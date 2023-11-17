Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı

Tam Boyutta Gör Japon medyasına göre 2027 yılında 2nm çip üretimine başlamayı hedefleyen ve devlet tarafından finanse edilen çip üreticisi Rapidus, 1nm - 1.4nm (1 angstrom - 1.4 angstrom) süreç teknolojileri geliştirmek için Tokyo Üniversitesi ve Fransa'nın Leti araştırma enstitüsü ile işbirliği yapıyor. İlk olarak personel değişimini içeren bu ortaklığın gelecek yıldan itibaren temel araştırmalar ortaya koyması bekleniyor.

Adım addım 1nm süreci

Detayları açıklanmayan ortaklığın şartlarına göre Leti yeni transistör yapılarını keşfedecek, Rapidus ve diğer Japon ortaklar ise bilim insanlarını göndererek prototipleri değerlendirecek ve test edecek. Rapidus'un 1nm sınıfı üretim süreçleri için mütevazı hedefler belirlediği ve 2nm üretim teknolojisine kıyasla güç verimliliğini ve performansı %10 ila %20 oranında artırmayı planladığı bildiriliyor. 1nm süreç teknolojisinin ana akım olarak benimsenmesi, bu on yıl içinde 2nm, 1.8nm ve 1.4nm düğümlerinin benimsenmesinin ardından, muhtemelen 2030'larda gerçekleşecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bazı firmalar 1nm ve altı üretim süreçleri için yeni bir transistör yapısına ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Halihazırda tam olarak ana akım halini almayan Gate-all-Around veya GAAFET transistörlerin CFET’lere yani istiflenmiş transistörlere evrilmesi gerekeceği tahmin ediliyor. Intel ve TSMC, yeni nesil CFET transistörler üzerinde halihazırda bir süredir çalışıyor. Hemen alttaki ilgili bağlantıdan daha fazla detay alabilirsiniz.

Intel ve TSMC, yeni nesil CFET transistörlerde ilerliyor 1 ay önce eklendi

Bununla birlikte Rapidus, 2nm üretim süreci tasarlamak, 2025 yılında pilot 2nm çip üretimine başlamak ve 2027 yılında 2nm çiplerin yüksek hacimli üretimini artırmak için IBM ve Belçika'nın Imec şirketiyle halihazırda çalışıyor. Küresel ortaklarla yapılan bu işbirliği, Japonya'nın yarı iletken endüstrisindeki konumunu yeniden canlandırmak için bir başka hayati adım olarak görülebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı