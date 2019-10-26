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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı

    Düne kadar adeta yerlerde sürünen kripto para piyasaları muhtemelen Çin’in ılımlı mesajları ile birlikte adeta uçuşa geçti. Gece geç saatlerde 10000$ seviyelerini görmüş durumda.
    14 sa.
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    21
    11
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıla yükselişle başlayan ve bir önceki yıl yaşanan hayal kırıklıklarını unutturacağı düşünülen kripto para dünyası Ekim ayı ile birlikte yine bir düşüş trendinin içerisine girmişti. 7400$ seviyesine kadar inen Bitcoin peşinde alt coinleri de sürüklemişti.

    Bir anda uçtu

    Yatırımcılar endişeli bir şekilde çıkışın ne zaman başlayacağını beklerken dün öğle saatlerinde adeta sihirli bir değnek değmiş gibi Bitcoin uçmaya başladı. Kısa sürede 8000$ bandını aşan BTC bir süre 8500$-9000$ arasında gezindikten sonra ikinci bir patlama ile 9000$ üzerine çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Micron dünyanın en hızlı SSD sürücüsünü duyurdu"

    Gece geç saatlerde 10000$ sınırını da aşan BTC bir ara 8400$ seviyesine inse de şu sıralarda 9100$-9500$ seviyesini zorlamaya devam ediyor. BTC ile başlayan çıkış alt coinleri de etkiledi ancak hakimiyet oranının yüksek olması nedeniyle alt coinlerde yüzde 15-20 arasında çıkışlar görüldü.

    Ethereum 186$ civarında işlem görürken, XRP yine 0.3$ civarında. Binance platformunda listelenen KAVA ise neredeyse çıkışın tüm enerjisini emdi ve yüzde 200 seviyelerini gördü. Bu sıralarda bir düzeltme olması ön görülüyor. 

    Özellikle büyük sermayelerin kripto para dünyasına girmesi ve kaldıraçlı işlemlerin de etkisiyle artık pazarda net bir tahmin yapmak imkânsız hale geldi. Çıkış beklenen bir ortamda günlerce piyasanın yatay çizgide gittiği ve yatırımcıyı canından bezdirdiği görülüyor.

    Bu konuda akla yılın başlarında yaptığı tahminle gizemli bir hesap geliyor. Bu hesap Nisan ayında BTC fiyatını 5300$, Temmuz ayında ise 9200$ olarak tahmin etmişti. Bunları tam tutturan hesabın ön görüsü Ekim ayında 16000$ civarı. Sonrasında 29000$ oluyor ve alt coinler de benzer dönemde çıkışa başlıyor. Bakalım bu tahminler tutacak mı?



    https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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    sniper23 13 sa. en beğenilen
    Anlaşılan yeni kurbanlara ihtiyaç var.
    Yanıtla +13
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    Ucan Hollandalı 13 sa.
    Enayi silkme adımlarına başlamışlar xd
    Yanıtla +7
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    DH Specialist 13 sa.
    Yeni bir balona doğru adım adım. Buradan altcoinleri beğenmeyenler 20-30x yapınca yine koşa koşa alacak.
    Yanıtla +4
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    Askaparta 5 sa.
    Balina bekliyor planktonları.
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    ekdellal 9 sa.
    Keriz.avi
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    ofamof 10 sa.
    Ripple neden hala 0.30 ??? Bitcoin'in onu da tetiklemesi gerekmez mi?
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    WmGMD 11 sa.
    Yüzde 40 arttı deyince 15 felan oldu sandım. Geçenler de yine 10 un üzerindeydi diye hatırlıyorum çok oynak. İnsanlar neye göre bu kadar para yatirabiliyorlar anlamıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Periah 11 sa. WmGMD
    Uzun vade bakmak gerek. Evet oynak ama aşağı doğru gitmiyor zaman dilimini yeterince uzatırsanız.
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    Şeref60 11 sa.
    Vurun abalıya !!
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    Krandei 12 sa.
    Hani 2bine dusecek diye sattirmaya calisiyodunuz? Bu piyasalar hep boyle, tu kaka deniyosa al, ucuyo kaciyosa sat
    Yanıtla +1
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    earthshaker- 12 sa.
    50 bin verip bir sürü ekran kartı ile bitcoin madenciliği yapanlar ne yapıyor acaba şu an
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    Ucan Hollandalı 13 sa.
    Enayi silkme adımlarına başlamışlar xd
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    sniper23 13 sa. en beğenilen
    Anlaşılan yeni kurbanlara ihtiyaç var.
    Yanıtla +13
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    DH Specialist 13 sa.
    Yeni bir balona doğru adım adım. Buradan altcoinleri beğenmeyenler 20-30x yapınca yine koşa koşa alacak.
    Yanıtla +4
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