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    Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları tanıtıldı

    Geçen yılın gecikme sağlayan orijinal modeline ek olarak Razer Hammerhead True Wireless Pro aktif gürültü engelleme teknolojisi ve THX Audio sertifikası ile geliyor.
    2 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları tanıtıldı
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    Oyuncu donanımları segmentinin başarılı ismi Razer; kablosuz kulaklıklarına devam ediyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Hammerhead TWS kulaklıkların ardından Hammerhead TWS Pro modeli sahneye çıktı.

    Hammerhead TWS Pro neler sunuyor?

    Orijinal model oyunculara yönelik düşük gecikmeli ses aktarımı ile dikkat çekiyordu. Hammerhead TWS Pro ise bunun yanına aktif gürültü engelleme ve THX sertifikalı ses kalitesi ekleyerek çıtayı yükseltmiş.

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    Hammerhead TWS Pro modelinde bu kez 10mm biraz daha küçük sürücüler kullanılıyor. Ana mikrofonun yanında 2 ekstra mikrofon daha yer alıyor ve kulaklık uçları ile birlikte aktif gürültü engelleme için kullanılıyor.

    Kulaklıklar; THX Audio sertifikası sayesinde frekans aralığı ve tepkilere ağırlık vererek yüksek kaliteye ulaşılabiliyor. Yine 60ms gecikme süreleri ile içerik ve sesler daha iyi senkronize olabiliyor. Batarya tarafında ise 4 saate varan bir kullanım söz konusu. Kutusu da 4 saat civarında bir katkı yapıyor. Bu anlamda rakiplerinden oldukça geride olduğunu söyleyebiliriz.

    Fiyat konusunda da Hammerhead TWS Pro meraklılarını hayal kırıklığına uğratabilir. Kulaklığın kendisi 200$ fiyat etiketine sahip. Kutu ekstra olarak 30$. İkisini birden alırsanız indirimli 214$ oluyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/04/razer-hammerhead-true-wireless-pro-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mütercim Bey (F. Öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun dünyasının Apple'i olan Razer, yine konuşturmuşlar o muhteşem ötesi parlak fikirlerini.
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    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    kutuyu ayrı olatak satmak :d
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    aydinsukru (Aydın ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    THX razer tarafından satın alındı sadece sertifikasyon değil teknoloji transferi ve beyin transferi gerçekleşiyor şahsen beklentim büyük
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    cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ne kutusuz kulaklık mı
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