Realme C12 tanıtıldı: 130 dolara 6.000 mAh pil ve üçlü arka kamera sistemi

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Realme, C serisi kapsamında uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon çıkardı. C12 isimli model 6.000 mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir bataryayla geliyor.İlginizi Çekebilir Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı
Realme C12 özellikleri:
- Boyutlar: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm, 209 gram
- Ekran: 6.5 inç, 1600 × 720, LCD, Gorilla Glass
- İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio G35
- Bellek: 3 GB RAM
- Depolama: 32 GB, microSD yuvası
- Ana Kamera: 13 MP (ana) + 2 MP (monokrom) + 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 6.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10, realme UI
- Bağlantılar: microUSB, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, Çift SIM, kulaklık girişi
- Renk Seçenekleri: Mercan Kırmızısı, Deniz Mavisi
Realme C12 fiyatı ve çıkış tarihi
Pil kapasitesiyle öne çıkarılan akıllı telefon "ters şarj" özelliği sayesinde bir powerbank işlevi görebiliyor.
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Üçlü kamera sisteminde "Süper Gece Manzarası" modu mevcut. FullHD video kaydı yapabiliyor. Makro sensörün ise nesneden 4 cm uzaklıkta fotoğraf çekimine olanak sağladığını belirtelim.
Realme C12 şu an için sadece Endonezya pazarında piyasaya sürüldü. Fiyat etiketi ise 128 dolar. Akıllı telefonun ulusal pazara açılıp açılmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.
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