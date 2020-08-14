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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

    Motorola çok yakında yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürecek. Razr 2'nin lansman tarihi netlik kazanırken cihazın bazı teknik özellikleri de açığa çıktı.
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    Cep Tel...
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu
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    Lenovo bünyesinde faaliyet göstreren Motorola "akıllı telefonda yeniden devrim yaratacağız" sözlerini içeren bir teaser yayınladı. Şirket muhtemelen katlanabilir Motorola Razr'ın ikinci neslinden bahsediyor.

    Ayrıca Bkz. "LTE güvenlik açığı, hackerların mobil çağrıları dinlemesine izin veriyor"

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    Paylaşılan videoda kullanılan yazı tipi, Motorola Razr sunum davetiyesinde kullanılan fontla aynı. Ayrıca 2019'da da benzer bir slogan kullanılmıştı. Bu yılki lansman etkinliği 9 Eylül tarihinde yapılacak.

    Motorola Razr 2 muhtemel özellikleri

    İlk söylentilere göre ikinci nesil Motorola Razr, 5G desteği ve Qualcomm Snapdragon 765 işlemciyle gelecek. Bununla birlikte 8 GB RAM, 256 depolama alanı ve 2.845 mAh pil içermesi bekleniyor. Cihazda 6.2 inç boyutunda çentikli ekran ve 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

    Motorola Razr 2'nin tanıtım tarihi belli oldu
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    Motorola Razr, 2019'un Kasım ayında tanıtılmıştı. Katlanabilir telefon, eşsiz tasarımına rağmen orta sınıf özellikleri 1.499 dolar gibi son derece yüksek bir fiyata sunduğu için popülerlik kazanmadı.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Çıkacak, çıkacak, çıkacak, çıkacak, çıkacak, çıkacak, çıkacak ....
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    ilhamcan1 1 hf.
    pil durumu ne böyle yaa. +1 Bir çöp daha
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    ByLeoN13 (Abdullah Bildirici) 1 hf.
    pil kapasitesi rezalet al ama 5 saat çalışsın ne anlarsın bu işten 5000 mah bilie zor atıyorum günü
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    WB 1 hf.
    Cöp yazinca kiziyorsunuz da resmen cöp.



    Yillar once belirli begeni almis bir modeli zorlama yontemlerle isitip getirmek. Buna kisaca uretme kabizligi diyoruz..
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