Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak

Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı
Bilmeyenler için Raderon RX 7600, tıpkı RTX 4060 serisi gibi, 8x PCIe Gen 4 arayüzü ile vitrine çıkacak. Paylaşılan ekran görüntüsü ise, ekran kartının 32 bilgi işlem birimi, 288 GB/sn bant genişliği, 2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olduğunu doğruluyor. Ek olarak 128 bit bellek veri yolunda 8GB GDDR6 bellekler ile donatılan ekran kartı, ilginç bir biçimde GeForce RTX 4060 Ti ile aynı bellek yapılandırmasına sahip.
Bildirilenlere göre AMD, Radeon RX 7600'ü 25 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Fransa merkezli bir perakende platformunda listelenen kartın, 349 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. İlerleyen günlerde kartın performansına dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.