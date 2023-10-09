Samsung, Exynos işlemcilerin temel sorununu çözmüş olabilir: İşte test sonuçları

Exynos 2200 ve güçlü performans istikrarı
Daha da ilginç olan şey ise şu: Exynos 2200, 3DMark'ın Wild Life testinin 'Extreme' modunda değil normal versiyonunda test edilen Tensor G3 çalıştıran Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan daha iyi performans gösteriyor. Hem Exynos 2200 hem de Tensor G3'ün Samsung'un 4nm LPP (Low Power Plus) sürecinde üretildiğini varsayarsak, Galaxy S23 FE'ye buhar odasının dahil edilmesinin bu farkın arkasındaki neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.