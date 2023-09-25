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    Anlık Bildirim

    Bekleyenlere kötü haber: Galaxy S23 FE, Türkiye'ye Exynos ile gelecek

    Samsung’un ilerleyen günlerde Galaxy S23 FE modelini duyurması bekleniyor. Kısa süre önce ise cihazın Türkiye'ye Exynos varyantlı yonga ile geleceği ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S23 FE, Türkiye'ye Exynos ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisinin bütçe dostu modeli olacak Galaxy S23 FE, resmi olarak doğrulanmasa da hakkında bilinmeyen bir detay kalmadı. Son olarak Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde görülen Galaxy S23 FE’nin ülkemizde hangi işlemciyle geleceği de ortaya çıkmış oldu. Bu vesileyle artık cihaz hakkında bir sürpriz beklemiyoruz.

    Galaxy S23 FE, Türkiye’de Exynos kullanacak

    Samsung Galaxy S23 FE, Türkiye'ye Exynos ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesindeki destek bölümünde görülen Galaxy S23 FE’nin SM-S711BLGBTUR model numarasına sahip olacağı görülüyor. Daha önceki çeşitli sızıntılarda bu modelin Exynos 2200 yongasını kullandığını görmüştük. Bununla birlikte bilindiği kadarıyla yalnızca ABD, Galaxy S23 FE’nin Snapdragon 8 Gen 1 varyantını kullanacak.

    Samsung Galaxy S23 FE modelinin sızdırılan özellikleri arasında FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekran, Exynos 2200 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil, OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto sensör yer alıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 665 dolar civarında olacak. Samsung, Galaxy S23 FE’nin yanında ayrıca Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE modellerini de tanıtacak.

    Bu arada Exynos 2200 yongası daha önce Galaxy S22 ailesinde kullanılmıştı. Galaxy S23 serisi ise Türkiye dahil her yerde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ile çıkış yapmıştı. Termal ve genel performans konusunda iki yonga arasında doğal olarak önemli bir fark var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1079 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, Galaxy S23 FE ve
    3 etiket daha exynos 2200 Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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