Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber

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Microsoft'un bu ay içerisinde düzenleyeceği söylenen büyük oyun etkinliği haberi gerçek dışı çıktı. Konuyla ilgili Twitter üzerinden konuşan Xbox pazarlama yöneticisi Aaron Greenberg, Microsoft'un bu ay yeni oyun tanıtımlarının yapılacağı bir etkinlik düzenleme planı olmadığını açıkladı.

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Elden Ring oyununun 23 Mart'ta Xbox etkinliğinde tanıtılabileceği yönündeki habere yanıt veren Greenberg,"Beklentileri belirlemek için söylüyorum: Böyle bir şey olmayacak. Her zaman yeni şeyler üzerinde çalışıyoruz, ancak oyun duyurularının veya dünya prömiyerlerinin yapılacağı bir ekinlik yakın zaman gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

[youtube=https://twitter.com/aarongreenberg/status/1366127846771494913]

23 Mart tarihi geçtiğimiz hafta Microsoft habercisi Paul Thurrott tarafından ortaya atılmıştı. Bunun öncesinde ayrıca VentureBeat'ten Jeff Grubb da Microsoft'un Mart ayı için bir Bethesda etkinliği planladığını belirtmişti. Grubb'un belirttiği Bethesda duyuruları ihtimali yine bulunuyor. Yeni oyunlar duyurulmasa da Bethesda oyunlarının tamamıyla Xbox Game Pass'e dahil edilmesi gibi haberler gelebilir.

Elden Ring tanıtımı yine de bu ay yapılabilir

Elden Ring tarafında ise Xbox etkinliğinden bağımsız olarak yakında bir tanıtım yapılacak gibi görünüyor. VGC ve Bloomberg'ten Jason Screirer'ın haberlerine göre oyunun yeni tanıtım fragmanı şimdiden hazırlanmış durumda. Screirer ve VGC söz konusu fragmanın bir kısmının sızdığını ve bu sızan görüntüleri izlediklerini söylüyor. FromSoftware'in iki yıldır haber alınamayan yeni oyunu Elden Ring muhtemelen bu ay içerisinde tüm detaylarıyla karşımıza çıkacak

https://www.videogameschronicle.com/news/xbox-tells-fans-not-to-expect-a-world-premieres-event-in-the-near-future/

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