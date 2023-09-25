Bekleyenlere kötü haber: Galaxy S23 FE, Türkiye'ye Exynos ile gelecek

Galaxy S23 FE, Türkiye’de Exynos kullanacak
Samsung Galaxy S23 FE modelinin sızdırılan özellikleri arasında FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekran, Exynos 2200 yonga seti, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil, OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto sensör yer alıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 665 dolar civarında olacak. Samsung, Galaxy S23 FE’nin yanında ayrıca Galaxy Tab S9 FE ve Galaxy Buds FE modellerini de tanıtacak.
Bu arada Exynos 2200 yongası daha önce Galaxy S22 ailesinde kullanılmıştı. Galaxy S23 serisi ise Türkiye dahil her yerde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ile çıkış yapmıştı. Termal ve genel performans konusunda iki yonga arasında doğal olarak önemli bir fark var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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