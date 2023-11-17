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    Anlık Bildirim

    Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı

    Rapidus, Leti ve Tokyo Üniversitesi ile birlikte 1nm süreç teknolojisi geliştirecek. Rapidus, 2030'larda 1nm üretim düğümünü kullanan çipler üretmeyi hedefliyor.
    Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Japon medyasına göre 2027 yılında 2nm çip üretimine başlamayı hedefleyen ve devlet tarafından finanse edilen çip üreticisi Rapidus, 1nm - 1.4nm (1 angstrom - 1.4 angstrom) süreç teknolojileri geliştirmek için Tokyo Üniversitesi ve Fransa'nın Leti araştırma enstitüsü ile işbirliği yapıyor. İlk olarak personel değişimini içeren bu ortaklığın gelecek yıldan itibaren temel araştırmalar ortaya koyması bekleniyor.

    Adım addım 1nm süreci

    Detayları açıklanmayan ortaklığın şartlarına göre Leti yeni transistör yapılarını keşfedecek, Rapidus ve diğer Japon ortaklar ise bilim insanlarını göndererek prototipleri değerlendirecek ve test edecek. Rapidus'un 1nm sınıfı üretim süreçleri için mütevazı hedefler belirlediği ve 2nm üretim teknolojisine kıyasla güç verimliliğini ve performansı %10 ila %20 oranında artırmayı planladığı bildiriliyor. 1nm süreç teknolojisinin ana akım olarak benimsenmesi, bu on yıl içinde 2nm, 1.8nm ve 1.4nm düğümlerinin benimsenmesinin ardından, muhtemelen 2030'larda gerçekleşecek.

    Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bazı firmalar 1nm ve altı üretim süreçleri için yeni bir transistör yapısına ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Halihazırda tam olarak ana akım halini almayan Gate-all-Around veya GAAFET transistörlerin CFET’lere yani istiflenmiş transistörlere evrilmesi gerekeceği tahmin ediliyor. Intel ve TSMC, yeni nesil CFET transistörler üzerinde halihazırda bir süredir çalışıyor. Hemen alttaki ilgili bağlantıdan daha fazla detay alabilirsiniz.

    Bununla birlikte Rapidus, 2nm üretim süreci tasarlamak, 2025 yılında pilot 2nm çip üretimine başlamak ve 2027 yılında 2nm çiplerin yüksek hacimli üretimini artırmak için IBM ve Belçika'nın Imec şirketiyle halihazırda çalışıyor. Küresel ortaklarla yapılan bu işbirliği, Japonya'nın yarı iletken endüstrisindeki konumunu yeniden canlandırmak için bir başka hayati adım olarak görülebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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