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    Razer Basilisk V3 Pro firmanın en güçlü faresi oldu

    Razer Basilisk V3 Pro oyuncu faresi Razer Focus Pro 30K optik sensör, Razer Chrome RGB desteği, dayanıklı optik anahtarlar ve akıllı destek teknolojileri ile geliyor. 
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    Razer Basilisk V3 Pro
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    Geçtiğimiz hafta hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyuran Razer bu hafta ise performansa odaklanan Razer Basilisk V3 Pro modelini duyurdu. Razer Basilisk V3 Pro firmanın en güçlü faresi konumunda.

    Razer Basilisk V3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Razer Basilisk V3 Pro firmanın Razer Focus Pro 30K optik sensörünü kullanıyor. Akıllı yüzey takibi, hareket senkronizasyonu ve havalanma kontrolü gibi yapay zekâ odaklı teknolojiler performansı zirveye çıkarıyor.

    Tekerlek 4 yönlü harekete imkân tanırken yeni nesil Razer Optik anahtarlar çift tıklama ihtimalini ortadan kaldırıyor. Tuşlar 90 milyon basışa dayanıklı. 10+1 programlanabilir tuş yanında 750IPS ve 70G hızlanma değerleri mevcut.

    2.4GHz Razer HyperSpeed Wireless ile yüzde 25 daha hızlı bağlantı kurulurken Bluetooth ve ihtiyaç olduğunda USB Tip-C bağlantısı da mevcut. 4+1 profil için dahili hafızası olan cihaz 2.4GHz ile 90 saate kadar kullanılabiliyor.

    13 adet Razer Chroma RGB bölgesi 16.8 milyon renk üretebiliyor. Mouse Dock Pro ünitesi farenin 4K Hz tarama yapmasını sağlıyor. Opsiyonel kablosuz Puck ile kablosuz şarj da sunuluyor. Razer Basilisk V3 Pro modeli 180 Avro iken Puck 25 Avro ve Mouse Dock Pro da 100 Avro fiyat etiketine sahip.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 2 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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