Razer oyuncu faresi DeathAdder'da sensör güncellemsi yaptı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyuncular için bilgisayar çevre birimleri ve özel tasarımlı ekipmanlar hazırlayan Razer, daha önce kullanıma sunduğu DeathAdder isimli fare modelinde sensör güncellemesine gitti. Satılmakta olan mevcut modelinde 1800 dpi çözünürlüğünde sensör kullanılan DeathAdder modelinin geliştirilmiş yeni sürümünde ise 3500 dpi çözünürlüğünde sensöre yer veriliyor.
128 x 70 x 42.5 mm ölçüleriyle bir önceki versiyonla aynı boyutta olan güncellenmiş DeathAdder üzerinde 5 adet programlanabilir hızlı-tepki butonu bulunuyor. Altın kaplı USB konnektörüne ve örgülü kablo tasarımına sahip olan oyuncu faresinde ultra-kaygan teflon ayaklar kullanılıyor. Yeni sensörle donatılan güncellenmiş DeathAdder, 60 Avro'luk etiket fiyatıyla satışa sunuldu.
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Gümüş: teknolojikarastirmalar.com/...
Bakır: teknolojikarastirmalar.com/...
Altın: teknolojikarastirmalar.com/...
DeathAdder'i alan satiyor niye satiyor bilip bilmeden konusma deathadder Türkiyede satışı yokken yurt dışından getiren elemanlar 120ytl getiriyorlar kullanıyorlardı Türkiyede herkes o sıra da aradıgı için 2. elleri bile tr de 130-140-150ytl gidiyordu zamanında tabi alan satacak.
DeathAdder'a bundan daha iyisi cıkmaz demiştim ama yanılmısım daha iyisi DeathAdder v2 oldu.
''A4Tech XL-755K alırım'' diyenede yorum yok
Güzel bir bilgilendirme olmuş, teşekkürler.
Alacaksam artık kesinlikle Oscar destekli A4Tech XL-755K alırım. Gayet yeterli...
o altın kaplama olayı çok bi hava değil a4tech x7-750bf var bende onda bile altın uc var...