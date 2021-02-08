Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor

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Oyuncu dünyasına bugüne kadar pek çok önemli yenilik sunan Razer bu kez klavye tarafında tabuları yıkmaya geliyor. Razer analog optik anahtarlar oyunculara çok daha esnek bir hareket kabiliyeti sunacak.

Razer Huntsman V2 özellikleri ve fiyatı

Razer Huntsman klavyeleri firmanın optik tuş anahtarları barındırıyordu. Huntsman V2 ise analog optik anahtarlara yer veriyor. Yeni analog optik anahtarlar 3 önemli özellik ile geliyor. Analog girdi bir analog joystick hissiyatı oluşturuyor ve 360 derecelik bir hareket imkanı sağlıyor.

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Ayarlanabilir dokunma mesafesi sayesinde 1.5mm ve 3.6mm arasında her tuşun mesafesi ayarlanabiliyor. Böylece çok hızlı hareket veya derin tuş vuruşları gibi hassasiyetler ayarlanabiliyor. Son olarak çift adımlı dokunma özelliği ile tek tuşa iki farklı dokunma mesafesi atanabiliyor ve basışa göre fonksiyonlar çalıştırılıyor.

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Diğer taraftan analog optik tuşlar ışığın yansımasını algılayarak ne kadar baskı uygulandığını yüksek doğruluk oranıyla anlayabiliyor. Ayrıca daha az hareketli parça barındırdığı ve hiç metal bileşen bulundurmadığı için 100 milyon basışa kadar dayanıklı.

Bu sayede Razer Huntsman V2 oyuncular için çok daha esnek ve hassas kontroller sunuyor. Ayrıca Razer Chroma aydınlatması da heyecana renk katıyor. Dijital tekerlek, USB 3.0 geçiş portu gibi detayları olan Razer Huntsman V2 oyuncu klavyesi 250$ fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.techpowerup.com/278238/razer-announces-huntsman-v2-analog-keyboard

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