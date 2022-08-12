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    Razer Deathadder V3 Pro hafifliğe odaklanıyor

    Razer Deathadder V3 Pro oyuncu faresi önceki nesle göre daha hafif ve daha uzun kullanım sürelerine imza atarken önemli bir ayrıntı olan Bluetooth bağlantısı ise kaldırılmış.
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    Razer Deathadder V3 Pro
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    Razer markasının 15 milyondan fazla satarak son 16 yıldaki en beğenilen faresi ayrıca sınıfının da en iddialısı olan DeathAdder serisi yenilendi. Uzun bir aradan sonra Razer DeathAdder V3 Pro oyuncu faresi daha hafiflemiş bir şekilde geldi.

    Razer Deathadder V3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Razer Deathadder V3 Pro modeli yüzde 25 civarında daha hafif hale gelirken sadece 64 gram ağırlığa sahip. Razer Focus Pro 30K optik sensör yüzde 99.8 doğruluk oranına ulaşabiliyor. Akıllı takip, hareket senkronizasyonu ve asimetrik ayrılma gibi yapay zekâ yazılımları ile de oyunculara en iyi tecrübeyi sunmayı amaçlıyor.

    Fare standart olaran 1000Hz tarama ve 1ms gecikme süresi ile geliyor. Yenilikçi Razer HyperPolling Wireless dahili adaptörü ile tarama hızı 4000Hz ve gecikme süresi de 0.25ms seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu adaptör geçtiğimiz haftalarda satışa da sunulmuştu.

    Fare tuşları 90 milyon basışa kadar dayanıklı. Toplamda 5 adet programlanabilir ve 1 adet de DPI tuşu mevcut. HyperSpeed Wirelessile 90 saate kadar kullanılabilen fare USB Tip-C kablosu ile de hem kullanılıyor hem şarj oluyor. Ne yazık ki önceki neslin Bluetooth bağlantısından bahsedilmiyor. Razer Deathadder V3 Pro modeli 160 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

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