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    Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor

    Razer Huntsman V2 analog klavye analog optik tuşları sayesinde 360 derecelik hareket imkanı ve 1.5mm ile 3.6mm arasında her tuşa mesafe ayarlayabilme gibi özelliklere sahip.
    08 Şubat 2021, 19:00 (Güncellendi, 1 hf.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor
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    Oyuncu dünyasına bugüne kadar pek çok önemli yenilik sunan Razer bu kez klavye tarafında tabuları yıkmaya geliyor. Razer analog optik anahtarlar oyunculara çok daha esnek bir hareket kabiliyeti sunacak.

    Razer Huntsman V2 özellikleri ve fiyatı

    Razer Huntsman klavyeleri firmanın optik tuş anahtarları barındırıyordu. Huntsman V2 ise analog optik anahtarlara yer veriyor. Yeni analog optik anahtarlar 3 önemli özellik ile geliyor. Analog girdi bir analog joystick hissiyatı oluşturuyor ve 360 derecelik bir hareket imkanı sağlıyor.

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    Ayarlanabilir dokunma mesafesi sayesinde 1.5mm ve 3.6mm arasında her tuşun mesafesi ayarlanabiliyor. Böylece çok hızlı hareket veya derin tuş vuruşları gibi hassasiyetler ayarlanabiliyor. Son olarak çift adımlı dokunma özelliği ile tek tuşa iki farklı dokunma mesafesi atanabiliyor ve basışa göre fonksiyonlar çalıştırılıyor.

    Razer Huntsman V2 analog klavye oyun dünyasını değiştirmeye geliyor
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    Diğer taraftan analog optik tuşlar ışığın yansımasını algılayarak ne kadar baskı uygulandığını yüksek doğruluk oranıyla anlayabiliyor. Ayrıca daha az hareketli parça barındırdığı ve hiç metal bileşen bulundurmadığı için 100 milyon basışa kadar dayanıklı.

    Bu sayede Razer Huntsman V2 oyuncular için çok daha esnek ve hassas kontroller sunuyor. Ayrıca Razer Chroma aydınlatması da heyecana renk katıyor. Dijital tekerlek, USB 3.0 geçiş portu gibi detayları olan Razer Huntsman V2 oyuncu klavyesi 250$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.techpowerup.com/278238/razer-announces-huntsman-v2-analog-keyboard Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M muratcanterzi (Murat Can Terzi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 basış çokmuş ya. Keşke sizin deyiminizle editörler fakat asıl meslekleri Google Translate çıktısı düzelticiliği olan çalışanlarınız bir şey yazmadan önce bir kere okusa.
    100 basış çokmuş ya. Keşke sizin deyiminizle editörler fakat asıl meslekleri Google Translate çıktısı düzelticiliği olan çalışanlarınız bir şey yazmadan önce bi...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık yarış oyunlarında daha hızlı gitmek için tuşun sonuna kadar basmanın bir mantığı olacak
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    K kankixx123 (Samet Biçer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gene de evrensel olarak 2-3 gün önce tanıtılmış haberi diğer haberlere kıyasla hızlı verdiler bu sefer. Beklemiyordum açıkçası. Gelişme var gibi...
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    H HusseinBagci (Hüseyin Bağcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    these switches can easily last up to 100 million keystrokes

    100 değil 100 milyon!
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 olmaz 100 olsa duramazsınız
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cooler Master'ın 2016 ya da 2017'de duyurusunu yaptığı ve birkaç ay içinde piyasaya süreceğini iddia edip sonra adeta ölü taklidi yaptığı analog butonlu klavyeleri geldi aklıma. (biri numerik tuş takımı olan, diğeri olmayan iki prototip vardı)

    bu da öyle olmaz umarım.
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    M muratcanterzi (Murat Can Terzi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    100 basış çokmuş ya. Keşke sizin deyiminizle editörler fakat asıl meslekleri Google Translate çıktısı düzelticiliği olan çalışanlarınız bir şey yazmadan önce bir kere okusa.
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