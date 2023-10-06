Intel ve TSMC, yeni nesil CFET transistörlerde ilerliyor

İlk olarak 2018 yılında orta çıkan CFET kavramı, n ve p tipi transistörlerin birbiri üzerine yerleştirilmesini içeriyor. Bağlam içerisinde: N ve P tipi transistörler, yarıiletken cihazlar arasında elektrik sinyallerini kontrol etmek veya amplifikasyon yapmak için kullanılan temel bileşenlerdir. CFET’ler için ilk adımlar akademik çevreler tarafından atılmış olsa da bir süredir Intel ve TSMC gibi şirketler bu alanda aktif çalışmalar yürüyor.
Yeni nesil transistör
Ek olarak, CFET'lerin doğal yapısı parazitik etkilerin azalmasına yol açarak performans ve güç verimliliğinde potansiyel artışlar sunabilir. Uyarlanabilir tasarım yetenekleri, arka taraf güç dağıtımı gibi yeniliklerle birleştiğinde, üretim sürecini daha da kolaylaştırarak CFET'leri transistör teknolojisi alanında umut verici bir gelişme haline getirebilir. Hem Intel hem de TSMC'nin çabaları CFET teknolojisinin yarı iletken endüstrisindeki önemi ortaya koyuyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.