekirdek yerine) fiziksel çekirdeğe sahip olacak. Diğer bir avantajı ise ARM çekirdekleri nedeniyle x86'nın termal/vcore tasarrufu artacak. Hatta, bazı durumlarda x86 çekirdekleri hiç çalışmayıp, bütün işin ARM çekirdeklerine yönlendirilmesi bile mümkün olacak (mesela sadece internet geziniminde x86, tüm işi ARM'a bırakabilir).
    Ama bir dezavantajı olacak tabi ki, çekirdeklerin fiziki boyutları artacak.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 sa. Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir 7 sa. Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü 7 sa. Facebook, rap şarkı oluşturmak ve paylaşmak için TikTok benzeri bir uygulama başlattı: BARS 8 sa. VLC geliştiricileri, medya oynatıcısının yenilenmiş arayüzünü paylaştı 8 sa. Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu 9 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #5 9 sa. Huawei P40'ın daha ucuz versiyonu piyasaya sürüldü 9 sa. Oyun Dünyasında Bu Ay - Mart 2021 9 sa. Apple, kekeleyen insanları anlaması için Siri'yi eğitiyor 10 sa. Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası geliştirildi 10 sa. Nvidia Ampere tabanlı madenci kartı hazırlıyor 11 sa. Xiaomi'den masaj ve uyandırma işlevlerine sahip akıllı yastık: LEGA AI 12 sa. Origin'de Türk Lirası dönemi resmen başladı 12 sa. Huawei, bu yıl içerisinde elektrikli otomobil pazarına girebilir 12 sa. Godzilla vs. Kong karşılaşmasının kesin bir kazananı olacak 14 sa. UYARSİS Acil Uyarı Sistemi nedir? 15 sa. Yeni bir Superman filmi geliyor: Başrolde Henry Cavill yok 16 sa. Framework dizüstü modeli modüler yapısıyla dikkat çekiyor 17 sa. Popüler korku oyunu Dying Light'ı bu hafta sonu ücretsiz oynayın 17 sa. GeForce Now kütüphanesine 12 yeni oyun daha eklendi 18 sa. GÖRÜNTÜLENEN Radeon grafikli Exynos işlemciler bilgisayarlara geliyor Sonraki En iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak gösterilen District 9'nın devamı geliyor: District 10 20 sa. Uykusuz Dergi de NFT işine el atıyor 1 gün Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor 1 gün Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu 1 gün Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45 1 gün Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi 1 gün Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi 1 gün Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor 1 gün Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7 1 gün Cherry MX Speed'den hızlı, PBT Puding başlıklı “Gamakay MK61 incelemesi” 1 gün Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı 1 gün Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil 1 gün Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor 1 gün Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor 1 gün Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 1 gün Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor 1 gün Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 1 gün Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 1 gün Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız