Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

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Lenovo bünyesinde faaliyet göstreren Motorola "akıllı telefonda yeniden devrim yaratacağız" sözlerini içeren bir teaser yayınladı. Şirket muhtemelen katlanabilir Motorola Razr'ın ikinci neslinden bahsediyor.

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Motorola Razr 2 daha büyük ekranla gelecek

Paylaşılan videoda kullanılan yazı tipi, Motorola Razr sunum davetiyesinde kullanılan fontla aynı. Ayrıca 2019'da da benzer bir slogan kullanılmıştı. Bu yılki lansman etkinliği 9 Eylül tarihinde yapılacak.

Motorola Razr 2 muhtemel özellikleri

İlk söylentilere göre ikinci nesil Motorola Razr, 5G desteği ve Qualcomm Snapdragon 765 işlemciyle gelecek. Bununla birlikte 8 GB RAM, 256 depolama alanı ve 2.845 mAh pil içermesi bekleniyor. Cihazda 6.2 inç boyutunda çentikli ekran ve 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

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Motorola Razr, 2019'un Kasım ayında tanıtılmıştı. Katlanabilir telefon, eşsiz tasarımına rağmen orta sınıf özellikleri 1.499 dolar gibi son derece yüksek bir fiyata sunduğu için popülerlik kazanmadı.

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