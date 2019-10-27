Razer Tartarus Pro oyuncu tuş takımı tanıtıldı

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Oyuncu donanımları pazarının önemli oyuncularından Razer yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Profesyonel oyuncular arasında popüler olan Tartarus tuş takımı serisine Razer Tartarus Pro da eklendi.

Razer Tartarus Pro özellikleri ve fiyatı

Razer Tartarus Pro ne kadar basınç uyguladığınızı Razer Analog optik tuşları sayesinde algılayabiliyor. Optik tuşlar adından da anlaşılacağı üzere kızıl ötesi ışınlar ile çalışıyor. Bir sensör tuşlardan ne kadar ışık geçtiğine bakarak tuşlara basışı hesap edebiliyor.

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Tuşların basış mesafesini ise 1.5mm ile 3.6mm arasında ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede çok hızlı basışlar veya daha ağır basışlar mümkün oluyor. Yine bir tuşa iki farklı basış şekli atayarak kısa yol senaryolarını arttırabiliyorsunuz. Firma bir joystick kadar hassas tuş takımı ortaya çıktığını ifade ediyor.

Kasada 32 adet programlanabilir tuş yer alıyor. Ayrıca her tuş için 16.8 milyon özelleştirilebilir RGB arka aydınlatma mevcut. Yine 8 yönlü bir baş parmak tuşu bulunuyor. 8 farklı tuş haritası arasında anlık olarak geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca sınırsız makro kodları da atanabiliyor. Aydınlatma ve makrolar Razer Synapse yazılımı ile yönetiliyor. Razer Tartarus Pro klavyesi 130$ fiyat etiketine sahip.

https://www.guru3d.com/news-story/razer-releases-tartarus-pro-keypad-with-analog-optical-switches.html