Razer oyuncu faresi DeathAdder'da sensör güncellemsi yaptı

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Oyuncular için bilgisayar çevre birimleri ve özel tasarımlı ekipmanlar hazırlayan Razer, daha önce kullanıma sunduğu DeathAdder isimli fare modelinde sensör güncellemesine gitti. Satılmakta olan mevcut modelinde 1800 dpi çözünürlüğünde sensör kullanılan DeathAdder modelinin geliştirilmiş yeni sürümünde ise 3500 dpi çözünürlüğünde sensöre yer veriliyor.

128 x 70 x 42.5 mm ölçüleriyle bir önceki versiyonla aynı boyutta olan güncellenmiş DeathAdder üzerinde 5 adet programlanabilir hızlı-tepki butonu bulunuyor. Altın kaplı USB konnektörüne ve örgülü kablo tasarımına sahip olan oyuncu faresinde ultra-kaygan teflon ayaklar kullanılıyor. Yeni sensörle donatılan güncellenmiş DeathAdder, 60 Avro'luk etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

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