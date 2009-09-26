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Razer oyuncu faresi DeathAdder'da sensör güncellemsi yaptı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer oyuncu faresi DeathAdder'da sensör güncellemsi yaptı
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Oyuncular için bilgisayar çevre birimleri ve özel tasarımlı ekipmanlar hazırlayan Razer, daha önce kullanıma sunduğu DeathAdder isimli fare modelinde sensör güncellemesine gitti. Satılmakta olan mevcut modelinde 1800 dpi çözünürlüğünde sensör kullanılan DeathAdder modelinin geliştirilmiş yeni sürümünde ise 3500 dpi çözünürlüğünde sensöre yer veriliyor.

128 x 70 x 42.5 mm ölçüleriyle bir önceki versiyonla aynı boyutta olan güncellenmiş DeathAdder üzerinde 5 adet programlanabilir hızlı-tepki butonu bulunuyor. Altın kaplı USB konnektörüne ve örgülü kablo tasarımına sahip olan oyuncu faresinde ultra-kaygan teflon ayaklar kullanılıyor. Yeni sensörle donatılan güncellenmiş DeathAdder, 60 Avro'luk etiket fiyatıyla satışa sunuldu.

Razer oyuncu faresi DeathAdder'da sensör güncellemsi yaptı
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sasuta 10 yıl
Arkadaşlar bağlantı konnektörlerinde altın kullanılmasının amacı iletkenlik değil korozyondur.Altın, gümüş ve bakırdan hem ısıl hem de elektriksel olarak daha kötü bir iletken olmasına karşın korozyona uğramayan tek maddedir. İşte bu nedenle bağlantı konnektörlerinde Altın kullanılır. Bu güne kadar hep yanlış bilinen bir şeydir bu altının en iyi iletken olması durumu...
Gümüş: teknolojikarastirmalar.com/...
Bakır: teknolojikarastirmalar.com/...
Altın: teknolojikarastirmalar.com/...
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No Way Out 10 yıl
Yorumlara bak ya biri DeathAdderi alan satiyordu der biri ''A4Tech XL-755K alırım'' der komedi ya insanlar kazıklanmak için elinden geleni yapıyor mükemmel olan mouse kusursuzlaştırılmıs DeathAddera laf ediyorlar.

DeathAdder'i alan satiyor niye satiyor bilip bilmeden konusma deathadder Türkiyede satışı yokken yurt dışından getiren elemanlar 120ytl getiriyorlar kullanıyorlardı Türkiyede herkes o sıra da aradıgı için 2. elleri bile tr de 130-140-150ytl gidiyordu zamanında tabi alan satacak.

DeathAdder'a bundan daha iyisi cıkmaz demiştim ama yanılmısım daha iyisi DeathAdder v2 oldu.

''A4Tech XL-755K alırım'' diyenede yorum yok
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masterm1nd 10 yıl

sasuta

Arkadaşlar bağlantı konnektörlerinde altın kullanılmasının amacı iletkenlik değil korozyondur.Altın, gümüş ve bakırdan hem ısıl hem de elektriksel olarak daha kötü bir iletken olmasına karşın korozyona uğramayan tek maddedir. İşte bu nedenle bağlantı konnektörlerinde Altın kullanılır. Bu güne kadar hep yanlış bilinen bir şeydir bu altının en iyi iletken olması durumu...

Gümüş: teknolojikarastirmalar.com/...

Bakır: teknolojikarastirmalar.com/...

Altın: teknolojikarastirmalar.com/...


Güzel bir bilgilendirme olmuş, teşekkürler.
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toonjai 10 yıl
mesele şu, altın kaplama olması çok elzem değil. usb portu altın kaplama olan kaç Mobo var? tamamen aldatmaca !
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OverClocK1ng 10 yıl
Valla böyle bir sürü oyun mouse undan o kadr çok problem geri dönüşü duydum ki.

Alacaksam artık kesinlikle Oscar destekli A4Tech XL-755K alırım. Gayet yeterli...
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Like a Sir 10 yıl
@streamroller
o altın kaplama olayı çok bi hava değil a4tech x7-750bf var bende onda bile altın uc var...
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yekoo 10 yıl
altın kaplamayı çok büyütmeye gerek yok arkadaşlar öle büyülemesin sizi altın olması. tek taraf altın kaplama ve dahası tüm veri yolu bakır ve türevi iken birleşim yerindeki altın kaplama sadece bağlantı noktasında ufak(ki harbi çoookk ufak) bi değişiklik sağlar.
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StreamRolleR 10 yıl
altın usb ucu konusmaya gerek varmı daha
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu mausu alan satıyodu zaten umarım düzelmiştir.. bide kırmızı led lisi çıksa artık mavi baydı
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