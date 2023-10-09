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    Samsung, Exynos işlemcilerin temel sorununu çözmüş olabilir: İşte test sonuçları

    Exynos 2200'lü Galaxy S23 FE, 3DMark Wild Life Extreme ve CPU Throttling testlerinde son derece güçlü performans istikrarı gösteriyor. Samsung, Exynos’ların zayıf yanını gidermiş olabilir.
    Samsung, Exynos işlemcilerin temel sorununu çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 FE modelinde Exynos 2200’ün bulunması çoğu kişi tarafından olumsuz bir şekilde algılanmıştı. Ancak yapılan bir dizi test, fiyat-performans odaklı telefonun içinde sakladığı performansı uzunca bir süre koruyabildiğini gösteriyor. Exynos 2200'ün üretim sürecindeki bazı optimizasyonlar ve bir soğutma çözümü yükseltmesi, sonuçlardaki bu dramatik değişikliğin nedeni olabilir.

    Exynos 2200 ve güçlü performans istikrarı

    Samsung, Exynos işlemcilerin temel sorununu çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    Exynos işlemcilerin en önemli zayıf karnı belki de performans tarafında istikrarlı olamaması ve termal throttling olarak ifade ettiğimiz ısınmaya bağlı performans kaybını ciddi bir şekilde yaşıyor olmasıydı. Ancak görünüşe göre Galaxy S23 FE'de bulunan Exynos 2200, bu tip davranışlar sergilemiyor. Galaxy S23 FE'nin iç kısmına bir göz atamamış olsak da, Samsung’un bir buhar odası eklemiş olması da mümkün.

     

    Samsung, Exynos işlemcilerin temel sorununu çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    Her halükârda Youtuber Ron Tek, Galaxy S23 FE'yi bir dizi kıyaslama ve kararlılık testinden geçirdi ve önemli bulgulara imza attı. 3DMark Wild Life Extreme stres testi bittiğinde ortaya çıkan sonuç hayli şaşırtıcı zira Galaxy S23 FE’nin gerçek performansının yüzde 75'inden fazlasını koruyabildiği görünüyor. CPU throttling testinde bile Exynos 2200'ün performansı maksimum kapasitesinin yüzde 74'üne kadar düşüş gösterdi. Bu değerler Qualcomm tarafındaki çözümlerle de son derece benzer seviyede.

    Daha da ilginç olan şey ise şu: Exynos 2200, 3DMark'ın Wild Life testinin 'Extreme' modunda değil normal versiyonunda test edilen Tensor G3 çalıştıran Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan daha iyi performans gösteriyor. Hem Exynos 2200 hem de Tensor G3'ün Samsung'un 4nm LPP (Low Power Plus) sürecinde üretildiğini varsayarsak, Galaxy S23 FE'ye buhar odasının dahil edilmesinin bu farkın arkasındaki neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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