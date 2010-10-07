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Razer'dan Alüminyum fare altlığı: Ironclad

8 yıl
12,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan Alüminyum fare altlığı: Ironclad
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Oyuncu ekipmanları üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan Razer, Ironclad adını verdiği yeni fare altlığını duyurdu. Yapısında eloksallı Alüminyum kullanılan ve bu sayede daha yüksek dayanıklılık vaad eden Ironclad, özel yüzeyi ile fare kullanımı için daha akıcı kaydırma alanı sunuyor ve bu özelliği ile doğrudan bilgisayar oyuncularını hedef alıyor.

Metal gövdesi ve ultra-akıcı yüzeyi ile sınıfında farklı bir seçenek olarak dikkat çeken Ironclad, bu ayın sonuna doğru 59.90$'lık etiket fiyatı ile razerzone.com adresinde satışa sunulacak.

Razer'dan Alüminyum fare altlığı: Ironclad
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Razer'dan Alüminyum fare altlığı: Ironclad
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DH Misafiri 8 yıl
bu ürün türkiye'ye nezaman gelecek kaç ay sürer nerden alacaz
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karpuz kıran 8 yıl
nerden alacaz kardeş birisi bana getirsin parasını veriyim
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séquestre 8 yıl
Oyun fanatikleri için ideal gibi görünüyor fiyatı gerçekten pahalı..
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artenis 8 yıl
Tuna nehrinde aliminuyum atıgı akmakta aklıma geldi FLASH HABER, herkes alarmda .
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UzmaN345 8 yıl
Ne lan bu çelik Konstrüksiyon daha pahalı olamazdı 20 tl şeyi 60$ satıyorlar
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Volkanbaba 8 yıl
Bu fiyata mausepad alsam kullanmam heralde çerçevelettiririm.Pahalı
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Batuist 8 yıl
fiyatı bir mouse pad için biraz fazla gibi.. ama daha rahat hareket eden bir mouse her zaman çok daha rahattır..
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