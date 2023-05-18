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    Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak

    AMD'nin yeni orta seviye ekran kartı RX 7600 özellikleri nihayet doğrulandı. 25 Mayıs'ta piyasaya çıkacak yeni ekran kartı, RTX 4060 Ti'a rakip olacak. İşte detaylar.
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    Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    AMD’nin orta seviye Radeon RX 7600 8 GB ekran kartı önümüzdeki haftalarda piyasaya adımını atacak. Bu bağlamda ekran kartına ait genel bilgilerin artık netleşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi Videocardz tarafından Radeon RX 7600 detaylarını içeren GPU-Z ekran görüntüleri paylaşıldı. 

    Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı

    Bilmeyenler için Raderon RX 7600, tıpkı RTX 4060 serisi gibi, 8x PCIe Gen 4 arayüzü ile vitrine çıkacak. Paylaşılan ekran görüntüsü ise, ekran kartının 32 bilgi işlem birimi, 288 GB/sn bant genişliği, 2048 akış işlemcisi ile Navi 33 XL GPU'ya sahip olduğunu doğruluyor. Ek olarak 128 bit bellek veri yolunda 8GB GDDR6 bellekler ile donatılan ekran kartı, ilginç bir biçimde GeForce RTX 4060 Ti ile aynı bellek yapılandırmasına sahip.

    Radeon RX 7600 özellikleri doğrulandı: RTX 4060 Ti'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Saat hızlarına gelirsek, RX 7600'ün 1720 MHz temel, 2250 MHz oyun ve 2655 MHz boost saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Ancak gerçek kullanımda 2,85 GHz hızlara ulaşacağı belirtiliyor. 

    Bildirilenlere göre AMD, Radeon RX 7600'ü 25 Mayıs'ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce Fransa merkezli bir perakende platformunda listelenen kartın, 349 euro fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. İlerleyen günlerde kartın performansına dair daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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