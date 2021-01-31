Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor

    Razer Viper 8KHz oyuncu faresi 8000Hz iletişim hızı ile aktarım gecikmelerini milisaniyenin sekizde birine indirebiliyor ve hıza önem veren oyunculara hitap ediyor.
    2 sa.
    450
    26
    5
    Çevre Birimleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu dünyasının önde gelen markalarından Razer, oyunlarda en yüksek veri iletişim hızlarına ulaşan yeni faresini duyurdu. Razer Viper 8KHz oyuncu faresi espor müsabakalarına yeni bir soluk getirecek.

    Razer Viper 8KHz özellikleri ve fiyatı

    Razer Viper 8KHz oyuncu faresi dünyanın ilk gerçek 8000Hz polling yani saniyede aktarılan veri oranı sunan espor faresi olma ünvanına sahip. HyperPolling teknolojisi sayesinde sektörde standart olan 1000Hz oranını çok gerilerde bırakıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır

    Ayrıca Bkz. "Disney'in bu yıl yayınlanacak 7 filmi ertelendi"

    Razer HyperPolling teknolojisi yüksek hızlı USB mikrokontrolcü kullanıyor ve saniyede rakiplerinin 8 katı kadar daha fazla veri aktarabiliyor. Diğer bir değişle aktarım gecikmelerini 1 ms seviyesinden mili saniyenin sekizde biri seviyesine indiriyor. Böylece yüksek hızlı monitörlere de uyum sağlamış oluyor.

    Pek çok espor oyuncusu tarafından test edilen fare ikinci nesil Razer optik mekanik tuşlar kullanıyor. Işık sayesinde çok hızlı tepki verebilen tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı. 20000DPI Razer Focus+ optik sensör ise yüzde 99.6 doğruluk oranı ile bu üçgeni tamamlıyor.

    Saniyede 650 inç tarayabilen ve 50G hızlanma oranı olan fare profilleri dahili belleğinde saklayabiliyor. Chroma RGB aydınlatma desteği de sunan Razer Viper 8KHz için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/277842/razer-announces-viper-8khz-gaming-mouse-with-hyperpolling-technology Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ARISLCK 8 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1 ms saniyenin 1000 de 1 i demek gerisini siz düşünün. Çok anlamsız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim de ilgimi çekmişti, benchlerini falan izledim. İnceleme yapanların söylediği 240hz ye varan monitör tazeleme hızlarında bunun farkının ortaya çıktığı. Hatta artık düşük sayılabilen 60hz lerde falan da faydanın yerine zarar sağladığı (tabi ayarlarda istediğiniz ghz ye düşürüp zararı kaldırabiliyorsunuz) Ve henüz bir çok oyunun bunu desteklemediği. (quake falan destekliyormuş sanırım şu an)

    Hani o yüzden ancak ileride 240hz li monitörlerinde ve tabi 240 fps verebilecek ekran kartları ile, muhtemelen desteklenecek düşük sistem isteyen e-spor oyunlarında, pro gamerlar falan kullanır. Diğerleri için dezavantaj.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok abartılı geliyor bunlar ya. Ben normal kablolu mouse kullanıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu yetmez
    1GHz olmalı !
    1GHz altı ezikliktir :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    direk beyin sinir hücrelerine neronlara falan bağlasaydınız ya !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Lenovo bilgisayar pazarının lideri 1 sa. Asus ROG Phone 5'in bazı teknik detayları ve tasarımı belli oldu 1 sa. No Time to Die'ın, Nokia yüzünden ertelendiği söyleniyor; film tekrar çekilebilir 2 sa. Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor Sonraki RTX 3080/Ti 20 GB test edildi 3 sa. Roguelike RPG Stellar Hunter, mobil cihazlar için yayınlandı 4 sa. Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek 13 sa. Çin’in kendi imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı reaktör, ticari faaliyetlere başladı 13 sa. Canlı hücreler içeren ve kemik dokusunun geliştirilmesinde kullanılabilecek jel geliştirildi 14 sa. Gitgide kilo alan M1A2 Abrams ana muharebe tankı, neredeyse nakledilemez hale geldi 14 sa. Haftalık Dizi Önerisi 11: Fawlty Towers 15 sa. 200 megapiksel kameralı ilk akıllı telefon ZTE Axon 30 Pro olabilir 16 sa. Tesla, otopilot teknolojisini diğer markalarla paylaşacak 17 sa. Galaxy Tab S8 serisinin teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 888 işlemci, 120Hz ekran 18 sa. Sony Xperia 1 III'ün render görüntüleri ve bazı teknik detayları ortaya çıktı 18 sa. 2si1 "GeForce Now Türkiye'de" | Gözleri açan Teknoloji ve Oyun Programı 18 sa. The Medium - İnceleme: "Biz ayrı dünyaların insanıyız" 18 sa. Nokia'nın gidişatı kötü: Akıllı telefon pazarında 15'inci sırada 19 sa. Tek doz Johnson & Johnson aşısının %66 oranında etkili olduğu öne sürülüyor 19 sa. Türkiye'nin fiber internet haritası çıkarıldı: Gelişmiş ülkelerin gerisindeyiz 20 sa. Samsung Galaxy A52'nin render görüntüsü, telefonun tasarım detaylarını ortaya koyuyor 20 sa. Meizu 18'in ön tasarımını gösteren kısa bir video yayınlandı 21 sa. Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ? 21 sa. SpaceX'in uçmayı bekleyen iki yeni Starship prototopi yan yana sergilendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız