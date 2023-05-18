Tam Boyutta Gör AMD’nin orta seviye Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı önümüzdeki haftalarda piyasaya adımını atacak. Bu bağlamda ekran kartına ait genel bilgilerin artık netleşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi Videocardz tarafından Radeon RX 7600 detaylarını içeren GPU-Z ekran görüntüleri paylaşıldı.

Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı

Bilmeyenler için Raderon RX 7600, tıpkı RTX 4060 serisi gibi, 8x PCIe Gen 4 arayüzü ile vitrine çıkacak. Paylaşılan ekran görüntüsü ise, ekran kartının 32 bilgi işlem birimi, 288 GB/sn bant genişliği, 2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olduğunu doğruluyor. Ek olarak 128 bit bellek veri yolunda 8GB GDDR6 bellekler ile donatılan ekran kartı, ilginç bir biçimde GeForce RTX 4060 Ti ile aynı bellek yapılandırmasına sahip.

Tam Boyutta Gör Saat hızlarına gelirsek, RX 7600'ün 1720 MHz temel, 2250 MHz oyun ve 2655 MHz boost saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak gerçek kullanımda 2,85 GHz hızlara ulaşacağı belirtiliyor.

RTX 4060 Ti ve RTX 4060 duyuruldu: İşte fiyatlar, çıkış tarihi ve 7 sa. önce eklendi

Bildirilenlere göre AMD, Radeon RX 7600'ü 25 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Fransa merkezli bir perakende platformunda listelenen kartın, 349 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. İlerleyen günlerde kartın performansına dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak