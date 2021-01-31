Razer Viper 8KHz oyuncu faresi bir ilke imza atıyor

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Oyuncu dünyasının önde gelen markalarından Razer, oyunlarda en yüksek veri iletişim hızlarına ulaşan yeni faresini duyurdu. Razer Viper 8KHz oyuncu faresi espor müsabakalarına yeni bir soluk getirecek.

Razer Viper 8KHz özellikleri ve fiyatı

Razer Viper 8KHz oyuncu faresi dünyanın ilk gerçek 8000Hz polling yani saniyede aktarılan veri oranı sunan espor faresi olma ünvanına sahip. HyperPolling teknolojisi sayesinde sektörde standart olan 1000Hz oranını çok gerilerde bırakıyor.

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Razer HyperPolling teknolojisi yüksek hızlı USB mikrokontrolcü kullanıyor ve saniyede rakiplerinin 8 katı kadar daha fazla veri aktarabiliyor. Diğer bir değişle aktarım gecikmelerini 1 ms seviyesinden mili saniyenin sekizde biri seviyesine indiriyor. Böylece yüksek hızlı monitörlere de uyum sağlamış oluyor.

Pek çok espor oyuncusu tarafından test edilen fare ikinci nesil Razer optik mekanik tuşlar kullanıyor. Işık sayesinde çok hızlı tepki verebilen tuşlar 70 milyon basışa kadar dayanıklı. 20000DPI Razer Focus+ optik sensör ise yüzde 99.6 doğruluk oranı ile bu üçgeni tamamlıyor.

Saniyede 650 inç tarayabilen ve 50G hızlanma oranı olan fare profilleri dahili belleğinde saklayabiliyor. Chroma RGB aydınlatma desteği de sunan Razer Viper 8KHz için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/277842/razer-announces-viper-8khz-gaming-mouse-with-hyperpolling-technology

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