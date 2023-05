GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 duyuruldu: İşte Türkiye fiyatları ve tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Son günlerde Nvidia’nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 ekran kartları hakkında oldukça fazla bilgi ortaya çıktı. Ancak şimdi resmi olarak Nvidia merak edilen tüm bilgiler onayladı. Yapılan resmi duyuruda RTX 4060 Ti ve RTX 4060 çıkış tarihi ile birlikte oyun performans testleri de paylaşıldı.

GeForce RTX 4060 Ti ve RTX 4060 Türkiye fiyatı

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce RTX 4060 Ti modelini 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı model olarak piyasaya sürecek. GeForce RTX 4060 Ti (8 GB) 24 Mayıs tarihinde piyasaya sunulacak. GeForce RTX 4060 Ti (16 GB) ise Temmuz ayında piyasaya çıkacak. Aynı şekilde GeForce RTX 4060 de Temmuz ayında satışa çıkacak.

GeForce RTX 4060 Türkiye fiyatı: 7.499 TL

GeForce RTX 4060 Ti (8 GB): 9.999 TL

GeForce RTX 4060 Ti (16 GB): 12.499 TL

GeForce RTX 4060 Ti özellikleri

CUDA : 4325

: 4325 Taban saat hızı: 2,31 GHz

2,31 GHz Boost saat hız ı: 2,54 Ghz

ı: 2,54 Ghz Bellek : 8 GB ve 16 GB

: 8 GB ve 16 GB Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TDP: 140W

Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4060 Ti 8GB, performans konusunda DLSS aktifleştirilmişken RTX 3060 Ti’dan 1.7 kat, RTX 2060 Super’den 2.6 kat daha hızlı. DLSS kapalı olduğunda ise RTX 3060 Ti’dan 1.15 kat, RTX 2060 Super’den 1.6 kat daha hızlı. Oyun testlerinde ise DLSS aktif hale getirildiğinde RTX 4060 Ti 8 GB, Forza Horizen 5, Dying Light 2, A Plague tale: Requiem, CP 277 RT Ultra ve F1 22 gibi oyunlarda 100 FPS’ten fazla performans sergiliyor. Rakipleri RTX 3060 Ti ve RTX 2060 Super kartlarına ise adeta fark atıyor.

Ancak DLSS kapalı hale getirildiğinde Metro Exodus, Far Cry 6, The Last of Us Part 1 ve Residen Evil 4 (2023) gibi oyunlarda özellikle RTX 3060 Ti ile arasındaki fark oldukça kapanıyor. RTX 2060 ise bu testlerde hayli geride kalıyor.

Tam Boyutta Gör RTX 4060 Ti 16 GB modeline baktığımızda ise benzer senaryoyu görüyoruz. Çoğu oyunda, GeForce RTX 4060 Ti'nin her iki sürümü de (8 GB ve 16 GB), teknik özellikler aynı olduğu için aynı düzeyde performans sunuyor. Aralarındaki tek fark bellek kapasitesi olduğundan buna ihtiyaç duyan oyunlarda ve yüksek çözünürlükte performans artışı hissedilir oluyor. Bu farkı ise en çok Residen Evil 4 (2023) ve A Plague tale: Requiem oyunlarında görüyoruz.

GeForce RTX 4060 özellikleri

CUDA : 3072

: 3072 Taban saat hızı: 1,83 GHz

1,83 GHz Boost saat hızı: 2,46 Ghz

2,46 Ghz Bellek : 8 GB

: 8 GB Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TDP: 110W

Odağımızı biraz daha güçsüz olan GeForce RTX 4060 modeline çevirdiğimizde ise kartın RTX 3060’tan ve RTX 2060’tan DLSS kapalı olduğunda sırasıyla 1,2 ve 1,6 kat daha hızlı olduğunu görüyoruz. DLSS aktif hale geldiğinde bu fark sırasıyla 1,7 ve 2,3 kat oluyor.

Tam Boyutta Gör RTX 4060 oyun performansı ise DLSS aktif hale geldiğinde test edilen oyunlarda 1080p çözünürlükte 80 ila 160 FPs arasında geziniyor. Forza Horizen 5, Dying Light 2, A Plague tale: Requiem, CP 277 RT Ultra ve F1 22 gibi oyunlarda 100 FPS barajı tıpkı abilerinde olduğu gibi aşılıyor. Ancak DLSS kapalı hale geldiğinde benzer şekilde RTX 3060 ve RTX 2060’ın çiçeği burnunda RTX 4060’a yetiştiğini belirtelim.

