Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi

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Realme, C serisi kapsamında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. C12 isimli model 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir bataryayla geliyor.

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Realme C12 özellikleri:

Boyutlar: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm, 209 gram

164.5 x 75.9 x 9.8 mm, 209 gram Ekran: 6.5 inç, 1600 × 720, LCD, Gorilla Glass

6.5 inç, 1600 × 720, LCD, Gorilla Glass İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G35

8 çekirdekli MediaTek Helio G35 Bellek: 3 GB RAM

3 GB RAM Depolama: 32 GB, microSD yuvası

32 GB, microSD yuvası Ana Kamera: 13 MP (ana) + 2 MP (monokrom) + 2 MP (makro)

13 MP (ana) + 2 MP (monokrom) + 2 MP (makro) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10, realme UI

Android 10, realme UI Bağlantılar: microUSB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi

microUSB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi Renk Seçenekleri: Mercan Kırmızısı, Deniz Mavisi

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Realme C12 fiyatı ve çıkış tarihi

Pil kapasitesiyle öne çıkarılan akıllı telefon "ters şarj" özelliği sayesinde bir powerbank işlevi görebiliyor.

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Üçlü kamera sisteminde "Süper Gece Manzarası" modu mevcut. FullHD video kaydı yapabiliyor. Makro sensörün ise nesneden 4 cm uzaklıkta fotoğraf çekimine olanak sağladığını belirtelim.

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Realme C12 şu an için sadece Endonezya pazarında piyasaya sürüldü. Fiyat etiketi ise 128 dolar. Akıllı telefonun ulusal pazara açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

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