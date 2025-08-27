Japon Rapidus, 2nm test çipini tamamladı: Seri üretim 2027’de

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Japonya merkezli Rapidus, 2 nanometre (nm) GAA (Gate-All-Around) mimarisine sahip test çipinin tasarımını başarıyla tamamladı. Şirket, bu çiplerin 2027 yılında seri üretime gireceğini duyurdu. Açıklama, Rapidus’un Hot Chips 2025 etkinliğinde yaptığı sunumda geldi.

Rapidus ilerleyişini sürdürüyor

Yeni nesil çipler, ASML’nin EUV (aşırı ultraviyole) litografi araçları kullanılarak üretiliyor ve şirkete göre başlangıçta belirlenen tüm elektriksel kriterler karşılanmış durumda. Seri üretim aşamasına geçildiğinde Rapidus’un aylık 25 bin wafer (yonga plakası) kapasitesine ulaşması bekleniyor. Üretim, firmanın IIM-1 fabrikasında gerçekleştirilecek.

Tam Boyutta Gör Rapidus’un 2027’de üretime geçmesi onu TSMC, Samsung ve muhtemelen Intel’in bir-iki nesil gerisinde bırakacak. Ancak şirket, rekabet avantajını “hız” üzerine kurmayı hedefliyor. Geleneksel üretim süreçlerinde özel silikon siparişlerinin tamamlanması yaklaşık 120 gün sürerken Rapidus’un geliştirdiği tek wafer odaklı üretim konsepti sayesinde bu süre 50 güne düşüyor.

IBM ve AMD’den kuantum işlemcilerde kritik ortaklık 3 sa. önce eklendi

Daha da önemlisi, yüksek talep gören ürünlerde acil veya öncelikli sipariş süreçlerinde ise Rapidus, sadece 15 gün içinde wafer teslimi yapabileceğini söylüyor. Bu, daha önce görülmemiş bir süre.

2022’de kurulan Rapidus’un Eylül 2023’te temeli atılan IIM-1 fabrikasının 2024’te temiz oda inşası tamamlanmış, Haziran 2025’e gelindiğinde ise fabrikaya 200’den fazla yarı iletken üretim aracı entegre edilmişti. Rapidus’un planları oldukça iddialı olsa da yarı iletken üretim sektöründe hedefler ile gerçekler farklı olabiliyor. Şirketin CEO’su, tüm hazırlıkların zamanında tamamlandığını ve Rapidus’un vizyonunun gerçeğe dönüşeceğine inandıklarını vurguluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Japon Rapidus, 2nm test çipini tamamladı: Seri üretim 2027’de

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: