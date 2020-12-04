Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları tanıtıldı

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Oyuncu donanımları segmentinin başarılı ismi Razer; kablosuz kulaklıklarına devam ediyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Hammerhead TWS kulaklıkların ardından Hammerhead TWS Pro modeli sahneye çıktı.

Hammerhead TWS Pro neler sunuyor?

Orijinal model oyunculara yönelik düşük gecikmeli ses aktarımı ile dikkat çekiyordu. Hammerhead TWS Pro ise bunun yanına aktif gürültü engelleme ve THX sertifikalı ses kalitesi ekleyerek çıtayı yükseltmiş.

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Hammerhead TWS Pro modelinde bu kez 10mm biraz daha küçük sürücüler kullanılıyor. Ana mikrofonun yanında 2 ekstra mikrofon daha yer alıyor ve kulaklık uçları ile birlikte aktif gürültü engelleme için kullanılıyor.

Kulaklıklar; THX Audio sertifikası sayesinde frekans aralığı ve tepkilere ağırlık vererek yüksek kaliteye ulaşılabiliyor. Yine 60ms gecikme süreleri ile içerik ve sesler daha iyi senkronize olabiliyor. Batarya tarafında ise 4 saate varan bir kullanım söz konusu. Kutusu da 4 saat civarında bir katkı yapıyor. Bu anlamda rakiplerinden oldukça geride olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat konusunda da Hammerhead TWS Pro meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Kulaklığın kendisi 200$ fiyat etiketine sahip. Kutu ekstra olarak 30$. İkisini birden alırsanız indirimli 214$ oluyor.

https://www.gizmochina.com/2020/12/04/razer-hammerhead-true-wireless-pro-launched/

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