BlackShark V2 Pro konsollar için geliyor, fiyatı artıyor

Razer BlackShark V2 Pro yeni versiyonda neler var?
Razer BlackShark V2 Pro kablosuz kulaklık modeli Razer TriForce Titanium 50 mm sürücülerini kullanıyor. Bununla birlikte ek bir ses odası sayesinde daha berrak ses tecrübesine ulaşabiliyor. Ayrıca düşük, orta ve yüksek mesafe frekansları da tek tek özelleştirilebiliyor.
Kulaklığı PS5 versiyonunda Tempest 3D AudioTech ile daha derin bir ses tecrübesi sunuluyor. Xbox One, Series X/S ve PC için olan versiyonda ise mekânsal ses yer alıyor. Bluetooth 5.2 ve HyperSpeed USB Tip-C adaptörü ile gelen kulaklık 200$ ve orijinalden 20$ daha pahalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)