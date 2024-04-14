BlackShark V2 Pro konsollar için geliyor, fiyatı artıyor

Tam Boyutta Gör Razer markasının yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürdüğü oyuncu kulaklığı BlackShark V2 Pro, konsollar için yeniden elden geçirildi. PlayStation 5 ve Xbox One, Series X/S konsolları için özel ses teknolojileri ile donatıldı.

Razer BlackShark V2 Pro yeni versiyonda neler var?

Razer BlackShark V2 Pro kablosuz kulaklık modeli Razer TriForce Titanium 50 mm sürücülerini kullanıyor. Bununla birlikte ek bir ses odası sayesinde daha berrak ses tecrübesine ulaşabiliyor. Ayrıca düşük, orta ve yüksek mesafe frekansları da tek tek özelleştirilebiliyor.

Razer BlackShark V2 Pro daha iyisine odaklanıyor 4 yıl önce eklendi

Kulaklığı PS5 versiyonunda Tempest 3D AudioTech ile daha derin bir ses tecrübesi sunuluyor. Xbox One, Series X/S ve PC için olan versiyonda ise mekânsal ses yer alıyor. Bluetooth 5.2 ve HyperSpeed USB Tip-C adaptörü ile gelen kulaklık 200$ ve orijinalden 20$ daha pahalı.

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Razer BlackShark V2 Pro yeniden piyasada