Razer BlackWidow V4 Pro çıtayı daha da yükseltiyor

Razer BlackWidow V4 Pro özellikleri ve fiyatı
Razer BlackWidow V4 Pro tam boy oyuncu klavyesi sol üst kısımda farklı modlar atayabileceğiniz Komuta Tekeri barındırıyor. Burada 8 ön ayarlı ve 100 özelleştirilmiş mod kullanılabiliyor. Sağ kısımda ise yine yatay bir medya kontrol tekeri yer alıyor. Altında ise 4 medya kısa yol tuşuna yer verilmiş.
Toplamda 8 adet makro tuşu olan klavyede çıkarılabilir USB Tip-C kablosuz bulunuyor ve USB 2.0 üzerinden geçiş yapılabiliyor. Kenar kısımlarda 2 adet, bilek kısmında ise 3 adet alt Razer Chroma RGB aydınlatma şeridi yer alıyor. Razer Synapse ile kontrol edilen klavye 8000Hz seviyesine kadar tarama hızına sahip. Razer BlackWidow V4 Pro klavye modeli 270$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah