Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı

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Bu yıla yükselişle başlayan ve bir önceki yıl yaşanan hayal kırıklıklarını unutturacağı düşünülen kripto para dünyası Ekim ayı ile birlikte yine bir düşüş trendinin içerisine girmişti. 7400$ seviyesine kadar inen Bitcoin peşinde alt coinleri de sürüklemişti.

Bir anda uçtu

Yatırımcılar endişeli bir şekilde çıkışın ne zaman başlayacağını beklerken dün öğle saatlerinde adeta sihirli bir değnek değmiş gibi Bitcoin uçmaya başladı. Kısa sürede 8000$ bandını aşan BTC bir süre 8500$-9000$ arasında gezindikten sonra ikinci bir patlama ile 9000$ üzerine çıktı.

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Gece geç saatlerde 10000$ sınırını da aşan BTC bir ara 8400$ seviyesine inse de şu sıralarda 9100$-9500$ seviyesini zorlamaya devam ediyor. BTC ile başlayan çıkış alt coinleri de etkiledi ancak hakimiyet oranının yüksek olması nedeniyle alt coinlerde yüzde 15-20 arasında çıkışlar görüldü.

Ethereum 186$ civarında işlem görürken, XRP yine 0.3$ civarında. Binance platformunda listelenen KAVA ise neredeyse çıkışın tüm enerjisini emdi ve yüzde 200 seviyelerini gördü. Bu sıralarda bir düzeltme olması ön görülüyor.

Özellikle büyük sermayelerin kripto para dünyasına girmesi ve kaldıraçlı işlemlerin de etkisiyle artık pazarda net bir tahmin yapmak imkânsız hale geldi. Çıkış beklenen bir ortamda günlerce piyasanın yatay çizgide gittiği ve yatırımcıyı canından bezdirdiği görülüyor.

Bu konuda akla yılın başlarında yaptığı tahminle gizemli bir hesap geliyor. Bu hesap Nisan ayında BTC fiyatını 5300$, Temmuz ayında ise 9200$ olarak tahmin etmişti. Bunları tam tutturan hesabın ön görüsü Ekim ayında 16000$ civarı. Sonrasında 29000$ oluyor ve alt coinler de benzer dönemde çıkışa başlıyor. Bakalım bu tahminler tutacak mı?

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