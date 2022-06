Nothing Phone (1)’in Snapdragon 778G+ işlemcisi ile geleceği kesinleşti

Tam Boyutta Gör

OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, çok yakında ilk akıllı telefonunu tanıtacak. Orta-üst seviyede ciddi bir yarışa sebep olması beklenen Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+ işlemcisi ile gelecek.

Pei, Snapdragon 778G+ en dengeli işlemci olduğunu belirtiyor

Yılın başlarında gelen sızıntılar Nothing Phone (1)’in Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile geleceğini belirtiyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Nothing Phone (1)’in Snapdragon 778G işlemcisi ile geleceğine dair iddialar artmıştı. Nothing’in kurucusu Carl Pei, Twitter’da ilk Nothing telefonunun Snapdragon 778G+ işlemcisi ile geleceğini doğruladı.

Input ile görüşme yapan Carl Pei, Snapdragon 778G+ işlemcisinin performans, güç tüketimi ve bütçe açısından en dengeli işlemci olduğunu belirtti. Snapdragon 778G+ işlemcisi ile Nothing Phone (1), amiral gemi işlemcilerine göre daha uzun batarya ömrü sunacak. Snapdragon 778G+, 778G ile aynı performansa sahip olsa da 778G+ kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Nothing Phone (1)’in olası özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.

8GB RAM

4500 mAh

6,55 inç 1 20Hz ekran

ekran 45W hızlı şarj desteği

hızlı şarj desteği 50 MP ana kamera + 16 MP ikincil kamera + 16 MP ön kamera

