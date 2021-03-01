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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber

    Xbox pazarlama yöneticisi Aaron Greenberg, Microsoft'un Mart ayında büyük bir oyun etkinliği düzenleyeceğini belirten haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
    01 Mart 2021, 22:30 (6 gün)
    2,7b
    1
    1
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber
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    Microsoft'un bu ay içerisinde düzenleyeceği söylenen büyük oyun etkinliği haberi gerçek dışı çıktı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden konuşan Xbox pazarlama yöneticisi Aaron Greenberg, Microsoft'un bu ay yeni oyun tanıtımlarının yapılacağı bir etkinlik düzenleme planı olmadığını açıkladı.

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    Elden Ring oyununun 23 Mart'ta Xbox etkinliğinde tanıtılabileceği yönündeki habere yanıt veren Greenberg,"Beklentileri belirlemek için söylüyorum: Böyle bir şey olmayacak. Her zaman yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz, ancak oyun duyurularının veya dünya prömiyerlerinin yapılacağı bir ekinlik yakın zaman gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

    [youtube=https://twitter.com/aarongreenberg/status/1366127846771494913]

    23 Mart tarihi geçtiğimiz hafta Microsoft habercisi Paul Thurrott tarafından ortaya atılmıştı. Bunun öncesinde ayrıca VentureBeat'ten Jeff Grubb da Microsoft'un Mart ayı için bir Bethesda etkinliği planladığını belirtmişti. Grubb'un belirttiği Bethesda duyuruları ihtimali yine bulunuyor. Yeni oyunlar duyurulmasa da Bethesda oyunlarının tamamıyla Xbox Game Pass'e dahil edilmesi gibi haberler gelebilir.

    Elden Ring tanıtımı yine de bu ay yapılabilir

    Elden Ring tarafında ise Xbox etkinliğinden bağımsız olarak yakında bir tanıtım yapılacak gibi görünüyor. VGC ve Bloomberg'ten Jason Screirer'ın haberlerine göre oyunun yeni tanıtım fragmanı şimdiden hazırlanmış durumda. Screirer ve VGC söz konusu fragmanın bir kısmının sızdığını ve bu sızan görüntüleri izlediklerini söylüyor. FromSoftware'in iki yıldır haber alınamayan yeni oyunu Elden Ring muhtemelen bu ay içerisinde tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak



    https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-tells-fans-not-to-expect-a-world-premieres-event-in-the-near-future/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E3'ün gözünü seveyim. 1-2 hafta dolu dolu oyun konuşulur biterdi.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    E3'ün gözünü seveyim. 1-2 hafta dolu dolu oyun konuşulur biterdi.



    Geçen yaz her hafta bir etkinlik oldu. Aklımda ne kaldı derseniz; sıfır
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