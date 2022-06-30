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    Nothing Phone (1)’in Snapdragon 778G+ işlemcisi ile geleceği kesinleşti

    Akıllı telefon pazarının en beklenen cihazlarından olan Nothing Phone (1) yakında tanıtılacak. Nothing’in kurucusu Carl Pei, Nothing Phone (1)’in Snapdragon 778G+ ile geleceğini doğruladı.
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    Nothing Phone (1)'in işlemcisi kesinleşti
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    OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, çok yakında ilk akıllı telefonunu tanıtacak. Orta-üst seviyede ciddi bir yarışa sebep olması beklenen Nothing Phone (1) Snapdragon 778G+ işlemcisi ile gelecek.

    Pei, Snapdragon 778G+ en dengeli işlemci olduğunu belirtiyor

    Yılın başlarında gelen sızıntılar Nothing Phone (1)’in Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi ile geleceğini belirtiyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Nothing Phone (1)’in Snapdragon 778G işlemcisi ile geleceğine dair iddialar artmıştı. Nothing’in kurucusu Carl Pei, Twitter’da ilk Nothing telefonunun Snapdragon 778G+ işlemcisi ile geleceğini doğruladı.

    Input ile görüşme yapan Carl Pei, Snapdragon 778G+ işlemcisinin performans, güç tüketimi ve bütçe açısından en dengeli işlemci olduğunu belirtti. Snapdragon 778G+ işlemcisi ile Nothing Phone (1), amiral gemi işlemcilerine göre daha uzun batarya ömrü sunacak. Snapdragon 778G+, 778G ile aynı performansa sahip olsa da 778G+ kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Nothing Phone (1)’in olası özelliklerini aşağıda görebilirsiniz.

    • 8GB RAM
    • 4500 mAh
    • 6,55 inç 120Hz ekran
    • 45W hızlı şarj desteği
    • 50 MP ana kamera + 16 MP ikincil kamera + 16 MP ön kamera
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    _Dominic_Toretto_ 15 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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