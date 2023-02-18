Razer BlackWidow V4 Pro çıtayı daha da yükseltiyor

Tam Boyutta Gör Razer markasının sevilen BlackWidow oyuncu klavyesi serisine yeni bir üye daha ekleniyor. Razer BlackWidow V4 Pro hem oyunculara hem de profesyonellere yönelik iddialı özelliklerle geliyor.

Razer BlackWidow V4 Pro özellikleri ve fiyatı

Razer BlackWidow V4 Pro tam boy oyuncu klavyesi sol üst kısımda farklı modlar atayabileceğiniz Komuta Tekeri barındırıyor. Burada 8 ön ayarlı ve 100 özelleştirilmiş mod kullanılabiliyor. Sağ kısımda ise yine yatay bir medya kontrol tekeri yer alıyor. Altında ise 4 medya kısa yol tuşuna yer verilmiş.

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Toplamda 8 adet makro tuşu olan klavyede çıkarılabilir USB Tip-C kablosuz bulunuyor ve USB 2.0 üzerinden geçiş yapılabiliyor. Kenar kısımlarda 2 adet, bilek kısmında ise 3 adet alt Razer Chroma RGB aydınlatma şeridi yer alıyor. Razer Synapse ile kontrol edilen klavye 8000Hz seviyesine kadar tarama hızına sahip. Razer BlackWidow V4 Pro klavye modeli 270$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Razer BlackWidow V4 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı