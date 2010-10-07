Razer'dan Alüminyum fare altlığı: Ironclad

Oyuncu ekipmanları üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Razer, Ironclad adını verdiği yeni fare altlığını duyurdu. Yapısında eloksallı Alüminyum kullanılan ve bu sayede daha yüksek dayanıklılık vaad eden Ironclad, özel yüzeyi ile fare kullanımı için daha akıcı kaydırma alanı sunuyor ve bu özelliği ile doğrudan bilgisayar oyuncularını hedef alıyor.

Metal gövdesi ve ultra-akıcı yüzeyi ile sınıfında farklı bir seçenek olarak dikkat çeken Ironclad, bu ayın sonuna doğru 59.90$'lık etiket fiyatı ile razerzone.com adresinde satışa sunulacak.