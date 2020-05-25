Realme Buds Air Neo tam kablosuz kulaklıklar tanıtıldı

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Realme’nin pek çok ekosistem ürününü tanıttığı bugünkü lansmanda kablosuz kulaklıklar ön plandaydı. Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık yanında uygun fiyatlı Realme Buds Air Neo kulaklık modeli de vardı.

Realme Buds Air Neo özellikleri ve fiyatı

Realme Buds Air Neo modeli Realme Buds Air modelinin biraz kırpılmış hali olarak gösterilebilir. 13Mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık modeli R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor.

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Kulaklığın dış dokunmatik kısmından pek çok farklı kontrol sağlayabiliyorsunuz. Realme Link uygulaması ile kontrol edilen kulaklık Google Fast Pair Service ile akıcı bir şekilde eşleşebiliyor.

Kulaklığın dikkat çekici kısmı oyuncular için düşük gecikme sunması. 119.2ms düşük gecikme modu yine dokunmatik alan üzerinden açılıp kapatılabiliyor.

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklık, kılıf devreye girince 14 saat daha süre kazanıyor. IPX4 ile su sıçramalarına dayanıklı olan Realme Buds Air Neo için 39$ gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi mevcut. Ülkemizde Realme Buds Air 400TL civarında idi. Muhtemelen bu model de yakın bir seviyeden piyasaya girecektir.

https://www.gizmochina.com/2020/05/25/realme-buds-air-neo-tws-launches-as-a-toned-down-buds-air-for-%e2%82%b92999-39/

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