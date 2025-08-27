Japon Rapidus, 2nm test çipini tamamladı: Seri üretim 2027’de

Rapidus ilerleyişini sürdürüyor
Yeni nesil çipler, ASML’nin EUV (aşırı ultraviyole) litografi araçları kullanılarak üretiliyor ve şirkete göre başlangıçta belirlenen tüm elektriksel kriterler karşılanmış durumda. Seri üretim aşamasına geçildiğinde Rapidus’un aylık 25 bin wafer (yonga plakası) kapasitesine ulaşması bekleniyor. Üretim, firmanın IIM-1 fabrikasında gerçekleştirilecek.
Daha da önemlisi, yüksek talep gören ürünlerde acil veya öncelikli sipariş süreçlerinde ise Rapidus, sadece 15 gün içinde wafer teslimi yapabileceğini söylüyor. Bu, daha önce görülmemiş bir süre.
2022’de kurulan Rapidus’un Eylül 2023’te temeli atılan IIM-1 fabrikasının 2024’te temiz oda inşası tamamlanmış, Haziran 2025’e gelindiğinde ise fabrikaya 200’den fazla yarı iletken üretim aracı entegre edilmişti. Rapidus’un planları oldukça iddialı olsa da yarı iletken üretim sektöründe hedefler ile gerçekler farklı olabiliyor. Şirketin CEO’su, tüm hazırlıkların zamanında tamamlandığını ve Rapidus’un vizyonunun gerçeğe dönüşeceğine inandıklarını vurguluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: