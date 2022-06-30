Raspberry Pi’ın mikro kontrolcüsü Wi-Fi desteği ile güncellendi

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ARM tabanlı geliştirici kartları ile bilgisayar dünyasında yeni bir alt sektör başlatan Raspberry Pi, sevilen mikro kontrolcüsünü güncelledi. Birçok geliştirici projesinin gözdesi olan ve Arduino kartlarına rakip Raspberry Pi Pico, Wi-Fi 4 desteği ile güncellendi.

Raspberry Pi Pico, Wi-Fi desteğine kavuştu

Geçtiğimiz yıl Raspberry Pi vakfı, Arduino tarzı DIY projeleride kullanılması için ilk mikro kontrolcüsünü tanıtmıştı. 4 dolarlık fiyatı ile oldukça beğenilen Raspberry Pi Pico, yenilendi ve Wi-Fi desteğine kavuştu. 6 dolarlık yeni Raspberry Pi Pico, önceki nesil Raspberry Pi Pico ile aynı tasarıma ve özelliklere sahip. Çift ARM Cortex-M0+ çekirdeğinden gücü alan Pico, 264KB RAM ve 2MB depolama ile geliyor ve 2,4 GHz tabanlı Wi-Fi 4 desteği ile geliyor.

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30 GPIO pini ile gelen yeni Pico; C ve MicroPython desteği ile geliyor. Ancak cihaz, standart olarak MicroPython ile geliyor. Mikro kontrolcüyü programlamak da önceki nesil ile neredeyse aynı ancak yeni Pico’da WiFi programlama metodları da bulunuyor. Raspberry Pi Pico W, ülkemizde 137,93 TL fiyatı ile samm market’ten alınabiliyor.

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