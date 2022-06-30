Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Raspberry Pi’ın mikro kontrolcüsü Wi-Fi desteği ile güncellendi

    Mini bilgisayarları ve mikro kontrolcüleri ile bilinen Raspberry Pi vakfı, sevilen mikro kontrolcüsünü güncelledi. Raspberry Pi Pico, artık Wi-Fi desteğine sahip.
    Oy Ver

    Raspberry Pi Pico W tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    ARM tabanlı geliştirici kartları ile bilgisayar dünyasında yeni bir alt sektör başlatan Raspberry Pi, sevilen mikro kontrolcüsünü güncelledi. Birçok geliştirici projesinin gözdesi olan ve Arduino kartlarına rakip Raspberry Pi Pico, Wi-Fi 4 desteği ile güncellendi.

    Raspberry Pi Pico, Wi-Fi desteğine kavuştu

    Geçtiğimiz yıl Raspberry Pi vakfı, Arduino tarzı DIY projeleride kullanılması için ilk mikro kontrolcüsünü tanıtmıştı. 4 dolarlık fiyatı ile oldukça beğenilen Raspberry Pi Pico, yenilendi ve Wi-Fi desteğine kavuştu. 6 dolarlık yeni Raspberry Pi Pico, önceki nesil Raspberry Pi Pico ile aynı tasarıma ve özelliklere sahip. Çift ARM Cortex-M0+ çekirdeğinden gücü alan Pico, 264KB RAM ve 2MB depolama ile geliyor ve 2,4 GHz tabanlı Wi-Fi 4 desteği ile geliyor.

    30 GPIO pini ile gelen yeni Pico; C ve MicroPython desteği ile geliyor. Ancak cihaz, standart olarak MicroPython ile geliyor. Mikro kontrolcüyü programlamak da önceki nesil ile neredeyse aynı ancak yeni Pico’da WiFi programlama metodları da bulunuyor. Raspberry Pi Pico W, ülkemizde 137,93 TL fiyatı ile samm market’ten alınabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Profil resmi
    _Dominic_Toretto_ 23 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız