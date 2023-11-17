Rapidus, 1nm üretim süreci için düğmeye bastı

Adım addım 1nm süreci
Detayları açıklanmayan ortaklığın şartlarına göre Leti yeni transistör yapılarını keşfedecek, Rapidus ve diğer Japon ortaklar ise bilim insanlarını göndererek prototipleri değerlendirecek ve test edecek. Rapidus'un 1nm sınıfı üretim süreçleri için mütevazı hedefler belirlediği ve 2nm üretim teknolojisine kıyasla güç verimliliğini ve performansı %10 ila %20 oranında artırmayı planladığı bildiriliyor. 1nm süreç teknolojisinin ana akım olarak benimsenmesi, bu on yıl içinde 2nm, 1.8nm ve 1.4nm düğümlerinin benimsenmesinin ardından, muhtemelen 2030'larda gerçekleşecek.
Bununla birlikte Rapidus, 2nm üretim süreci tasarlamak, 2025 yılında pilot 2nm çip üretimine başlamak ve 2027 yılında 2nm çiplerin yüksek hacimli üretimini artırmak için IBM ve Belçika'nın Imec şirketiyle halihazırda çalışıyor. Küresel ortaklarla yapılan bu işbirliği, Japonya'nın yarı iletken endüstrisindeki konumunu yeniden canlandırmak için bir başka hayati adım olarak görülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.