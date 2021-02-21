Asus ROG Phone 5'in tanıtım tarihi açıklandı: 6.000 mAh batarya ve Snapdragon 888 ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Asus, en son oyun odaklı amiral gemisi telefonu ROG Phone 5'i 10 Mart'ta tanıtacak. ROG Phone 5, Temmuz 2020'de piyasaya sürülen Asus ROG Phone 3'ün halefi olacak. Asus görünüşe göre '4' sayısını atlıyor çünkü Çince'de "ölüm" kelimesiyle benzer bir telaffuza sahip.

İlginizi Çekebilir

Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı"

Snapdragon 888 ile gelecek

Asus, lansman için geri sayım içeren bir etkinlik sayfası oluşturdu. Etkinlik sayfası, ROG Phone 5 hakkında herhangi bir başka detaya yer vermiyor ancak Geekbench, akıllı telefonun Android 11'i çalıştıracağını, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca telefon, Snapdragon 888 yonga setine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon, TENAA veri tabanına ve 3C sertifikasına göre 6.78 inç AMOLED ekrana, 5G desteğine, 65W hızlı şarj desteğiyle 6.000 mAh bataryayla gelecek.

TENAA veri tabanında, telefonun üçlü arka kamera kurulumuna ve arkada küçük bir ekrana sahip olacağı görülüyor. Genel olarak cihaz, ROG Phone 3 ile benzer bir tasarıma sahip.

https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_5_launch_date-news-47824.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.