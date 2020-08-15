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    Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi

    Realme, uygun fiyatlı C akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor. Çinli şirket batarya kapasitesi ve kamera konfigürasyonu ile öne çıkan C12 modeline resmiyet kazandırdı.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi
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    Realme, C serisi kapsamında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. C12 isimli model 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir bataryayla geliyor.

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    Realme C12 özellikleri:

    • Boyutlar: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm, 209 gram
    • Ekran: 6.5 inç, 1600 × 720, LCD, Gorilla Glass
    • İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G35
    • Bellek: 3 GB RAM
    • Depolama: 32 GB, microSD yuvası
    • Ana Kamera: 13 MP (ana) + 2 MP (monokrom) + 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 5 MP
    • Batarya: 6.000 mAh
    • İşletim Sistemi: Android 10, realme UI
    • Bağlantılar: microUSB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi
    • Renk Seçenekleri: Mercan Kırmızısı, Deniz Mavisi

    Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi
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    Realme C12 fiyatı ve çıkış tarihi

    Pil kapasitesiyle öne çıkarılan akıllı telefon "ters şarj" özelliği sayesinde bir powerbank işlevi görebiliyor.

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    Üçlü kamera sisteminde "Süper Gece Manzarası" modu mevcut. FullHD video kaydı yapabiliyor. Makro sensörün ise nesneden 4 cm uzaklıkta fotoğraf çekimine olanak sağladığını belirtelim.

    Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi
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    Realme C12 şu an için sadece Endonezya pazarında piyasaya sürüldü. Fiyat etiketi ise 128 dolar. Akıllı telefonun ulusal pazara açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mu5tafa (mustafa kök) 6 gün en beğenilen
    Şu telefonun 130 tl ye satıldığını düşünsenize. Düşünemedi..
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    2 mp makro kamera nedir arkadas ne gibi bir detay cekebilirsin ki onla bende redmi note 8 var 2 mp makrolu hicbir halta yaramiyo
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    mu5tafa (mustafa kök) 6 gün en beğenilen
    Şu telefonun 130 tl ye satıldığını düşünsenize. Düşünemedi..
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gökay16 (Gökay Sevinç) 6 gün
    Haa bizde artık 200$'a yuvarlanıyordu fiyatı sahi..! Yahu fakir adama telefon ne lazım. Amerikalı 130 birime gündelik kazancına alsın, bizim halkımız 2500 birim ücrete bir aylığıyla alsın. Peki aile reisi isen? Eşin ve 2 çocuğun etti sana 4 telefon. 4 aylık kazancın. Yazık. Utanıyorum ülkemden..!
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