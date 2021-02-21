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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek

    Asus, ROG Phone 3'ün halefi olarak ROG Phone 5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, bir etkinlik sayfası aracılığıyla telefonun tanıtım tarihi için geri sayım başlattı.
    21 Şubat 2021, 17:00 (7 sa.)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek
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    Asus, en son oyun odaklı amiral gemisi telefonu ROG Phone 5'i 10 Mart'ta tanıtacak. ROG Phone 5, Temmuz 2020'de piyasaya sürülen Asus ROG Phone 3'ün halefi olacak. Asus görünüşe göre '4' sayısını atlıyor çünkü Çince'de "ölüm" kelimesiyle benzer bir telaffuza sahip.

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    Snapdragon 888 ile gelecek

    Asus, lansman için geri sayım içeren bir etkinlik sayfası oluşturdu. Etkinlik sayfası, ROG Phone 5 hakkında herhangi bir başka detaya yer vermiyor ancak Geekbench, akıllı telefonun Android 11'i çalıştıracağını, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca telefon, Snapdragon 888 yonga setine sahip olacak.

    Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek
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    Akıllı telefon, TENAA veri tabanına ve 3C sertifikasına göre 6.78 inç AMOLED ekrana, 5G desteğine, 65W hızlı şarj  desteğiyle 6.000 mAh bataryayla gelecek.

    TENAA veri tabanında, telefonun üçlü arka kamera kurulumuna ve arkada küçük bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Genel olarak cihaz, ROG Phone 3 ile benzer bir tasarıma sahip.



    https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_5_launch_date-news-47824.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    O
    oguztatli 1 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    marsk35 (Marsk KY) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu telefona 7 8 bin vereceğinize bir tane iphone 11 alın bu telefondan daha iyi oyun performanslı alacağınızdan eminim ios oyun konusunda stabil ve hızlı hatta iphone 7 plus la bile stabil oynanmayan bir oyun yok. Bir sene sonra bu telefon demode ve eski olcaktır android dünyasında bir modelin eskimesi için 6 ay yetiyor kimse hatırlamıyor hangi model olduğunu paranıza yazık etmeyin. Android bir telefona en fazla 5 bin tl verilir daha üstü para verecekseniz iphone almak daha mantıklı bu ülkede para kolay kazanılmıyor uzun vadede parasının hakkını veren tek telefon iPhone.
    Şu telefona 7 8 bin vereceğinize bir tane iphone 11 alın bu telefondan daha iyi oyun performanslı alacağınızdan eminim ios oyun konusunda stabil ve hızlı hatta ...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel telefon olmuş. Asusda piyasada böyle tutundu anca.
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    C cand. 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    marsk35 (Marsk KY) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu telefona 7 8 bin vereceğinize bir tane iphone 11 alın bu telefondan daha iyi oyun performanslı alacağınızdan eminim ios oyun konusunda stabil ve hızlı hatta iphone 7 plus la bile stabil oynanmayan bir oyun yok. Bir sene sonra bu telefon demode ve eski olcaktır android dünyasında bir modelin eskimesi için 6 ay yetiyor kimse hatırlamıyor hangi model olduğunu paranıza yazık etmeyin. Android bir telefona en fazla 5 bin tl verilir daha üstü para verecekseniz iphone almak daha mantıklı bu ülkede para kolay kazanılmıyor uzun vadede parasının hakkını veren tek telefon iPhone.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Holk (Holk Holk) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) marsk35
    Aynen öyle. Benim arkadaşım 2015 yılında iPhone 6 aldı ve sorunsuz 5-6 yıl kullandı. Şimdide annesine verdi, annesi kullanıyor. Kozmetik olarak sorunsuz. 2014 çıkışlı hangi android telefon bu kadar uzun kullanıldı merak ediyorum doğrusu.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım dışında gerçekten güçlü canavarlar oluyor bu seri hep. Tasarım da çok çirkin oluyor, gereksiz ayrıntılar vesaire.
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